Политика
Зеленский отменил 200 указов предыдущих президентов УкраиныТАСС вчера в 10:46
Президент Украины Владимир Зеленский постановил отменить 200 указов своих предшественников. Соответствующие документы опубликованы в четверг на сайте главы государства. Президент заявил, что вместе со своей командой провел полную инвентаризацию решений прежних президентов.
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Политолог оценил решение Зеленского отменить 159 указов: все логично
Московский Комсомолецвчера в 14:30
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Политика
Американский сенат провел закрытые слушания по НЛО
Сенаторы США провели на этой неделе закрытые слушания по проблеме неопознанных летающих объектов (НЛО), сообщило издание Politico.
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Экономика
Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Умер владелец банка "Уралсиб" Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.
Обновлено вчера в 09:14
Политика
На Украине заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным
Депутат Верховной рады Михаил Поплавский в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского ведёт работу по подготовке встречи с президентом России Владимиром Путиным.
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Протестующих в Тбилиси начали разгонять водометами
Обновлено вчера в 18:27
Баскетбол
«Нью-Орлеан» выбрал Зайона Уильямсона под первым номером на драфте НБА
Под первым номером на драфте НБА был выбран форвард Зайон Уильямсон.
Обновлено вчера в 19:45
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Кто на самом деле виноват в Чернобыльской катастрофе, рассказал Кравчук
Бывший украинский лидер Украины Леонид Кравчук рассказал, кто на самом деле виноват в Чернобыльской катастрофе.
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Космос
Запуск ракеты «Протон-М» перенесли на сутки
Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с новым российским космическим телескопом Спектр-РГ с Байконура отложен на сутки из-за выявленных замечаний, сообщает Роскосмос.
Обновлено в 01:32
Здоровье
Назван самый смертельный вид рака в России
Согласно статистике Минздрава РФ за 2018 год, чаще всего россияне умирают от рака поджелудочной железы.
Обновлено в 00:47
Армия и оружие
NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но затем отменил решение
Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом беспилотнике Соединённых Штатов, но позже отменил операцию.
Обновлено вчера в 23:25
Общество
Выпускникам каких вузов платят более 100 тысяч рублей
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил рейтинг вузов России 2019 года по уровню зарплат молодых специалистов, занятых в сфере IТ-технологий.
Обновлено в 01:00
Игры
В Dota Underlords выйдет боевой пропуск
Обновлено вчера в 17:30
Общество
Десять тюменских выпускников написали ЕГЭ по русскому на 100 баллов
В Тюменской области высший баллы набрали пять ребят по математике, один по истории, шесть по литературе, два по географии, десять по русскому языку и 19 по химии.
Обновлено вчера в 04:28
Авто
Специнвестконтракты заключены с пятью автоконцернами
Министерство промышленности и торговли РФ на заседании межведомственной комиссии по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) заключило контракты с пятью автоконцернами.
Обновлено вчера в 22:58
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The Black Eyed Peas порадовались своему возвращению в Москву
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады
Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.
Обновлено вчера в 09:29
Спорт
Российские саблистки завоевали золото на ЧЕ по фехтованию
Обновлено вчера в 13:55
Экономика
Пожизненную пенсию смогут получать участники новой пенсионной системы
Как сообщает РБК, участники системы ИПК смогут рассчитывать на пожизненную негосударственную пенсию через 30 лет после первого платежа.
Обновлено вчера в 02:00
Общество
Путину показали выпуск косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье
Обновлено вчера в 07:22
Политика
Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода
Экономические санкции против России со стороны Евросоюза продлены на полгода из-за якобы невыполнения Минских соглашений.
Обновлено вчера в 15:51
Футбол
Сборная Уругвая по футболу сыграла вничью с Японией на Кубке Америки
Сборная Уругвая сыграла вничью с командой Японии во втором туре группового этапа Кубка Америки по футболу в Бразилии.
Обновлено в 01:15
Экономика
Путин рассказал о росте реальных доходов россиян
Реальные доходы россиян сокращались в течение нескольких лет, но сейчас начали восстанавливаться.
Обновлено вчера в 06:05
Политика
В Литве назвали «Северный поток — 2» неуважением к политике ЕС
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью Euractiv заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» является «примером неуважения» к политике Евросоюза.
Обновлено вчера в 22:56
Армия и оружие
Пентагон обвинил Россию в попытке изменить мировой порядок
Петагон обвинил российскую сторону в попытке "изменить мировой порядок" после того, как Россия раскритиковала США за рост числа американских военных на Ближнем Востоке.
Обновлено вчера в 22:39
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Обновлено вчера в 20:53
Политика
ВЭБ подал иск к Украине в арбитраж Стокгольма
ВЭБ направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь, которые понес его украинский дочерний Проминвенвестбанк.
Обновлено в 01:30
Транспорт
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Обновлено вчера в 03:20
Общество
Новую протечку в Тушинском тоннеле нашел «Коммерсантъ»
Обновлено в 00:46
Авто
«Яндекс.Авто» пришел в две столицы
На бортовом компьютере установлена мультимедийная система «Яндекс.Авто» с сервисами «Яндекс.Навигатор», «Музыка» и «Погода».
Обновлено вчера в 07:40
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СМИ заподозрили Кейт Миддлтон в беременности
Герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон заподозрили в четвертой беременности.
Обновлено в 01:19