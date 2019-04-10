Политика

Зеленский отказался сдавать анализы экспертам VADAГазета.Ru 09:53

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Петр Порошенко согласился приехать на сдачу анализов экспертам VADA. Второй тур выборов президента будет проходить 21 апреля.
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Кандидат в президенты Украины Порошенко сдал тест на допинг

iReactor13:04

Порошенко повторно сдал анализы на предмет употребления алкоголя и наркотиков

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Действующий президент Украины Петр Порошенко вновь сдает анализы

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Порошенко прибыл на стадион для сдачи анализов

РИА Новости09:55

Допинг-волонтеры везут повторные анализы Порошенко в США

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РБК10:58

Порошенко намерен сдать анализы крови представителям VADA

RT на русском06:26
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Политика

Трамп назвал расследование Мюллера попыткой госпереворота в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна пережила попытку государственного переворота после решения начать расследование о возможном сговоре его предвыборного штаба с Россией.
Обновлено в 12:11
Политика

Зеленский и Порошенко поедут в Париж к Макрону

Президент Украины Петр Порошенко и кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский проведут переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном.
Обновлено в 09:02
Шоу-бизнес

Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали

«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Политика

Откажется ли Египет от российских Су-35 под давлением США

США не исключают возможности введения санкций против Египта в случае закупки им российских истребителей Су-35, заявил агентству Reuters представитель Белого дома на условиях анонимности.
Обновлено вчера в 05:30
Шоу-бизнес

Принц Уильям подаст в суд на издание, обвинившее его в измене

Принц Уильям отрицает свои измены жене и, таким образом, решительно настроен на законные разбирательства с изданием за клевету.
Обновлено в 12:36
Политика

Украинская журналистка вызывала Скабееву на дебаты

Обновлено в 11:43
Происшествия

В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек

Обновлено в 12:36
Происшествия

Источник сообщил о задержании главы представительства ДНР во Франции

Представительство ДНР торжественно открылось в городе Марселе на юге страны 25 сентября 2017 года.
Обновлено в 12:07
Гаджеты

Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой

Samsung представила в среду новый смартфон Galaxy А80 с поворотной камерой.
Обновлено в 09:18
Транспорт

ГИБДД предложила поднять штраф за превышение скорости в 6 раз

В России могут сразу в шесть раз увеличить штраф за превышение допустимой скорости в пределах от 20 до 40 километров.
Обновлено в 09:59
Авто

Названы сроки появления нового Suzuki Jimny в России

Что же касается российской цены Jimny, то г-н Юта пока ее не озвучил и пояснил, что она будет определена позже в зависимости от конъюнктуры рынка.
Обновлено в 11:12
Экономика

В Минкомсвязи выступили за либерализацию возрастной маркировки в СМИ

Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин предложил депутатам Госдумы рассмотреть возможность изменения похода к возрастной маркировке в СМИ с целью увеличения рекламных возможностей для печатной прессы, об этом он заявил в ходе парламентских слушаний в среду.
Обновлено в 11:08
Происшествия

Почти 140 учеников отравились в школе в Перми

Обновлено в 07:21
Происшествия

В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя

Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Политика

Украина расширила санкции против России

Антироссийские санкции Кабмин Украины 30 декабря 2015 года принял постановление "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации".
Обновлено в 11:35
Хоккей

Защитник «Нью-Джерси» Яковлев подпишет контракт с «Металлургом»

По сообщению Чемпионат.com, российский защитник подпишет контракт с магнитогорским "Металлургом".
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес

34-летняя Юлия Пересильд появилась на обложке глянца без ретуши и фотошопа

34-летняя Юлия Пересильд появилась на обложке глянца без ретуши и фотошопа Стоит отметить, что Юлия Пересильд ярый сторонник естественности.
Обновлено в 07:08
Происшествия

Кокорин и Мамаев в день драки прогуляли почти 400 тысяч рублей

В заключение заседания в среду прокурор озвучил суммы, потраченные спортсменами и их друзьями в день, когда они стали участниками двух драк в центре Москвы.
Обновлено в 12:39
Наука

Заполненный слитками 3600-летний корабль нашли в Турции

«Найдено судно, на котором перевозились самые ранние промышленные изделия в мире», — пояснил чиновник.
Обновлено в 10:29
Политика

Порошенко поручил проверить пользу Медведчука для контактной группы

Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что проверит "целесообразность дальнейшего использования" главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 12:35
Армия и оружие

Контрактникам ФСБ запретят покидать РФ без разрешения

Служащие в структурах ФСБ по контракту не смогут выезжать за пределы России без разрешения руководства.
Обновлено в 04:46
Футбол

Моуринью оценил шансы «Манчестер Юнайтед» обыграть «Барселону»

Бывший главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «красными» и каталонской «Барселоной».
Обновлено в 08:28
Политика

Береза: в ПАСЕ уже спокойно воспринимают слова о российском Крыме

Береза отметил, что со стороны Парламентской ассамблеи не последовало никакой реакции.
Обновлено в 13:14
Интернет

Кибермошенники шантажируют посетителей порносайтов

Антивирусная компания ESET предупредила о массовой спам-атаке, направленной на потребителей «взрослого» контента.
Обновлено в 06:46
Происшествия

Счета и имущество Михаила Абызова арестованы судом

На расчетные счета бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова и недвижимость бывшего чиновника наложен арест.
Обновлено в 12:37
Политика

Президент Финляндии и Путин поспорили о санкциях против России

Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании V арктического форума.
Обновлено вчера в 09:26
Происшествия

Пожар в здании центра саентологии в Подмосковье потушен

Площадь пожара составила 420 кв. м. Ранее источник ТАСС в экстренных службах региона сообщил, что загорелось здание ангарного типа по адресу: Лосино-Петровский, ул. Кирова, 3.
Обновлено в 13:10
Экономика

Группа «Черкизово» отказалась от SPO

Крупнейший в стране производитель мяса птицы и готовой мясной продукции – группа «Черкизово» отказалась от размещения акций на Московской бирже, сообщили «Ведомостям» три человека, близких к разным сторонам несостоявшейся сделки.
Обновлено в 11:47
Космос

Два кубсата впервые пообщались при помощи лазерного луча

Обновлено в 07:49
Политика

Штаб Порошенко заменил Путина на Галкина на предвыборных билбордах

Представители предвыборного штаба президента Украины Петра Порошенко прокомментировали появление билбородов с изображением украинского лидера и президента России Владимира Путина, а также показали другие варианты агитационной рекламы, на которых вместе с Порошенко и Путиным изображены конкурент действующего главы государства - комик Владимир Зеленский - и его российский коллега Максим Галкин.
Обновлено в 13:29
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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