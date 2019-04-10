Политика

Зеленский отказался сдавать анализы представителям VADAУкраина.ру 12:37

Ранее по инициативе Зеленского кандидаты уже сдавали анализы. Порошенко прибыл для этого на НСК «Олимпийский», Зеленский — в частную клинику. Результаты анализов кандидатов показали, что наркотические вещества и алкоголь не содержатся.
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Порошенко сдал анализы на алкоголь и наркотики экспертам VADA

РБК10:58

Порошенко намерен сдать анализы крови представителям VADA

RT на русском06:26

Порошенко прибыл на стадион для сдачи анализов

РИА Новости09:55

Порошенко сдал анализы на алкогольную и наркотическую зависимость экспертам VADA

ТАСС10:55

Допинг-волонтеры везут повторные анализы Порошенко в США

Газета.Ru13:42

Порошенко повторно сдал анализы на предмет употребления алкоголя и наркотиков

Говорит Москва11:24

Действующий президент Украины Петр Порошенко вновь сдает анализы

Эхо Москвы11:30
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Политика

В Госдуму внесли законопроект о неуважении власти к народу

Некоторые депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян.
Обновлено в 11:05
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Происшествия

Шесть человек пропали без вести в Китае после схода поезда с рельсов

Сообщается, что в результате происшествия пропали без вести шесть человек.
Обновлено в 22:11
Происшествия

Пожар в административном здании на востоке Москвы потушен

Пожар в административном здании в районе Соколиная Гора в Москве, разгоревшийся в четверг ночью, ликвидирован.
Обновлено в 22:29
Общество

Тельцов ждёт сюрприз, а Львам сделают заманчивое предложение

ЛЕВ Есть вероятность, что Львам поступит привлекательное или заманчивое предложение, от которого не стоит отказываться.
Обновлено в 13:00
Политика

Небензя не позволил ограничить свое выступление в Совбезе ООН

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя пресек попытку постпреда Германии, которая сейчас является страной-председателем в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.
Обновлено в 15:00
Шоу-бизнес

Марина Юдашкина рассказала о самочувствии мужа

Жена модельера Марина Юдашкина призвала общественность не верить слухам и рассказала о том, как ее муж чувствует себя на самом деле.
Обновлено в 09:45
Хоккей

«Тампа-Бэй» уступила «Коламбусу» в матче плей-офф НХЛ

Обновлено в 22:00
Шоу-бизнес

Наталья Медведева опубликовала фото на последнем месяце беременности

Шесть месяцев назад Наталья Медведева родила второго ребёнка. До недавнего времени актриса не делилась подробностями о своей беременности.
Обновлено в 16:27
Политика

ЕС и Великобритания согласовали отсрочку Brexit

Европейский союз и Великобритания согласовали перенос крайнего срока Brexit на 31 октября текущего года.
Обновлено в 19:53
Наука

Носимое устройство определяет и захватывает раковые клетки из крови

Обновлено в 13:58
Армия и оружие

Обнаружены обломки пропавшего в Японии истребителя F-35A

Силы самообороны Японии обнаружили обломки истребителя F-35A, который пропал с экранов радаров во вторник.
Обновлено вчера в 19:55
Общество

Шантажировавший главу Amazon таблоид выставили на продажу

Таблоид National Enquirer, который опубликовал обнаженные фото главы Amazon Джеффа Безоса, выставлен на продажу, передает CNBC.
Обновлено в 22:31
Политика

Россия запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии

Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт заявил о запрете на ввоз яблок и груш на территорию нашей страны из Белоруссии.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Назван претендент на пост главного полицейского Свердловской области

В администрацию президента РФ представлены документы о назначении на должность начальника ГУ МВД по Свердловской области генерал-майора полиции Николая Аксенова.
Обновлено в 05:09
Происшествия

В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек

В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено в 12:36
Происшествия

Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным во взятках

Обновлено вчера в 06:13
Наука

Белок может сигнализировать о проблемах с печенью

Исследователи выяснили, что белок, задействованный в работе печени, может сигнализировать о проблемах жизненно важного органа еще на самой ранней стадии.
Обновлено в 11:24
Здоровье

Ночное потоотделение назвали характерным симптомом рака

Медики уверены, что сильное потоотделение во время ночного сна является веским поводом обратиться к врачу, так как это может быть первым симптомом развития онкологического заболевания.
Обновлено в 15:32
Здоровье

1 июня в Волгограде откроется Центр амбулаторной онкологической помощи

Обновлено в 10:23
Происшествия

Вступившегося за девушку уральца отправят в колонию

Обновлено в 21:48
Шоу-бизнес

Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали

«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Общество

Прогноз Гидрометцентра на месяц: и снег, и дождь

Вновь теплеть начнет с 20 апреля. Гидрометцентр прогнозирует в этот день уже +8°С, но погоду подпортит дождь.
Обновлено в 22:16
Шоу-бизнес

Свадебные фотографы могут определить, сколько продлится брак

На новостном сайте Reddit свадебные фотографы обсудили приметы недолгого брака молодоженов, которые они подметили снимая праздничные церемонии.
Обновлено в 02:45
Общество

Москвичи потребовали убрать граффити с погибшим другом Тимати

Жители Москвы потребовали наказать рэпера Тимати из-за нарисованных на историческом здании в центре Москвы граффити с изображением его друга, музыканта Ратмира Шишкова, погибшего в 2007 году.
Обновлено в 12:16
Политика

В Германии назвали санкции США нарушением международного права

Глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс в интервью изданию OWC заявил, чт«применение санкций США против европейских компаний, которые сотрудничают с российскими компаниями, мы принципиально считаем нарушением норм международного права».
Обновлено в 18:49
Общество

Прокуратура Якутии обнаружила свыше 600 нарушений в организации питания детей

«Всего прокурорами городов и районов в ходе проверки выявлено свыше 600 нарушений законодательства в сфере организации питания детей, в целях устранения которых принято 275 мер реагирования», - утверждают в ведомстве.
Обновлено в 22:35
Происшествия

В Петербурге полицейский открыл огонь при задержании водителя

Обновлено в 15:15
Происшествия

Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки

Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено в 12:41
Происшествия

У китайского арендатора забирают томский лес

Органы прокуратуры добиваются признания недействительным договора аренды китайским предприятием крупного лесного участка в Томской области.
Обновлено в 06:28
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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