Политика
Зеленский отказался сдавать анализы в «Олимпийском»ФАН вчера в 12:47
Лидер первого тура президентских выборов Владимир Зеленский отказался сдавать анализы в медицинском пункте в киевском «Олимпийском», где пройдут его дебаты с президентом Украины Петром Порошенко, сообщило агентство УНН.
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Зеленский отказался проходить тест на алкоголь и наркотики в «Олимпийском»
Московский Комсомолецвчера в 12:40
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 07:47, Ашберн
Экономика
Медведев объяснил рост цен на минеральные удобрения
Рост цен на минеральные удобрения в России связан не с политикой крупных компаний, а с посредниками, работающими на рынке, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
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Армия и оружие
В бундестаге предложили распустить НАТО
НАТО представляет значительную угрозу мировой безопасности, используя свои силы для защиты «имперских интересов», поэтому альянс следует распустить.
Обновлено в 04:27
Экономика
«Ингосстрах» продал монгольский Credit Bank за 1,1 млрд рублей
Цена сделки по продаже "Ингосстрахом" монгольского Credit Bank составила 1,1 млрд рублей, следует из отчета страховщика по МСФО.
Обновлено в 07:28
Экономика
«Магнит» подтвердил свой интерес к «Ленте»
Представитель сети «Магнит» сообщил РБК, что ретейлер действительно заинтересован в покупке 100% акций «Ленты».
Обновлено в 06:02
Политика
Порошенко и Зеленский сдали анализы на наркотики перед дебатами
Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдали анализ крови на наркотики и алкоголь перед дебатами в преддверии второго тура выборов.
Обновлено в 03:52
Политика
«Мы и они»: Русскоязычные покидают Казахстан
По словам автора публикации, покидать Казахстан начали не только россияне, но и русскоязычные этнические казахи, причем эмигрируют главным образом высококвалифицированные люди с доходом, превышающим средний.
Обновлено в 03:02
Политика
Россия передаст Израилю найденные в Сирии останки сержанта Баумеля
Израильский танк, в котором находились военнослужащие Цви Фельдман, Иегуда Кац и Захария Баумель был захвачен в бою у деревни Султан-Яакуб в Ливане войсками Сирии в 80-х годах прошлого столетия во время Первой ливанской войны, с тех пор в Израиле их считали пропавшими без вести.
Обновлено вчера в 06:02
Космос
Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид
Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.
Обновлено в 06:54
Армия и оружие
Появилось видео ракетных стрельб на учениях в Черном море
Телеканал "Звезда" опубликовал видеоролик, на котором запечатлены ракетные стрельбы российских кораблей в ходе учений в Черном море.
Обновлено в 00:35
Авто
Китайский бренд GAC выходит на российский рынок с тремя новинками
Стоит отметить, что стенд GAC Motor на питерском моторшоу стал самым крупным, обогнав по площади даже лидера российского рынка — компанию АВТОВАЗ.
Обновлено вчера в 10:52
Шоу-бизнес
Роман Гриценко познакомил родителей с новой девушкой
Обновлено в 05:00
Политика
Меркель встретится с Порошенко 12 апреля в Берлине
Канцлер ФРГ Ангела Меркель проведёт переговоры с президентом Украины Петром Порошенко в Берлине в пятницу, 12 апреля.
Обновлено в 06:07
Армия и оружие
НАТО проведет масштабные учения в Черном море
С 5 по 13 апреля НАТО проведет в Черном море учения "Морской щит 19".
Обновлено вчера в 06:39
Политика
В Кремле оценили данные Росстата о нехватке денег на обувь
Пресс-секретарь России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ознакомились с докладом Росстата относительно того, что треть российских семей не в состоянии купить себе новую пару сезонной обуви.
Обновлено в 06:43
Общество
Установлены причины затопления Тушинского тоннеля в Москве
Причины затопления Тушинского тоннеля на севере Москвы установлены – это грубые ошибки при проектировании и применение материалов низкого качества при строительстве, сообщил РИА Новости руководитель "Канала имени Москвы" Герман Елянюшкин.
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес
Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок
Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.
Обновлено в 06:43
Общество
ГИБДД планирует изменить правила сдачи на водительское удостоверение
По данным издания, на разработку новых правил по приему теоретических экзаменов может уйти два года.
Обновлено в 03:56
Общество
Данелию похоронят рядом с Табаковым и Говорухиным
Обновлено в 03:16
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия
В Мытищах поймали угонщика первого в России BMW Х7
Ряд СМИ уточняет, что украденный автомобиль был первой поставленной в Россию машиной новой модели BMW Х7.
Обновлено в 07:06
Спорт
Большунов рассказал, в чём он слабее Клэбо
Россиянин отметил, что его спринтерские качества развиты слабее, чем у Клэбо.
Обновлено в 05:27
Энергетика
Правительство и нефтяники подписали новое соглашение о заморозке цен
Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что правительство и нефтяники подписали соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо.
Обновлено в 05:43
Общество
Названы самые популярные имена российских новорожденных
Обновлено в 01:36
Политика
Мантуров назвал срок для решения судьбы заводов Ford в России
Судьба заводов Ford в России решится в течении месяца-двух, среди интересантов корейская Hyundai, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес
Видео со съемок последнего клипа Началовой появилось в Сети
Представитель Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала видео, которое было сделано на съемках последнего клипа певицы.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Роспотребнадзор нашел источник заражения
В распоряжении "Ъ" есть экспертное заключение Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, специалисты которого проанализировали образцы крови пациентов из Благовещенска "для анализа эпидемиологической связи между случаями инфицирования вирусом гепатита С".
Обновлено вчера в 18:40
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Футбол
Семак поддержал арестованного игрока «Зенита» Кокорина
Обновлено в 05:04