Политика

Зеленский открыл съезд партии «Слуга народа»Московский Комсомолец 06:17

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на съезде своей партии "Слуга народа". Он отметил, что сегодня будут названы сто человек из партийного списка на выборы в Верховную раду.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Партия Зеленского подавала на съезде шаурму

News.ru14:59

Зеленский угостил участников съезда шаурмой

Известия12:53

Зеленский привез делегатов съезда партии «Слуга народа» на гольфкарах

Телеканал 360°05:58

Выборы на Украине. Три колонны ожидают четвертую. Обзор событий за 9 июня

Украина.ру14:23

Зеленский открыл съезд партии «Слуга народа»

Московский Комсомолец06:17

Зеленский угостил гостей шаурмой

Газета.Ru10:48

Зеленский рассчитывает, что всем понравятся его «слуги»

Вести.Ru05:37
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 15:06, Ашберн
Политика

Делегацию из ЕС поразил Крымский мост

Обновлено вчера в 06:33
Культура

Горбачев опроверг представленные в сериале «Чернобыль» факты

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что события, изложенные в мини-сериале телеканала HBO «Чернобыль», не до конца соответствуют реальности.
Обновлено в 11:26
Происшествия

В Уфе произошла стрельба возле автовокзала

В Уфе возле автовокзала Южный мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку.
Обновлено в 12:53
Спорт

IAAF приняла решение не восстанавливать ВФЛА в правах

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) принял решение не восстанавливать в правах Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА), заявил 9 июня глава рабочей группы IAAF по вопросу восстановления статуса ВФЛА Руне Андерсен на пресс-конференции по итогам Совета.
Обновлено в 09:04
Политика

Кадыров призвал не давить на следствие в связи с делом Голунова

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал прекратить прессинг в связи с делом задержанного в Москве журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
Обновлено в 14:21
Происшествия

Полицейский, который руководил операцией по задержанию Ивана Голунова, может владеть землей на 70 миллионов рублей

По словам стороны защиты, полицейские после задержания применили к нему силу.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие

Советский проект на десятилетия опередил США в авиастроении

Эксперты аналитического издания США The National Interest рассказали о разработке советского ядерного бомбардировщика, который по своим характеристикам обогнал американские проекты.
Обновлено в 12:16
Происшествия

После ДТП с двумя автобусами в Сочи госпитализировали более 20 человек

Ранее ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщило об 11 пострадавших при столкновении двух экскурсионных автобусов в Сочи на углу улиц Старообрядческой и Таврической, позднее их число выросло до 15 человек.
Обновлено в 05:14
Общество

Половина площадок фестиваля «Времена и эпохи» посвящена истории России

Половина площадок, представленных на фестивале «Времена и эпохи», проходящем в столице, посвящена истории России.
Обновлено в 14:36
Политика

Экзитпол: на выборах президента Казахстана побеждает Токаев

Со своей стороны, директор научно-исследовательского центра "Молодежь" Талгат Калиев, сообщил, что, согласно данным проведенного ими экзитпола, Токаев побеждает на выборах главы государства с 69,94 процента голосов.
Обновлено в 14:30
Общество

Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту

Россиянку Богдану Осипову поместили в изолятор в Канзасе за отказ делать пробу Манту, сообщила РИА Новости организатор группы общественной поддержки Осиповой Татьяна Якушева.
Обновлено в 12:30
Политика

ЕС признал новое правительство Молдавии

Евросоюз приветствовал новое правительство Молдавии, возглавляемое Майей Санду, передает Sputnik.
Обновлено в 11:59
Авто

Составлен топ-5 настоящих мужских внедорожников

«Автоновости дня» составили топ-5 внедорожников, которые брутальны не только по виду, но и по характеру, то есть отлично справляются с бездорожьем.
Обновлено в 08:48
Шоу-бизнес

Ксения Бородина резко высказалась в адрес Алены Водонаевой

В одном из интервью информацию о разводе Водонаевой попросили прокомментировать Ксению Бородину, с которой модель до 2016 года дружила.
Обновлено в 08:38
Шоу-бизнес

Сын Алибасова рассказал о состоянии отца

Обновлено вчера в 07:33
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Максим Виторган оформили развод

Собак заплатила за развод пошлину в 650 рублей. Пара официально поженилась в 2013 году, Собчак и Виторган воспитывают сына Платона.
Обновлено вчера в 21:03
Политика

Ким Чен Ын казнил генерала, бросив его к пираньям

Обновлено в 08:21
Политика

Порошенко назвал разрыв отношений с Россией планом своей партии

В воскресенье, 9 июня на съезде партии «Европейская солидарность» бывший президент сообщил, что суть программы его партии — дальнейший разрыв отношений с Российской Федерацией.
Обновлено в 09:14
Музыка

Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему запланированное выступление группы в рамках концерта в День России было отменено, радиостанции «Говорит Москва».
Обновлено в 04:27
Общество

Жители Мурома пытаются закрыть приезжий контактный зоопарк

Контактный зоопарк называется «Живые тропики», известно, что в Муроме он пробудет до 23 июня, а потом отправится в другой город.
Обновлено в 14:42
Общество

Forbes (США): Сибирь в будущем может превратиться популярное туристическое направление (Forbes)

«Наши модели показали, что (в рамках экстремального сценария) к 2080-м годам в азиатской части России установится более мягкий климат, уменьшится территория вечной мерзлоты — с нынешних 65% до 40% от площади этого региона», — объяснила Парфенова.
Обновлено в 12:19
Армия и оружие

Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США

Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено вчера в 15:28
Общество

Роспотребнадзор проверит маркировку «Крота» после отравления Алибасова

Роспотребнадзор собирается проверить маркировку средства для прочистки труб «Крот» на соответствие требованиям ГОСТа.
Обновлено в 14:35
Происшествия

Москвичка захватила в плен «мужа на час»

Женщине нужно было покрасить стену на кухне, и она обратилась к услугам "мужа на час".
Обновлено в 09:29
Футбол

Роналду остановил автобус сборной Португалии ради 11-летнего мальчика

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду остановил автобус, в котором ехала команда, ради фотографии с 11-летним мальчиком.
Обновлено в 04:50
Происшествия

Один из терминалов Шереметьево затопило

Обновлено в 14:18
Происшествия

В Лондоне горит семиэтажный дом

Сотня пожарных выехала в воскресенье для ведения борьбы с огнем в семиэтажном жилом доме, расположенном в районе Баркинг в восточной части Лондона.
Обновлено в 12:07
Гаджеты

В сети появились свежие скриншоты редизайна Steam

Энтузиастам из Steam Database удалось опробовать новый интерфейс Steam, который анонсировали в марте.
Обновлено в 10:42
Здоровье

Названы три самых полезных завтрака

Специалисты Национального исследовательского центра "Здоровое питание" составили рейтинг наиболее полезных завтраков.
Обновлено в 10:44
Происшествия

В СК не подтвердили гибель девочки в подмосковном лагере

Следственный комитет не подтверждает гибель девочки на соревнованиях по плаванию в подмосковном лагере.
Обновлено в 05:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное