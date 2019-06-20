Политика

Зеленский отменил 200 указов предыдущих президентов УкраиныТАСС вчера в 10:46

Президент Украины Владимир Зеленский постановил отменить 200 указов своих предшественников. Соответствующие документы опубликованы в четверг на сайте главы государства. Президент заявил, что вместе со своей командой провел полную инвентаризацию решений прежних президентов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Зеленский отменил полторы сотни указов бывших президентов

News.ruвчера в 16:21

Президент Украины отменил 200 указов своих предшественников

РЕН ТВвчера в 10:34

Зачем Зеленский отменил 200 указов бывших президентов Украины

Газета.Ruвчера в 13:30

Зеленский отменил 200 указов своих предшественников

Аргументы и Фактывчера в 12:25

Зеленский отменил несколько две сотни указов

Rambler News Serviceвчера в 12:07

Зеленский отменил 200 указов предыдущих президентов Украины

ТАССвчера в 10:46

Политолог оценил решение Зеленского отменить 159 указов: все логично

Московский Комсомолецвчера в 14:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 01:39, Вашингтон
Политика

Американский сенат провел закрытые слушания по НЛО

Сенаторы США провели на этой неделе закрытые слушания по проблеме неопознанных летающих объектов (НЛО), сообщило издание Politico.
Обновлено вчера в 14:34
Экономика

Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган

Умер владелец банка "Уралсиб" Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.
Обновлено вчера в 09:14
Политика

На Украине заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным

Депутат Верховной рады Михаил Поплавский в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского ведёт работу по подготовке встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 22:25
Политика

Протестующих в Тбилиси начали разгонять водометами

Обновлено вчера в 18:27
Баскетбол

«Нью-Орлеан» выбрал Зайона Уильямсона под первым номером на драфте НБА

Под первым номером на драфте НБА был выбран форвард Зайон Уильямсон.
Обновлено вчера в 19:45
Политика

Кто на самом деле виноват в Чернобыльской катастрофе, рассказал Кравчук

Бывший украинский лидер Украины Леонид Кравчук рассказал, кто на самом деле виноват в Чернобыльской катастрофе.
Обновлено в 01:08
Космос

Запуск ракеты «Протон-М» перенесли на сутки

Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с новым российским космическим телескопом Спектр-РГ с Байконура отложен на сутки из-за выявленных замечаний, сообщает Роскосмос.
Обновлено в 01:32
Здоровье

Назван самый смертельный вид рака в России

Согласно статистике Минздрава РФ за 2018 год, чаще всего россияне умирают от рака поджелудочной железы.
Обновлено в 00:47
Армия и оружие

NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но затем отменил решение

Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом беспилотнике Соединённых Штатов, но позже отменил операцию.
Обновлено вчера в 23:25
Общество

Выпускникам каких вузов платят более 100 тысяч рублей

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил рейтинг вузов России 2019 года по уровню зарплат молодых специалистов, занятых в сфере IТ-технологий.
Обновлено в 01:00
Игры

В Dota Underlords выйдет боевой пропуск

Обновлено вчера в 17:30
Общество

Десять тюменских выпускников написали ЕГЭ по русскому на 100 баллов

В Тюменской области высший баллы набрали пять ребят по математике, один по истории, шесть по литературе, два по географии, десять по русскому языку и 19 по химии.
Обновлено вчера в 04:28
Авто

Специнвестконтракты заключены с пятью автоконцернами

Министерство промышленности и торговли РФ на заседании межведомственной комиссии по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) заключило контракты с пятью автоконцернами.
Обновлено вчера в 22:58
Музыка

The Black Eyed Peas порадовались своему возвращению в Москву

Обновлено вчера в 23:02
Политика

Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады

Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.
Обновлено вчера в 09:29
Спорт

Российские саблистки завоевали золото на ЧЕ по фехтованию

Обновлено вчера в 13:55
Экономика

Пожизненную пенсию смогут получать участники новой пенсионной системы

Как сообщает РБК, участники системы ИПК смогут рассчитывать на пожизненную негосударственную пенсию через 30 лет после первого платежа.
Обновлено вчера в 02:00
Общество

Путину показали выпуск косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье

Обновлено вчера в 07:22
Политика

Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода

Экономические санкции против России со стороны Евросоюза продлены на полгода из-за якобы невыполнения Минских соглашений.
Обновлено вчера в 15:51
Футбол

Сборная Уругвая по футболу сыграла вничью с Японией на Кубке Америки

Сборная Уругвая сыграла вничью с командой Японии во втором туре группового этапа Кубка Америки по футболу в Бразилии.
Обновлено в 01:15
Экономика

Путин рассказал о росте реальных доходов россиян

Реальные доходы россиян сокращались в течение нескольких лет, но сейчас начали восстанавливаться.
Обновлено вчера в 06:05
Политика

В Литве назвали «Северный поток — 2» неуважением к политике ЕС

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью Euractiv заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» является «примером неуважения» к политике Евросоюза.
Обновлено вчера в 22:56
Армия и оружие

Пентагон обвинил Россию в попытке изменить мировой порядок

Петагон обвинил российскую сторону в попытке "изменить мировой порядок" после того, как Россия раскритиковала США за рост числа американских военных на Ближнем Востоке.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия

Самолет из Тюмени смог приземлиться со второго раза

Обновлено вчера в 20:53
Политика

ВЭБ подал иск к Украине в арбитраж Стокгольма

ВЭБ направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь, которые понес его украинский дочерний Проминвенвестбанк.
Обновлено в 01:30
Транспорт

В России могут ввести новый штраф для автомобилистов

В России могут ввести новый штраф для автомобилистов. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Обновлено вчера в 03:20
Общество

Новую протечку в Тушинском тоннеле нашел «Коммерсантъ»

Обновлено в 00:46
Авто

«Яндекс.Авто» пришел в две столицы

На бортовом компьютере установлена мультимедийная система «Яндекс.Авто» с сервисами «Яндекс.Навигатор», «Музыка» и «Погода».
Обновлено вчера в 07:40
Шоу-бизнес

«Смело обижаю!»: Таня Терешина рассказала о возрастных изменениях

Обновлено в 00:49
Шоу-бизнес

СМИ заподозрили Кейт Миддлтон в беременности

Герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон заподозрили в четвертой беременности.
Обновлено в 01:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное