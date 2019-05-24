Политика
Зеленский отменил несколько последних указов ПорошенкоКоммерсантъ 10:47
Президент Украины Владимир Зеленский отменил несколько указов, подписанных его предшественником Петром Порошенко. Речь идет об отмене кадровых перестановок, которые провела перед уходом прежняя администрация.
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с чего всё началось
В частности, отменены указ об увольнении Юрия Артеменко с должности члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, а также указ о назначении Владимира Горковенко членом этого же совета.Коммерсантъ10:47
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Спорт
Закарин выиграл 13-й этап веломногодневки «Джиро д’Италия»
Обновлено в 11:18
Авто
Седан Chevrolet Malibu вернется в Россию вместе с Ravon
Что касается хэтчбека Ravon R2, то, согласно недавно полученному Одобрению типа транспортного средства (ОТТС), его локализуют у нас в единственной версии с 1,2-литровым 84-сильным двигателем и четырехступенчатым «автоматом».
Обновлено в 10:32
Экономика
Битаров заявил, что Северная Осетия обеспечена своими овощами на 37%
Объем выращенного в Северной Осетии картофеля полностью обеспечил потребности жителей в 2018 году.
Обновлено в 11:09
Авто
Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия
Отсидевшего за убийство жены и тещи уфимца судят за расчленение дочери
Житель Уфы, ранее отсидевший 23 года за убийство жены и тещи, подозревается в убийстве дочери и расчленении ее тела.
Обновлено в 13:04
Политика
Депутат думы Сургута задекларировал 29 квартир и 10 самолетов
Барсов указал в собственности девять земельных участков разной площади (от 1320 кв.м до 3090 кв.м.), жилой дом, 29 квартир, автостоянку, 4 нежилых помещения, 10 спортивных самолетов отечественного и иностранного производства, три автомобиля и один экскаватор.
Обновлено в 03:09
Общество
Дочь Алсу не пришла на повторный финал «Голос. Дети»
В суперфинале, прошедшем 26 апреля, Абрамова набрала 56,5 процентов голосов зрителей. Второе место занял участник Ержан Максим.
Обновлено в 14:40
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание
Фото газеты с публикацией Лера разместила в соцсети.
Обновлено в 11:37
Кино
Премьеру фильма «Соник в кино» отложили на три месяца
Создатели приняли решение переделать персонажа. Из-за этого премьера ленты была отложена на три месяца.
Обновлено в 13:33
Происшествия
Во французском Лионе произошёл взрыв
На пешеходной улице французского Лиона произошёл взрыв. По данным властей, пострадали восемь человек.
Обновлено в 13:39
Происшествия
Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Политика
Трамп не исключил причастность Киева к расследованиям против него
Президент США Дональд Трамп призвал генеральную прокуратуру обратить внимание на то, могли ли другие страны, в том числе Украина, быть причастны к расследованию против главы государства.
Обновлено в 13:21
Авто
Названы модели LADA, которые появятся в следующем году
Специалисты сообщают, что в первом квартале 2020-го года LADA хочет выпустить сразу 2 автомобиля - LADA XRAY CVT и LADA Vesta CVT.
Обновлено в 08:28
Происшествия
Неизвестный расстрелял полицейского в Туле
Как отмечается, инцидент произошел утром 24 мая. В результате нападения полицейский был срочно госпитализирован в местную больницу.
Обновлено в 07:12
Происшествия
«Шереметьево» выясняет причины нового инцидента с самолетом
Аэропорт «Шереметьево» выясняет причины инцидента с лайнером «Аэрофлота», передает РИА Новости.
Обновлено в 11:48
Армия и оружие
Глава Генштаба Украины не видит военного разрешения конфликта в Донбассе
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в интервью агентству УНИАН заявил, что "чисто военный" вариант урегулирования конфликта в Донбассе им не рассматривается.
Обновлено в 13:20
Хоккей
Тренер Швеции обвинил игроков из НХЛ в поражении от Финляндии
Главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг считает, что хоккеисты из НХЛ должны были приносить его команде победу в конце матча 1/4 финала чемпионата мира с Финляндией (4:5).
Обновлено в 03:55
Политика
В НАТО потребовали, чтобы Россия покинула Крым
Североатлантический альянс не согласится "с незаконной и несправедливой аннексией Крыма Россией", также сказал представитель НАТО.
Обновлено вчера в 12:55
Недвижимость
Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке
Сбербанк с 25 мая снизит ставки по ипотеке.
Обновлено в 04:38
Политика
Тереза Мэй объявила о своей отставке со слезами
Обновлено в 06:28
Армия и оружие
Трамп заявил об отправке на Ближний Восток 1,5 тыс. военных
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Штаты отправят на Ближний Восток 1,5 тыс. военных, передает агентство Reuters.
Обновлено в 12:39
Кино
На Каннском фестивале показали фильм «Однажды в Трубчевске»
Обновлено вчера в 14:08
Политика
Глава администрации Зеленского поддержал переговоры с Россией
Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан поддержал переговоры с Россией, сообщается на сайте новоизбранного лидера.
Обновлено в 04:45
Политика
Владимир Путин вручил госнаграды Инфантино и Цискаридзе
Ректору Академии имени Вагановой Николаю Цискаридзе президент вручил орден Дружбы, такой же награды удостоен президент ФИФА Джованни Инфантино.
Обновлено вчера в 07:13
Общество
Бывшая заключенная выиграла суд у правозащитников
Хорошевский суд Москвы частично удовлетворил иск бывшей заключенной Инги Кривицкой к правозащитникам Ольге Романовой и Льву Пономареву.
Обновлено в 13:53
Футбол
Григорий Иванов: «Выступаю за расширение РПЛ»
Президент "Урала" Григорий Иванов в интервью "СЭ" заявил, что выступает за расширение премьер-лиги.
Обновлено в 13:48