Зеленский отказался сдавать анализы в «Олимпийском»ФАН вчера в 12:47

Лидер первого тура президентских выборов Владимир Зеленский отказался сдавать анализы в медицинском пункте в киевском «Олимпийском», где пройдут его дебаты с президентом Украины Петром Порошенко, сообщило агентство УНН.

Экономика Медведев объяснил рост цен на минеральные удобрения Рост цен на минеральные удобрения в России связан не с политикой крупных компаний, а с посредниками, работающими на рынке, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Армия и оружие В бундестаге предложили распустить НАТО НАТО представляет значительную угрозу мировой безопасности, используя свои силы для защиты «имперских интересов», поэтому альянс следует распустить.

Экономика «Ингосстрах» продал монгольский Credit Bank за 1,1 млрд рублей Цена сделки по продаже "Ингосстрахом" монгольского Credit Bank составила 1,1 млрд рублей, следует из отчета страховщика по МСФО.

Экономика «Магнит» подтвердил свой интерес к «Ленте» Представитель сети «Магнит» сообщил РБК, что ретейлер действительно заинтересован в покупке 100% акций «Ленты».

Политика Порошенко и Зеленский сдали анализы на наркотики перед дебатами Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдали анализ крови на наркотики и алкоголь перед дебатами в преддверии второго тура выборов.

Политика «Мы и они»: Русскоязычные покидают Казахстан По словам автора публикации, покидать Казахстан начали не только россияне, но и русскоязычные этнические казахи, причем эмигрируют главным образом высококвалифицированные люди с доходом, превышающим средний.

Политика Россия передаст Израилю найденные в Сирии останки сержанта Баумеля Израильский танк, в котором находились военнослужащие Цви Фельдман, Иегуда Кац и Захария Баумель был захвачен в бою у деревни Султан-Яакуб в Ливане войсками Сирии в 80-х годах прошлого столетия во время Первой ливанской войны, с тех пор в Израиле их считали пропавшими без вести.

Космос Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.

Армия и оружие Появилось видео ракетных стрельб на учениях в Черном море Телеканал "Звезда" опубликовал видеоролик, на котором запечатлены ракетные стрельбы российских кораблей в ходе учений в Черном море.

Авто Китайский бренд GAC выходит на российский рынок с тремя новинками Стоит отметить, что стенд GAC Motor на питерском моторшоу стал самым крупным, обогнав по площади даже лидера российского рынка — компанию АВТОВАЗ.

Политика Меркель встретится с Порошенко 12 апреля в Берлине Канцлер ФРГ Ангела Меркель проведёт переговоры с президентом Украины Петром Порошенко в Берлине в пятницу, 12 апреля.

Армия и оружие НАТО проведет масштабные учения в Черном море С 5 по 13 апреля НАТО проведет в Черном море учения "Морской щит 19".

Политика В Кремле оценили данные Росстата о нехватке денег на обувь Пресс-секретарь России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ознакомились с докладом Росстата относительно того, что треть российских семей не в состоянии купить себе новую пару сезонной обуви.

Общество Установлены причины затопления Тушинского тоннеля в Москве Причины затопления Тушинского тоннеля на севере Москвы установлены – это грубые ошибки при проектировании и применение материалов низкого качества при строительстве, сообщил РИА Новости руководитель "Канала имени Москвы" Герман Елянюшкин.

Шоу-бизнес Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.

Общество ГИБДД планирует изменить правила сдачи на водительское удостоверение По данным издания, на разработку новых правил по приему теоретических экзаменов может уйти два года.

Происшествия В Мытищах поймали угонщика первого в России BMW Х7 Ряд СМИ уточняет, что украденный автомобиль был первой поставленной в Россию машиной новой модели BMW Х7.

Спорт Большунов рассказал, в чём он слабее Клэбо Россиянин отметил, что его спринтерские качества развиты слабее, чем у Клэбо.

Энергетика Правительство и нефтяники подписали новое соглашение о заморозке цен Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что правительство и нефтяники подписали соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо.

Политика Мантуров назвал срок для решения судьбы заводов Ford в России Судьба заводов Ford в России решится в течении месяца-двух, среди интересантов корейская Hyundai, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Шоу-бизнес Видео со съемок последнего клипа Началовой появилось в Сети Представитель Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала видео, которое было сделано на съемках последнего клипа певицы.