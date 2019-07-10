Политика
Зеленский открыл Чернобыль для туристовГазета.Ru 08:43
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом создал "зеленый коридор" для туристов в чернобыльской зоне отчуждения, сообщает ТАСС. Согласно его заявлению, эта территория будет одной из точек роста новой Украины.
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Футбол
Агент футболиста Рамиреса подтвердил интерес со стороны «Спартака»
Агент Пабло Бентанкур, представляющий интересы полузащитника сборной Уругвая и итальянской «Сампдории» Гастона Рамиреса, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны московского «Спартака».
Обновлено в 13:13
Экономика
Кудрин раскритиковал прогноз Минэка о росте реальных доходов россиян
Спрогнозированный Минэкономразвития сценарий роста реальных располагаемых доходов населения в 2019 году на уровне 1% выглядит слишком оптимистично.
Обновлено в 06:43
Хоккей
Кудашов сменил Воробьева на посту главного тренера СКА
Воробьев, возглавлявший СКА с июня 2018 года, покинул пост главного тренера и не будет входить в тренерский штаб команды.
Обновлено в 14:26
Авто
Реактивный Bloodhound LSR готовится к заезду на сверхзвуковой скорости
На сегодняшний день инженеры готовятся к тестированиям машины в Южной Африке перед заездом, запланированным на 2020 год.
Обновлено в 06:15
Футбол
Гинер стал конечным бенефициаром ЦСКА
Евгений Гинер стал конечным бенефициаром британской компании Bluecastle Enterprises, которая владеет ЦСКА.
Обновлено в 14:13
Происшествия
Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки
Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
Армия и оружие
Зеленский поручил жестко реагировать на обстрелы в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский приказал генштабу страны активизировать работу. Об этом говорится в заявлении на его сайте.
Обновлено в 14:57
Политика
Совладельцы «Рустави 2» отказались уволить гендиректора телеканала
Совладельцы и партнёры грузинского телеканала «Рустави 2» не поддержали требование одного из акционеров — Нино Нижарадзе — об отставке генерального директора Ники Гварамии.
Обновлено в 12:41
Политика
Выгнанный с совещания чиновник пообещал подать на Зеленского в суд
Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого Владимир Зеленский на рабочем совещании выгнал из зала заседания, в интервью «Комсомольской правде в Украине» пообещал подать на президента в суд.
Обновлено в 15:36
Армия и оружие
Ракета-носитель «Союз-2.1в» стартовала с космодрома Плесецк
С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2.1в» с четырьмя космическими аппаратами в интересах Министерства обороны России.
Обновлено в 13:30
Экономика
Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляции
Глава межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгений Сычев уволился из-за досрочной публикации данных об инфляции.
Обновлено в 14:50
Транспорт
В лондонском аэропорту Гатвик приостановлены все полёты
В лондонском аэропорту Гатвик приостановили все полёты в связи с неполадками в системе управления воздушным движением.
Обновлено в 14:17
Общество
Библиотеки центра Москвы назвали самые популярные у горожан книги
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе библиотек центра Москвы, всего в месяц читатели берут более 200 тысяч книг.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве
В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.
Обновлено в 14:47
Общество
Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала
СМИ сообщили о наличии доказательств того, что история с отравлением продюсера Бари Алибасова была тщательным образом спланирована.
Обновлено в 15:39
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов празднуют день рождения дочери
10 июля Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов празднуют день рождения дочери Миланы, появившейся на свет ровно год назад.
Обновлено в 08:58
Наука
В сперме рыб обнаружены ферромоны и афродизиак
Обновлено в 12:36
Политика
Путин призвал отказаться от санкций против Грузии
Президент России Владимир Путин призвал не вводить санкции против Грузии "из уважения к грузинскому народу".
Обновлено вчера в 10:17
Футбол
Сын легендарного Георге Хаджи будет получать €2 млн в «Спартаке»
В сезоне-2018/19 сын легендарного румынского нападающего Георге Хаджи провел 39 матчей за "Вииторул", забив 14 мячей во всех турнирах, а так же завоевал с командой кубок страны.
Обновлено в 03:28
Наука
Человек современного типа попал в Европу 210 тысяч лет назад
Получается, что люди современного типа появились здесь более 200 тысяч лет назад, но вовсе не вытеснили неандертальцев, как 40 тысяч лет назад.
Обновлено в 15:35
Шоу-бизнес
СМИ рассказали о романе Максима Виторгана и Нино Нинидзе
Несколько недель в закулисьях обсуждался роман между 46-летним Максимом Виторганом и 27-летней Нино Нинидзе, но все было лишь на уровне слухов.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие
Российский корабль зашел в зону учений Украины и НАТО
Обновлено в 07:14
Общество
Россиян предупредили о погодных аномалиях в августе
На азиатской территории прогнозируются небольшие отрицательные аномалии в Иркутской области, Туве, на юге Красноярского края.
Обновлено в 03:07
Авто
Mitsubishi анонсировала обновлённый Pajero Sport
Компания Mitsubishi анонсировала премьеру обновленного кроссовера Pajero Sport.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес
Дочь Винокура подорвала здоровье постоянными голоданиями
Дочь Винокура подорвала здоровье постоянными голоданиями 33-летняя наследница юмориста сделала шокирующее признание.
Обновлено в 11:43
Происшествия
В Петербурге пытались поджечь чиновника при демонтаже незаконного кафе
Одного сотрудника пытались придушить, а другого один из угрожавших облил бензином из канистры, намереваясь поджечь.
Обновлено в 03:23
Финансы
Рубль укрепился на новостях от главы ФРС США
Российский рубль к концу торгового дня на Московской бирже 10 июля укрепил свои позиции после заявления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла об имеющихся рисках для мировой экономики.
Обновлено в 15:54
Политика
Трамп пообещал ужесточить санкции против Ирана
Американский президент Дональд Трамп пообещал «существенно ужесточить» санкции против Ирана.
Обновлено в 14:21