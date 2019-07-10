Политика
Зеленский открыл Чернобыль для туристовГазета.Ru 08:43
Как отметил президент Украины, в Чернобыле уберут коррупцию и "дурные" запреты. По словам Зеленского, зона отчуждения будет доступна для инвестиций. Ранее сообщали, что президент Украины собрался нанести визит на Чернобыльскую АЭС.
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Происшествия
Стюардессу убили в отеле возле аэропорта в Москве
Обновлено в 08:50
Общество
Польский суд отказался выдать Швеции россиянина, вывезшего своих детей
Окружной суд Варшавы постановил не выдавать Швеции российского гражданина Дениса Лисова, который вывез из скандинавской страны трех своих дочерей, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Обновлено в 07:54
Политика
На Чернобыльской АЭС ввели в эксплуатацию новый саркофаг
Европейский Союз передал Украине в эксплуатацию новый саркофаг для четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции.
Обновлено в 09:05
Общество
Госдума повышает штрафы за вождение без техосмотра
Госдума во втором чтении приняла пакет законопроектов, ужесточающих наказание за вождение без пройденного техосмотра, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
Обновлено вчера в 08:02
Происшествия
Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали
27 мая Хайруллина вынесла из банка в городе Салават рубли, доллары и евро на общую сумму более 20 млн рублей.
Обновлено в 08:48
Политика
Зеленский выставил с совещания секретаря горсовета Борисполя
Президент Украины Владимир Зеленский выставил секретаря городского совета Ярослава Годунков по вопросам развития Киевской области и города Борисполя.
Обновлено в 06:46
Музыка
НОТУ запретила участвовать в Евровидении детям, выступавшим в России
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) запретила юным исполнителям, выступавшим на территории России после 1 января 2014 года, представлять страну на детском музыкально-песенном конкурсе Евровидение.
Обновлено в 00:35
Политика
Гройсман поручил найти деньги на отмененный Зеленским парад
Премьер-министр Украины Гройсман на заседании Кабмина в среду, 10 июля, поручил Минфину и Минобороны найти дополнительные средства для проведения военного парада на День независимости.
Обновлено в 05:23
Политика
Гендиректор «Рустави 2» пообещал мочиться в вино и «Боржоми»
Как отмечает издание "Взгляд", в комментариях ему напомнили о его огромной зарплате, в то время как обычные люди, работающие на винных заводах и занятые на производстве "Боржоми", получают "в 20 раз меньше".
Обновлено в 09:32
Политика
Красноярские депутаты предложили уволить главу Счетной палаты края
Депутаты заксобрания Красноярского края вынесли на сессию 11 июля вопрос о досрочном прекращении полномочий главы Счетной палаты региона Татьяны Давыденко.
Обновлено в 04:51
Происшествия
На Красной площади задержали протестующих крымских татар
Семь участников несанкционированной акции против уголовного преследования крымских татар задержаны на Красной площади в Москве, передает телеканал «Дождь».
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов празднуют день рождения дочери
10 июля Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов празднуют день рождения дочери Миланы, появившейся на свет ровно год назад.
Обновлено в 08:58
Происшествия
ФСБ задержала мужа обвиняемой в госизмене Антонины Зиминой
Семья обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда Антонины Зиминой сообщила о задержании ее мужа.
Обновлено в 08:46
Шоу-бизнес
67-летний Олег Газманов показал идеальный торс
На видео 67-летний Газманов запечатлён без футболки, что позволяет в подробностях рассмотреть его пресс.
Обновлено в 04:34
Экономика
Кудрин раскритиковал прогноз Минэка о росте реальных доходов россиян
Спрогнозированный Минэкономразвития сценарий роста реальных располагаемых доходов населения в 2019 году на уровне 1% выглядит слишком оптимистично.
Обновлено в 06:43
Происшествия
Пятерых полицейских отстранили от работы из-за дела Голунова
Пятерых сотрудников УВД по ЗАО Москвы отстранены от работы из-за дела Ивана Голунова, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 06:16
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии покалеченной девочки из Ингушетии
Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова сообщила, что врачам, возможно, не удастся спасти правую руку девочке.
Обновлено 08 июля в 18:25
Политика
Лукашенко заявил, что Россия тормозит переговоры по интеграции
Александр Лукашенко раскритиковал торможение процесса интеграции со стороны России.
Обновлено вчера в 06:17
Кино
Умерла итальянская актриса Валентина Кортезе
Итальянская актриса Валентина Кортезе скончалась в Милане.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Самолёт из Черногории сел в Калуге из-за потерявшего сознание пилота
Самолёт авиакомпании Montenegro Airlines, летевший из черногорского города Тиват в Москву, совершил экстренную посадку в Калуге, после того как один из пилотов потерял сознание из-за сердечного приступа.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Тюремный начальник сел за коттедж
Обновлено в 09:44
Политика
Зеленский потребовал разобраться с монополией российских сил на ТВ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не допустит монополизации ТВ-пространства людьми с пророссийскими взглядами.
Обновлено в 09:32
Экономика
Россияне стали экономить на лекарствах
Снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян, заявил изданию гендиректор компании Сергей Шуляк.
Обновлено в 02:36
Политика
Спикер Рады призвал военных провести парад в Киеве
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий раскритиковал решение президента Владимира Зеленского не проводить военный парад на День независимости и призвал военных 24 августа провести шествие по центральной улице Киева.
Обновлено в 04:30
Наука
Учёные рассказали о новом способе эффективного похудения
Ученые полагают, что состояние мышц оказывает большое влияние на процесс снижения жировой массы человека.
Обновлено в 03:48
Политика
Украинцы назвали лидеров на выборах в парламент
Пройти в Верховную Раду на выборах 21 июля наибольшие шансы имеют 4 партии. Партия Дмитрия Разумкова "Слуга народа" может набрать 48,5%.
Обновлено в 03:07
Общество
Доренко оштрафовали за парковку через неделю после смерти
Журналисту Сергея Доренко пришел штраф ГИБДД за неправильную парковку через неделю после его смерти, сообщает РЕН.
Обновлено в 06:12
Общество
В работе «ВКонтакте» произошел сбой
Пользователи со всей России информируют о сбое в социальной сети "ВКонтакте".
Обновлено в 08:54
Происшествия
Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы. Об этом сообщает портал Odessit.ua.
Обновлено вчера в 21:14
Политика
Путин призвал компании не принюхиваться к высоким технологиям
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости активно развивать высокотехнологичные направления во время встречи в Кремле с представителями крупных компаний РФ.
Обновлено в 07:44