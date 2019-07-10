Политика

Зеленский открыл Чернобыль для туристовГазета.Ru 08:43

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом создал "зеленый коридор" для туристов в чернобыльской зоне отчуждения, сообщает ТАСС. Согласно его заявлению, эта территория будет одной из точек роста новой Украины.
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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