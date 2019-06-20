Зеленский отменил 200 указов предыдущих президентов УкраиныТАСС 10:46

Президент Украины Владимир Зеленский постановил отменить 200 указов своих предшественников. Соответствующие документы опубликованы в четверг на сайте главы государства. Президент заявил, что вместе со своей командой провел полную инвентаризацию решений прежних президентов.

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