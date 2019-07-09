Политика

Зеленский отменил парад на День независимости УкраиныИА Новороссия 12:10

Ранее сообщалось, что Зеленский не собирается заканчивать войну в Донбассе на условиях России. Напомним, что 3 июля Зеленский озвучил стоимость восстановления Донбасса. По предварительным подсчетам, Украине понадобится больше 10 млрд. евро, чтобы восстановить Донбасс после военных действий.
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Зеленский объявил об отказе от военного парада на День независимости Украины

Взгляд.ру11:16

На Украине выплатят премии военным вместо парада на День независимости

РИА Новости12:53

Зеленский отменил парад в День независимости на Украине

Газета.Ru11:31

Зеленский отменил парад в День независимости Украины из-за дороговизны

РБК12:47

Зеленский отменил «помпезный военный парад» в День независимости

RT на русском11:41

Зеленский отменил проведение парада в День независимости 24 августа из-за его дороговизны

ТАСС11:34

Зеленский отменил военный парад в День независимости Украины из-за его дороговизны

Коммерсантъ12:53
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о температурных аномалиях в августе

9 июля руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде во второй половине июля.
Обновлено в 22:30
Армия и оружие

Адмирал США заявил, что в Венесуэле находятся сотни российских военных

Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер считает, что в Венесуэле находятся сотни российских военнослужащих и военных подрядчиков.
Обновлено в 18:20
Происшествия

Суд арестовал почти €122 млн на банковских счетах экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн, находящихся на банковских счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве.
Обновлено в 20:01
Происшествия

Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы. Об этом сообщает портал Odessit.ua.
Обновлено в 21:14
Футбол

Болельщики «Реала» заметили у Азара избыточный вес

Обновлено в 23:13
Шоу-бизнес

Адриана Лима была замечена с новым бойфрендом на греческом Миконосе

Не прошло и полугода от момента расставания с турецким писателем Метином Хара, как бразильскую супермодель Адриану Лиму застали в объятиях нового бойфренда.
Обновлено в 16:36
Происшествия

На самом крупном трубопроводе Перу произошел разлив нефти

В Перу неизвестные повредили самый крупный трубопровод Norperuano, в результате чего произошел разлив нефти.
Обновлено в 20:26
Происшествия

Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии

Сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова.
Обновлено в 22:30
Политика

Климкин назвал три условия «противодействия» России

Глава МИД Украины Павел Климкин назвал три условия, при которых Киев, по его мнению, может "противодействовать" России.
Обновлено в 20:33
Происшествия

Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

Обновлено вчера в 15:24
Футбол

Тарасова на встречу с болельщиками «Локомотива» позвал Семин

Обновлено в 19:49
Общество

Жительница Бурятии получила отказ, постояв 55 лет в очереди на жилье

Было установлено, что с декабря 1964 года женщина состояла в очереди на улучшение жилищных условий, но квартиру ей отказывались выдавать, так как у нее нет статуса "малоимущая".
Обновлено в 22:43
Политика

Владимир Путин после посещения УрФУ вышел к народу

В Екатеринбурге президент России Владимир Путин после посещения одного из корпусов Уральского федерального университета пообщался с жителями и гостями города, которые ожидали его возле здания.
Обновлено в 13:25
Политика

Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям

Пользователи грузинского сегмента соцсетей бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он не поддерживает идею ввести санкции в отношении Тбилиси.
Обновлено в 12:42
Авто

Названы самые популярные автомобили в России до 1 млн рублей

Эксперты "Автостат" составили топ-5 самых популярных автомобилей на рынке РФ с учетом средневзвешенных цен.
Обновлено вчера в 01:42
Общество

Олег Кожемяко все, что нажил в квартире, оставил Валерию Лимаренко

Отвечать на вопрос взялся вице-мэр Александр Гринберг, который исключил возможность работы отопления в июне, даже если именно в Синегорске не ведется капитального ремонта сетей.
Обновлено в 22:20
Шоу-бизнес

Марина Александрова показала редкое фото своих детей

Дети Марины Александровой (карусель, листайте вправо) Сегодня Александрова вновь порадовала подписчиков яркими фото с детьми.
Обновлено в 05:25
Происшествия

Число фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ удвоилось

В деле о разбое сотрудников ФСБ появились еще 8 фигурантов.
Обновлено в 12:18
Здоровье

Врачи назвали самый полезный летний фрукт

Обновлено в 04:48
Общество

«Гражданскому Союзу» назначен штраф в 300 тыс. рублей

Ленинский районный суд Пензы признал региональный общественный благотворительный фонд «Гражданский Союз» виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ «Нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента», и назначил штраф в размере 300 тыс. рублей.
Обновлено в 12:15
Политика

Кадыров назвал мразью грузинского журналиста, оскорбившего Путина

Кадыров призвал завести на Габуния уголовное дело, а также назвал его мразью и подонком.
Обновлено в 06:28
Общество

В Великобритании туристка отсудила у турфирмы почти 24 тысячи евро

Туристка из Великобритании отсудила у турфирмы, отправившей ее на отдых, около 24 тысяч евро из-за отравления, сообщает АТОР.
Обновлено в 22:14
Шоу-бизнес

Николай Басков обратился к поклонникам после смерти отца

30 июня умер отец Николая Баскова Виктор, после чего исполнитель не выходил на связь с фанатами в соцсетях.
Обновлено в 11:43
Политика

Порошенко раскритиковал Зеленского за отмену парада

Обновлено в 15:46
Здоровье

Укрупнение без объединения

Например, в рамках амбулаторного объединения в Москве за 2010–2015 годы время ожидания приема специалистами сократилось в два-три раза, исследования с использованием компьютерных томографов — с 60 до 15 дней, МРТ — с 50 до 16 дней, УЗИ — с 10 до 7 дней.
Обновлено в 17:59
Политика

Грузинские депутаты решили приехать в Москву

Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» решили в ближайшее время прибыть с визитом в Москву.
Обновлено в 18:36
Политика

Трамп назвал «дурацким» раскритиковавшего его британского посла

Президент США Дональд Трамп назвал "дурацким" посла Великобритании в США Кима Дэррока, который в направленных в Лондон секретных телеграммах нелестно высказывался об администрации американского президента.
Обновлено в 08:55
Авто

Легендарный Volkswagen Beetle ушел в историю

Выпуск одного из самых популярных в истории автомобилей Volkswagen Beetle ("Жук", или Vocho, как его называют в Мексике), прекращается в среду на заводе в мексиканской Пуэбле, где его собирали с 1967 года.
Обновлено в 18:36
Политика

Антонов призвал США поддержать усилия РФ по борьбе с неонацизмом

Дипломат отметил, что Россия каждый год представляет в ООН резолюцию против прославления нацизма, но США и Украина все время голосуют против.
Обновлено в 22:46
Космос

Искусственный интеллект поможет Китаю повторить лунную миссию США

По словам Оуяна Цзыюаня, научного руководителя программы Китая по освоению Луны, ИИ поможет им совершить мягкую посадку на лунной поверхности и вернуть аппарат на Землю.
Обновлено в 04:01
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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