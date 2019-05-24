Политика

Зеленский отменил несколько последних указов ПорошенкоКоммерсантъ 10:47

Президент Украины Владимир Зеленский отменил несколько указов, подписанных его предшественником Петром Порошенко. Речь идет об отмене кадровых перестановок, которые провела перед уходом прежняя администрация.
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с чего всё началось
В частности, отменены указ
 об увольнении Юрия Артеменко с должности члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, а также указ о назначении Владимира Горковенко членом этого же совета.
Коммерсантъ10:47

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Зеленский отменил несколько последних указов Порошенко

Коммерсантъ10:47

Зеленский уволил члена Нацкомиссии по информации Артеменко

РИА Новости07:45

Зеленский отменил кадровые указы Порошенко по Нацсовету по телерадиовещанию

ТАСС05:29

Зеленский отменил решения Порошенко о кадровых перестановках

News.ru06:02

Зеленский отменил несколько указов Порошенко

Rambler News Service05:47

Зеленский отменил указ Порошенко

Газета.Ru05:41

Зеленский отменил указы Порошенко по Нацсовету по телерадиовещанию

РБК06:36
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В Вооруженных силах России появилась должность главного сержанта

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Житель Уфы, ранее отсидевший 23 года за убийство жены и тещи, подозревается в убийстве дочери и расчленении ее тела.
Обновлено в 13:04
Происшествия

В Марий Эл школьник ударил депутата от «Единой России»

В Марий Эл в поселке Юрино выпускник во время последнего звонка ударил депутата от "Единой России" Екатерину Вахитову.
Обновлено в 05:39
Общество

Участницу БДСМ-флешмоба выпускников оштрафовали за полицейские погоны

Обновлено в 11:09
Происшествия

Взрыв произошел в центре Лиона, есть пострадавшие

Как отмечается, взрыв произошел на пешеходной улице в центре города на углу улицы Виктора Гюго и улицы Сала, недалеко от площади Белькур, во втором округе Лиона.
Обновлено в 12:30
Хоккей

Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено вчера в 16:35
Кино

Премьеру фильма о Сонике отложили на три месяца

Продюсер фильма о Сонике Джефф Фаулер в своем твиттере сообщил, что премьера картины откладывается на три месяца.
Обновлено в 12:38
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Скончался худрук Концептуального театра Кирилл Ганин

Обновлено вчера в 03:59
Политика

Британский премьер Тереза Мэй объявила об отставке

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уйдет в отставку 7 июня, передает Reuters.
Обновлено в 05:37
Общество

Мосприрода предупредила о нападающих на людей агрессивных воронах

На рубеже весны и лета вороны выводят птенцов, поэтому могут атаковать человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Мосприроду.
Обновлено в 01:48
Авто

Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа

Первые 100 купе-кроссоверов Renault Arkana для российского рынка были куплены в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.
Обновлено в 08:31
Кино

Появился первый трейлер нового «Терминатора»

Компания 20th Century Fox представила первый трейлер нового фильма во вселенной терминатора — «Терминатор: Тёмные судьбы».
Обновлено вчера в 09:29
Происшествия

Экс-министр здравоохранения Пензенской области взят под домашний арест

«Следствие выходило с ходатайством о заключении Стрючкова под стражу, но суд принял решении об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста», - рассказала ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Обновлено в 12:35
Политика

Телеведущий Соловьев пригрозил тюрьмой тормозящим паспортизацию чиновникам Донбасса

Российский телеведущий Владимир Соловьев в ходе передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» раскритиковал чиновников, которые отвечают за процесс паспортизации жителей ДНР и ЛНР.
Обновлено в 11:33
Армия и оружие

В России изучают вопрос создания электромагнитных ракет

Обновлено в 09:20
Космос

Астрономы выяснили природу плазменных «сосисок» на Солнце

Обновлено в 13:12
Интернет

Сотрудники Snapchat шпионили за пользователями

Несколько сотрудников мессенджера Snapchat злоупотребляли своим доступом к серверам компании, просматривая данные пользователей.
Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес

Ради фотосессии Виктории Бони перекрыли набережную в Каннах

Виктория Боня на открытии Каннского кинофестиваля На открытие фестиваля светская львица пришла в вечернем красном платье с экстремальным декольте.
Обновлено в 05:58
Авто

Mitsubishi Outlander стал доступнее в кредит

АО МС Банк Рус в честь юбилейной 250-тысячной продажи в России внедорожника Mitsubishi Outlander объявил о снижении на модель кредитной ставки до 5,4%. Акция распространяется на новые автомобили Mitsubishi Outlander с 2,0-литровым мотором при условии сдачи сдаче в трейд-ин автомобиля Mitsubishi возрастом до 10 лет и действует вплоть до конца июня 2019 года.
Обновлено в 02:24
Политика

Катерина Тихонова защитила кандидатскую диссертацию в МГУ

Обновлено в 11:17
Происшествия

Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области

В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Политика

Глава «новой церкви» Украины собирает «синод»

Глава "новой церкви" Украины Епифаний Думенко 24 мая созывает "Священный синод", сообщается на странице неканонической церковной структуры в Facebook.
Обновлено вчера в 08:08
Происшествия

Скончался депутат нижегородского Заксобрания Александр Бочкарев

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Бочкарев скоропостижно скончался утром 24 мая, информацию о его смерти подтвердил источник РИА «Время Н». 23 мая здоровье главы нижегородского отделения «Справедливой России» резко ухудшилось и он обратился в больницу им. Н.А. Семашко.
Обновлено в 05:51
Армия и оружие

В России разработали двухмодульный бронеавтомобиль для спецназа

Обновлено в 10:10
Общество

Уральский адвокат пожаловался в Генпрокуратуру РФ на Владимира Соловьева и «бесов», которыми он назвал жителей Екатеринбурга

На прошлой неделе известный журналист Владимир Соловьев в эфире «Вести FM» назвал жителей Екатеринбурга «наследниками бесов» и «чертями», чем вызвал немалую волну негодования.
Обновлено в 10:14
Музыка

Муся Тотибадзе выпустила дебютный альбом

Обновлено в 10:54
Гаджеты

Представлен сверхбюджетный смартфон Xiaomi Redmi 7A

Обновлено в 07:24
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересчитали финальные итоги конкурса

Обновлено 22 мая в 20:29
Политика

В США отчеканили монеты с победителями Второй мировой войны без СССР

Американская фирма Bradford Exchange, которая занимается изготовлением сувенирной продукции, выпустила к 75-летнему юбилею победы во Второй мировой войне монеты с ключевыми союзниками антигитлеровской коалиции без СССР.
Обновлено вчера в 00:47
Происшествия

Серийного убийцу и насильника «Бобби» Джо Лонга казнили в США

Серийный убийца Роберт Джозеф Лонг, известный по прозвищу «Бобби», был казнен в американском штате Флорида.
Обновлено вчера в 22:21
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