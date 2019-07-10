Политика
Зеленский открыл Чернобыль для туристовГазета.Ru 08:43
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом создал "зеленый коридор" для туристов в чернобыльской зоне отчуждения, сообщает ТАСС. Согласно его заявлению, эта территория будет одной из точек роста новой Украины.
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Авто
Renault доставит автомобиль вам на дом
Обновлено в 10:25
Музыка
Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей
Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованный в среду на сайте издания.
Обновлено в 10:58
Общество
Россиян предупредили о погодных аномалиях в августе
На азиатской территории прогнозируются небольшие отрицательные аномалии в Иркутской области, Туве, на юге Красноярского края.
Обновлено в 03:07
Футбол
«Динамо» подписало контракт с Шарлем Каборе
Обновлено в 13:05
Транспорт
В лондонском аэропорту Гатвик приостановили полеты
Полеты в лондонском аэропорту Гатвик приостановлены из-за неполадок в диспетчерской башне, сообщила администрация аэропорта.
Обновлено в 13:50
Политика
Партия президента Украины продолжает лидировать в предвыборной гонке
Рейтинг партии рок-певца Святослава Вакарчука "Голос", которую месяц назад поддерживали 4,0% избирателей, снизился до 3,4%, снижая шансы на попадание в парламент.
Обновлено в 03:58
Музыка
Контракт The Beatles с продюсером продали на аукционе Sotheby’s
На торгах Sotheby’s в Лондоне продали оригинальный контракт The Beatles и продюсера Брайана Эпстайна, который положил начало карьере музыкантов.
Обновлено вчера в 18:36
Наука
Палеонтологи нашли в Греции останки самых древних людей на Земле
До недавнего времени антропологи и палеонтологи считали, что современный человек, Homo sapiens, возник в Восточной Африке примерно 200 тысяч лет назад, через несколько сотен тысяч лет после разделения предков неандертальцев и кроманьонцев.
Обновлено в 13:00
Политика
Меркель сделала заявление после приступа
Меркель сделала заявление после приступа, сообщает Reuters. Она попросила не волноваться за нее.
Обновлено в 07:40
Политика
В Кремле опровергли информацию об инциденте с кортежем Путина
Напомним, 9 июля издание «Коммерсантъ» сообщило, что после отъезда кортежа от здания университета к нему якобы бросилась девушка, после чего президент вышел из машины и оказал ей помощь.
Обновлено в 04:58
Наука
Новая технология может производить чистую питьевую воду
Обновлено в 14:10
Космос
Тайна происхождения следов доисторических вездеходов
Следы были найдены в Италии, на Мальте, во Франции, на территории Казахстана и даже в Северной Америке.
Обновлено вчера в 06:29
Экономика
Росстат уволил главу подразделения из-за публикации данных об инфляции
Все началось с того, что 8 июля Центробанк опубликовал в 15.00 на своем сайте свежие данные об инфляции, хотя Росстат обычно публикует срочную информацию на своем сайте после 16:00.
Обновлено в 14:08
Гаджеты
Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 млн смартфонов на Android
Израильская компания Check Point, которая специализируется на кибербезопасности, сообщила о вирусе «Агент Смит», поразившем, по ее данным, не менее 25 млн смартфонов на Android.
Обновлено в 13:57
Политика
Турция задействует С-400 в случае нападения — Эрдоган
В случае нападения на Турцию Анкара намерена задействовать российские зенитные ракетные системы (ЗРС) ПВО С-400.
Обновлено в 02:22
Происшествия
В московском ресторане продали в рабство 16-летнюю девочку
В ресторане на востоке Москвы правоохранители задержали жителя Челябинской области, который вечером 9 июля за 500 тысяч рублей продал 16-летнюю девочку.
Обновлено в 12:32
Кино
Премьера фильма «Король Лев» состоялась в Голливуде
Отмечается, что картина была высоко оценена зрителями. Долгожданная премьера ленты «Король Лев» состоялась в Голливуде 9 июля.
Обновлено в 13:41
Теннис
Федерер победил Нисикори и пробился в полуфинал Уимблдона
Швейцарец Роджер Федерер вышел в полуфинал Уимблдона, передает ТАСС.
Обновлено в 14:01
Общество
В России решили найти управу на 14-летних живодеров
Обновлено в 12:15
Политика
Обиженный чиновник рассказал, как Зеленский яйцами по пианино стучит
Зеленский выставил с совещания Годунка, назвав его разбойником. Чиновник заявил, что рассказывал про коррупцию, когда "на него сорвались".
Обновлено в 13:22
Политика
Украино-российский телемост пройдет на российском телевидении
Украино-российский телемост состоится в пятницу, 12 июля, на российском телевидении.
Обновлено в 10:23
Общество
Польский суд отказался выдавать Швеции сбежавшего с детьми россиянина
Окружной суд Варшавы принял решение не экстрадировать в Швецию россиянина Дениса Лисова, который забрал своих трех дочерей из шведской приемной семьи и вывез их в Польшу.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес
Дети Кейт Миддлтон испортили первый публичный выход сына Меган Маркл
Появление в клубе по поло малыша Арчи стало сюрпризом – никто не ожидал, что Маркл покажет публике сына.
Обновлено в 13:01
Общество
В России водителей скоро смогут штрафовать на 2 тысячи рублей в день
Заметим, что выявлять нарушителей власти намерены с помощью камер, поэтому оговорка, что наказать водителя можно один раз в стуки, целесообразна: ведь за день нарушитель может набрать несколько подобных штрафов.
Обновлено в 01:25