Политика
Зеленский отказался сдавать анализы представителям VADAУкраина.ру 12:37
Ранее по инициативе Зеленского кандидаты уже сдавали анализы. Порошенко прибыл для этого на НСК «Олимпийский», Зеленский — в частную клинику. Результаты анализов кандидатов показали, что наркотические вещества и алкоголь не содержатся.
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Политика
В Госдуму внесли законопроект о неуважении власти к народу
Некоторые депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян.
Обновлено в 11:05
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Происшествия
Шесть человек пропали без вести в Китае после схода поезда с рельсов
Сообщается, что в результате происшествия пропали без вести шесть человек.
Обновлено в 22:11
Происшествия
Пожар в административном здании на востоке Москвы потушен
Пожар в административном здании в районе Соколиная Гора в Москве, разгоревшийся в четверг ночью, ликвидирован.
Обновлено в 22:29
Общество
Тельцов ждёт сюрприз, а Львам сделают заманчивое предложение
ЛЕВ Есть вероятность, что Львам поступит привлекательное или заманчивое предложение, от которого не стоит отказываться.
Обновлено в 13:00
Политика
Небензя не позволил ограничить свое выступление в Совбезе ООН
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя пресек попытку постпреда Германии, которая сейчас является страной-председателем в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.
Обновлено в 15:00
Шоу-бизнес
Марина Юдашкина рассказала о самочувствии мужа
Жена модельера Марина Юдашкина призвала общественность не верить слухам и рассказала о том, как ее муж чувствует себя на самом деле.
Обновлено в 09:45
Хоккей
«Тампа-Бэй» уступила «Коламбусу» в матче плей-офф НХЛ
Обновлено в 22:00
Шоу-бизнес
Наталья Медведева опубликовала фото на последнем месяце беременности
Шесть месяцев назад Наталья Медведева родила второго ребёнка. До недавнего времени актриса не делилась подробностями о своей беременности.
Обновлено в 16:27
Политика
ЕС и Великобритания согласовали отсрочку Brexit
Европейский союз и Великобритания согласовали перенос крайнего срока Brexit на 31 октября текущего года.
Обновлено в 19:53
Армия и оружие
Обнаружены обломки пропавшего в Японии истребителя F-35A
Силы самообороны Японии обнаружили обломки истребителя F-35A, который пропал с экранов радаров во вторник.
Обновлено вчера в 19:55
Общество
Шантажировавший главу Amazon таблоид выставили на продажу
Таблоид National Enquirer, который опубликовал обнаженные фото главы Amazon Джеффа Безоса, выставлен на продажу, передает CNBC.
Обновлено в 22:31
Политика
Россия запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии
Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт заявил о запрете на ввоз яблок и груш на территорию нашей страны из Белоруссии.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Назван претендент на пост главного полицейского Свердловской области
В администрацию президента РФ представлены документы о назначении на должность начальника ГУ МВД по Свердловской области генерал-майора полиции Николая Аксенова.
Обновлено в 05:09
Происшествия
В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек
В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено в 12:36
Происшествия
Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным во взятках
Обновлено вчера в 06:13
Наука
Белок может сигнализировать о проблемах с печенью
Исследователи выяснили, что белок, задействованный в работе печени, может сигнализировать о проблемах жизненно важного органа еще на самой ранней стадии.
Обновлено в 11:24
Здоровье
Ночное потоотделение назвали характерным симптомом рака
Медики уверены, что сильное потоотделение во время ночного сна является веским поводом обратиться к врачу, так как это может быть первым симптомом развития онкологического заболевания.
Обновлено в 15:32
Происшествия
Вступившегося за девушку уральца отправят в колонию
Обновлено в 21:48
Шоу-бизнес
Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали
«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Общество
Прогноз Гидрометцентра на месяц: и снег, и дождь
Вновь теплеть начнет с 20 апреля. Гидрометцентр прогнозирует в этот день уже +8°С, но погоду подпортит дождь.
Обновлено в 22:16
Шоу-бизнес
Свадебные фотографы могут определить, сколько продлится брак
На новостном сайте Reddit свадебные фотографы обсудили приметы недолгого брака молодоженов, которые они подметили снимая праздничные церемонии.
Обновлено в 02:45
Общество
Москвичи потребовали убрать граффити с погибшим другом Тимати
Жители Москвы потребовали наказать рэпера Тимати из-за нарисованных на историческом здании в центре Москвы граффити с изображением его друга, музыканта Ратмира Шишкова, погибшего в 2007 году.
Обновлено в 12:16
Политика
В Германии назвали санкции США нарушением международного права
Глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс в интервью изданию OWC заявил, чт«применение санкций США против европейских компаний, которые сотрудничают с российскими компаниями, мы принципиально считаем нарушением норм международного права».
Обновлено в 18:49
Общество
Прокуратура Якутии обнаружила свыше 600 нарушений в организации питания детей
«Всего прокурорами городов и районов в ходе проверки выявлено свыше 600 нарушений законодательства в сфере организации питания детей, в целях устранения которых принято 275 мер реагирования», - утверждают в ведомстве.
Обновлено в 22:35
Происшествия
Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки
Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено в 12:41
Происшествия
У китайского арендатора забирают томский лес
Органы прокуратуры добиваются признания недействительным договора аренды китайским предприятием крупного лесного участка в Томской области.
Обновлено в 06:28