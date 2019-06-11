Политика

Зеленский отменил два указа ПорошенкоРоссийская газета 08:02

Новый президент Украины Владимир Зеленский отменил сразу два указа своего предшественника Петра Порошенко. Речь идет не только о кадровых, но и о системных решениях в судебной сфере.
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Зеленский отменил два указа Порошенко

ФАН08:27

Зеленский отменил два указа Порошенко

Газета.Ru05:36

Зеленский отменил указы Порошенко о назначениях в Совет правосудия

Московский Комсомолец06:55

Зеленский отменил указы Порошенко

Lenta.ru06:05

Зеленский отменил указы Порошенко о назначении двух членов Высшего совета правосудия

ТАСС05:59

Зеленский отменил несколько указов Порошенко

РИА Новости07:37

Зеленский отменил ещё два указа Порошенко

REGNUM05:20
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 22:13, Ашберн
Армия и оружие

Первая партия пистолетов «Удав» поступила на вооружение армии России

Обновлено в 21:30
Футбол

Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра

Сборная России довела встречу до победы 1:0. Наша команда набрала 9 очков и занимает второе место в группе I.
Обновлено в 16:39
Происшествия

МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей

Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.
Обновлено в 15:29
Экономика

Россияне стали занимать меньшие суммы в микрофинансовых организациях

Средний размер займа в российских микрофинансовых организациях (МФО) в январе-мае текущего года снизился на 3,9% в сравнении с прошлым годом и составил 12 тыс. рублей.
Обновлено в 21:07
Общество

В аэропорту Хитроу появилось граффити Бэнкси

В лондонском аэропорту Хитроу появилось граффити художника Бэнкси. Об этом он 11 июня сообщил в своем Instagram.
Обновлено в 21:59
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова не исключил, что продюсера могли отравить

Обновлено в 13:15
Футбол

Презентация Азара в «Реале» планируется помпезнее, чем у Роналду 10 лет назад

Бельгийца покажут публике в четверг в 20:00 мск, ожидается больше 70 тысяч болельщиков, сообщает Marca.
Обновлено в 12:28
Политика

Рябков заявил, что в отношениях с США «нет места чудесам»

Ранее советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Россия, КНР, Иран, Венесуэла и Китай распространяют слухи о разногласиях в администрации США.
Обновлено в 21:44
Интернет

WhatsApp решил судиться c пользователями

Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено в 14:10
Авто

Маск рассказал о планах Tesla побить рекорд производства во втором квартале 2019 года

Обновлено в 21:11
Политика

Кадыров прокомментировал ситуацию на границе с Дагестаном

Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что чеченская сторона не нарушила границы с Дагестаном, установив знаки на своей территории, но призвал "отнестись с пониманием" к реакции жителей, которые восприняли это "как наступление на территориальные интересы".
Обновлено в 18:21
Политика

Тимошенко рассказала о падении экономики Украины

Украина идет по пути колоссального ухудшения экономического положения, сообщила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
Обновлено в 22:01
Экономика

Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю

В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Наука

Названо главное условие рекордного долголетия

Исследователи из Университета Южной Дании считают, что возраст долгожителей увеличивается в странах с развитой системой здравоохранения.
Обновлено в 03:02
Происшествия

Уголовное преследование Голунова прекращено

МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.
Обновлено в 10:22
Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Происшествия

Экс-глава регионального СК арестован по обвинению в теракте

Лефортовский суд Москвы арестовал экс-главу волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте,передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:33
Общество

Уникальный и удобный для жизни: пять причин не уезжать из Новокузнецка

Редакция ВашГород.ру решила вспомнить и назвать несколько позитивных причин, почему всё-таки стоит остаться в городе.
Обновлено в 20:00
Авто

Nissan представит новое поколение Juke в этом году

Компания Nissan готовит к выпуску кроссовер Juke нового поколения.
Обновлено в 08:12
Гаджеты

Huawei выпустила миллион смартфонов с собственной ОС

По сообщениям сетевых источников, китайская компания Huawei выпустила тестовую партию смартфонов размером в 1 млн штук, программной основой для которых стала мобильная операционная система собственной разработки.
Обновлено в 06:19
Здоровье

Возраст активного дожития

Разумеется, это не имеет ни малейшего отношения к России, где новинки не изобретали, не производят и чаще всего не продают.
Обновлено в 16:36
Политика

Болтон обвинил Россию в распространении слухов об администрации США

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон утверждает, что РФ и КНР в числе других стран распространяют слухи о разногласиях в администрации США.
Обновлено в 16:39
Общество

Онлайн-правосудие может появиться в России

Руководитель Аналитического центра при правительстве РФ Владислав Онищенко рассказал, что экспертами обсуждается создание в России института интернет-судей, которые будут рассматривать дела удаленно в режиме онлайн.
Обновлено в 20:40
Кино

Вышел официальный трейлер мультфильма «Холодное сердце 2»

Премьера анимационного приключения Disney «Холодное сердце 2» состоится 28 ноября 2019, а пока зрители могут увидеть официальный дублированный трейлер.
Обновлено в 10:05
Армия и оружие

В ВДВ рассказали о марш-броске на Приштину в июне 1999 года

В ночь с 11 на 12 июня 1999 года сводный батальон российских десантников, входивший в состав международного миротворческого контингента в Боснии и Герцеговине, первым вошел на территорию сербского автономного края Косово и Метохия, заняв стратегически важный объект - аэродром "Слатина" - и на несколько часов опередив танковые колонны войск НАТО.
Обновлено в 18:08
Политика

Зеленский уволил 15 губернаторов областей Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей 15 председателей областных госадминистраций из 24, передает «Униан» со ссылкой на замглавы администрации президента Руслана Рябошапку.
Обновлено в 09:14
Происшествия

Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату

Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.
Обновлено в 16:51
Общество

В России изменят правила выезда детей за границу

В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:06
Спорт

1 400 непальских рабочих погибли на строительстве объектов к ЧМ-2022

Правительство Непала подтвердило, что 1 400 непальских рабочих погибли, помогая строить футбольные стадионы для чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдёт в Катаре.
Обновлено в 18:10
Финансы

ЦБ введет для банков новые ограничения по выдаче потребкредитов

Как ЦБ вынуждает банки сократить кредитование Новые коэффициенты с учетом закредитованности клиента будут распространяться на выдачу займов на сумму свыше 10 тыс. руб. Значение надбавок к коэффициентам будет изменяться от 30 до 220% в зависимости от значений ПДН и ПСК — чем они больше, тем больше коэффициент риска.
Обновлено в 15:43
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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