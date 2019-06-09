Политика
Зеленский поделился ожиданиями от съезда партии «Слуга народа»Известия 05:47
Президент Украины Владимир Зеленский за несколько часов до начала съезда партии «Слуга народа» поделился ожиданиями от мероприятия. В настоящее время политик находится в фургончике с надписью «Телевидение» в Национальном ботаническом саду имени Гришко в Киеве.
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Причиной преследования корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, отправленного под домашний арест по делу о наркотиках, мог стать готовящийся материал о связях руководства ФСБ с похоронным бизнесом, сообщает "Проект".
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С начала основного периода сдачи ЕГЭ в мае от экзаменов были отстранены 522 человека — за шпаргалки и использование мобильных телефонов.
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Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему запланированное выступление группы в рамках концерта в День России было отменено, радиостанции «Говорит Москва».
Обновлено в 04:27
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Партия Зеленского представила 20 кандидатов в Раду
Уточняется, что фамилии кандидатов озвучили на съезде партии "Слуга народа". В число претендентов вошли 15 мужчин и пять женщин.
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Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что москвичей ожидает похолодание и дожди.
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Польская сторона возобновила закачку российской нефти по нефтепроводу "Дружба" на польско-белорусской границе.
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Зеленский заявил о намерении «нокаутировать систему»
Обновлено в 07:10
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МИД разъяснил позицию России по обращению Украины в морской арбитраж
Как говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, основное возражение Москвы заключается в том, что Киев обратился в морской арбитраж не для урегулирования спора с Россией по поводу «толкования или применения Конвенции 1982 года, как это должно было быть», а в надежде добиться «юридического признания своего суверенитета над Крымом».
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Доход главы Чечни Рамзана Кадырова в 2018 году составил 7,58 млн рублей, это следует из его декларации, сообщила пресс-служба главы и правительства Чечни.
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