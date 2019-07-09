Президент Украины Владимир Зеленский отменил военный парад, который обычно проходит в День независимости Украины, из-за дороговизны мероприятия. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном на официальной странице в Facebook.

Зеленский отменил парад в День независимости Украины из-за дороговизны

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