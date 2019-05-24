Зеленский отменил несколько последних указов ПорошенкоКоммерсантъ 10:47

с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский отменил несколько указов, подписанных его предшественником Петром Порошенко. Речь идет об отмене кадровых перестановок, которые провела перед уходом прежняя администрация.

Авто Седан Chevrolet Malibu вернется в Россию вместе с Ravon Что касается хэтчбека Ravon R2, то, согласно недавно полученному Одобрению типа транспортного средства (ОТТС), его локализуют у нас в единственной версии с 1,2-литровым 84-сильным двигателем и четырехступенчатым «автоматом».

Экономика Битаров заявил, что Северная Осетия обеспечена своими овощами на 37% Объем выращенного в Северной Осетии картофеля полностью обеспечил потребности жителей в 2018 году.

Происшествия Отсидевшего за убийство жены и тещи уфимца судят за расчленение дочери Житель Уфы, ранее отсидевший 23 года за убийство жены и тещи, подозревается в убийстве дочери и расчленении ее тела.

Политика Депутат думы Сургута задекларировал 29 квартир и 10 самолетов Барсов указал в собственности девять земельных участков разной площади (от 1320 кв.м до 3090 кв.м.), жилой дом, 29 квартир, автостоянку, 4 нежилых помещения, 10 спортивных самолетов отечественного и иностранного производства, три автомобиля и один экскаватор.

Общество Дочь Алсу не пришла на повторный финал «Голос. Дети» В суперфинале, прошедшем 26 апреля, Абрамова набрала 56,5 процентов голосов зрителей. Второе место занял участник Ержан Максим.

Кино Премьеру фильма «Соник в кино» отложили на три месяца Создатели приняли решение переделать персонажа. Из-за этого премьера ленты была отложена на три месяца.

Происшествия Во французском Лионе произошёл взрыв На пешеходной улице французского Лиона произошёл взрыв. По данным властей, пострадали восемь человек.

Происшествия Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.

Политика Трамп не исключил причастность Киева к расследованиям против него Президент США Дональд Трамп призвал генеральную прокуратуру обратить внимание на то, могли ли другие страны, в том числе Украина, быть причастны к расследованию против главы государства.

Авто Названы модели LADA, которые появятся в следующем году Специалисты сообщают, что в первом квартале 2020-го года LADA хочет выпустить сразу 2 автомобиля - LADA XRAY CVT и LADA Vesta CVT.

Происшествия Неизвестный расстрелял полицейского в Туле Как отмечается, инцидент произошел утром 24 мая. В результате нападения полицейский был срочно госпитализирован в местную больницу.

Происшествия «Шереметьево» выясняет причины нового инцидента с самолетом Аэропорт «Шереметьево» выясняет причины инцидента с лайнером «Аэрофлота», передает РИА Новости.

Армия и оружие Глава Генштаба Украины не видит военного разрешения конфликта в Донбассе Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в интервью агентству УНИАН заявил, что "чисто военный" вариант урегулирования конфликта в Донбассе им не рассматривается.

Хоккей Тренер Швеции обвинил игроков из НХЛ в поражении от Финляндии Главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг считает, что хоккеисты из НХЛ должны были приносить его команде победу в конце матча 1/4 финала чемпионата мира с Финляндией (4:5).

Политика В НАТО потребовали, чтобы Россия покинула Крым Североатлантический альянс не согласится "с незаконной и несправедливой аннексией Крыма Россией", также сказал представитель НАТО.

Недвижимость Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке Сбербанк с 25 мая снизит ставки по ипотеке.

Политика Глава администрации Зеленского поддержал переговоры с Россией Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан поддержал переговоры с Россией, сообщается на сайте новоизбранного лидера.

Политика Владимир Путин вручил госнаграды Инфантино и Цискаридзе Ректору Академии имени Вагановой Николаю Цискаридзе президент вручил орден Дружбы, такой же награды удостоен президент ФИФА Джованни Инфантино.

Общество Бывшая заключенная выиграла суд у правозащитников Хорошевский суд Москвы частично удовлетворил иск бывшей заключенной Инги Кривицкой к правозащитникам Ольге Романовой и Льву Пономареву.