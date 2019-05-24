Зеленский отменил несколько последних указов ПорошенкоКоммерсантъ 10:47

с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский отменил несколько указов, подписанных его предшественником Петром Порошенко. Речь идет об отмене кадровых перестановок, которые провела перед уходом прежняя администрация.

Происшествия Отсидевшего за убийство жены и тещи уфимца судят за расчленение дочери Житель Уфы, ранее отсидевший 23 года за убийство жены и тещи, подозревается в убийстве дочери и расчленении ее тела.

Происшествия В Марий Эл школьник ударил депутата от «Единой России» В Марий Эл в поселке Юрино выпускник во время последнего звонка ударил депутата от "Единой России" Екатерину Вахитову.

Происшествия Взрыв произошел в центре Лиона, есть пострадавшие Как отмечается, взрыв произошел на пешеходной улице в центре города на углу улицы Виктора Гюго и улицы Сала, недалеко от площади Белькур, во втором округе Лиона.

Хоккей Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.

Кино Премьеру фильма о Сонике отложили на три месяца Продюсер фильма о Сонике Джефф Фаулер в своем твиттере сообщил, что премьера картины откладывается на три месяца.

Политика Британский премьер Тереза Мэй объявила об отставке Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уйдет в отставку 7 июня, передает Reuters.

Общество Мосприрода предупредила о нападающих на людей агрессивных воронах На рубеже весны и лета вороны выводят птенцов, поэтому могут атаковать человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Мосприроду.

Авто Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа Первые 100 купе-кроссоверов Renault Arkana для российского рынка были куплены в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.

Кино Появился первый трейлер нового «Терминатора» Компания 20th Century Fox представила первый трейлер нового фильма во вселенной терминатора — «Терминатор: Тёмные судьбы».

Происшествия Экс-министр здравоохранения Пензенской области взят под домашний арест «Следствие выходило с ходатайством о заключении Стрючкова под стражу, но суд принял решении об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста», - рассказала ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Политика Телеведущий Соловьев пригрозил тюрьмой тормозящим паспортизацию чиновникам Донбасса Российский телеведущий Владимир Соловьев в ходе передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» раскритиковал чиновников, которые отвечают за процесс паспортизации жителей ДНР и ЛНР.

Интернет Сотрудники Snapchat шпионили за пользователями Несколько сотрудников мессенджера Snapchat злоупотребляли своим доступом к серверам компании, просматривая данные пользователей.

Шоу-бизнес Ради фотосессии Виктории Бони перекрыли набережную в Каннах Виктория Боня на открытии Каннского кинофестиваля На открытие фестиваля светская львица пришла в вечернем красном платье с экстремальным декольте.

Авто Mitsubishi Outlander стал доступнее в кредит АО МС Банк Рус в честь юбилейной 250-тысячной продажи в России внедорожника Mitsubishi Outlander объявил о снижении на модель кредитной ставки до 5,4%. Акция распространяется на новые автомобили Mitsubishi Outlander с 2,0-литровым мотором при условии сдачи сдаче в трейд-ин автомобиля Mitsubishi возрастом до 10 лет и действует вплоть до конца июня 2019 года.

Происшествия Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.

Политика Глава «новой церкви» Украины собирает «синод» Глава "новой церкви" Украины Епифаний Думенко 24 мая созывает "Священный синод", сообщается на странице неканонической церковной структуры в Facebook.

Происшествия Скончался депутат нижегородского Заксобрания Александр Бочкарев Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Бочкарев скоропостижно скончался утром 24 мая, информацию о его смерти подтвердил источник РИА «Время Н». 23 мая здоровье главы нижегородского отделения «Справедливой России» резко ухудшилось и он обратился в больницу им. Н.А. Семашко.

Общество Уральский адвокат пожаловался в Генпрокуратуру РФ на Владимира Соловьева и «бесов», которыми он назвал жителей Екатеринбурга На прошлой неделе известный журналист Владимир Соловьев в эфире «Вести FM» назвал жителей Екатеринбурга «наследниками бесов» и «чертями», чем вызвал немалую волну негодования.

Политика В США отчеканили монеты с победителями Второй мировой войны без СССР Американская фирма Bradford Exchange, которая занимается изготовлением сувенирной продукции, выпустила к 75-летнему юбилею победы во Второй мировой войне монеты с ключевыми союзниками антигитлеровской коалиции без СССР.