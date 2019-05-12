Политика

Зеленский отказался реагировать на петицию об отставкеГазета.Ru 16:29

Ранее сообщалось, что появилась петиция против отставки Зеленского.
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В администрации Зеленского считают петицию в поддержку его отставки шуткой

RT на русском16:45

Просто шутка: Зеленский решил проигнорировать петицию о своей отставке

Московский Комсомолец16:35

Команда Зеленского прокомментировала петицию о его отставке

РИА Новости16:32

Зеленский отказался реагировать на петицию об отставке

Газета.Ru16:29

«Смешная шутка»: представитель Зеленского о реакции президента на петицию о его отставке

РЕН ТВ16:13

Зеленский отказался реагировать на петицию о своей отставке

НТВ16:12

Зеленский не будет реагировать на петицию о его отставке

ТАСС16:10
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Хоккей

Сборная России сыграет с Финляндией в полуфинале чемпионата мира

Сборная Финляндии стала соперником команды России по полуфиналу чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии.
Обновлено в 16:43
Происшествия

В московском метро в тоннеле застряли три поезда с пассажирами

Сотрудники московского метро вывели на платформы всех пассажиров - около 1,2 тысячи человек - из трех поездов, остановленных в тоннеле Солнцевской линии.
Обновлено 21 мая в 15:49
Общество

Армия Нильфгаарда обнаружена на съёмках сериала «Ведьмак»

Отмечается, что доспехи армии Нильфгаарда выглядят "немного" неканонично.
Обновлено в 13:08
Армия и оружие

Сирийские боевики снова обстреляли российскую авиабазу

Террористические группировки в Сирии запустили 17 ракет в направлении российской авиабазы «Хмеймим», сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:26
Шоу-бизнес

Наследство сына Жанны Фриске продали из-за долгов

При жизни Фриске фонд получил отчёт на сумму в 3 миллиона 300 тысяч рублей. После её смерти родные отказались вернуть оставшиеся деньги.
Обновлено в 08:02
Наука

Ученые назвали самый смертоносный вид курения

Ученые из Медицинского университета Южной Каролины пришли к выводу, что сигареты без фильтра являются самыми опасными для здоровья.
Обновлено в 14:49
Энергетика

Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррель

Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.
Обновлено вчера в 14:20
Армия и оружие

Сенат США выделил 750 млрд бюджетных долларов на оборону

Руководители сенатского комитета по вооруженным делам Джек Рид и Джим Инхоф сообщили о планах по выделению из госбюджета США 750 млрд долларов на оборону.
Обновлено в 15:54
Кино

Брэд Питт рассказал о том, каково было работать с Леонардо ДиКаприо

Новый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» непременно войдет в историю мирового кинематографа хотя бы потому, что в нем вместе сыграли Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо.
Обновлено в 07:00
Политика

Spiegel: Германия летом сменит посла в России

Правительство ФРГ ближайшим летом сменит посла в РФ.
Обновлено в 14:16
Политика

Коломойский решил поучаствовать в выборах в Раду

Украинский олигарх Игорь Коломойский готовит новый политический проект для участия в выборах в Верховную раду.
Обновлено в 15:50
Космос

Земле угрожают тауриды

Обновлено в 13:15
Наука

Ученые назвали опасной для здоровья любовь к мясу после 50 лет

Ученые из Университета Южной Калифорнии (США) назвали опасной любовь к мясу и сыру у людей после 50 лет.
Обновлено в 04:22
Происшествия

Улицу в Лондоне закрыли из-за подозрительного предмета

Полиция Лондона перекрыла правительственную улицу Уайтхолл из-за обнаружения подозрительного предмета.
Обновлено в 08:04
Недвижимость

Количество ипотечных кредитов в РФ в апреле снизилось на 21%

Объем кредитов, выданных в РФ, в апреле 2019 года вырос на 13% в годовом выражении, превысив 786,92 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Обновлено в 02:37
Армия и оружие

Пентагон допустил отправку дополнительных войск на Ближний Восток

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан рассказал о том, что американские власти изучают возможность отправки своих дополнительных войск на Ближний Восток, передает CNN.
Обновлено в 15:51
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу

Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие

На Украине начались очередные испытания ракет «Ольха»

Украинские военные специалисты приступили к очередному этапу испытаний ракет «Ольха-М» (повышенной дальности) и «Ольха-Р» (с кассетной боевой частью).
Обновлено в 10:50
Интернет

YouTube запустил чистку от шокирующего контента

Компания Google внедрила программу, которая находит и блокирует видео с шокирующим контентом на главной странице сайта и приложения YouTube.
Обновлено в 11:59
Общество

В Перми проверяют гимназию, где завысили проходной балл для девочек

В Перми сотрудники прокуратуры проверяют информацию о том, что приемная комиссия гимназии № 4 утвердила разный проходной балл для мальчиков и девочек при поступлении в первый класс.
Обновлено в 02:10
Общество

Резкое похолодание ожидается в столице

В четверг, 23 мая, в городе ожидается гроза, ветер усилится до 18 метров в секунду.
Обновлено в 06:10
Автоспорт

Роналду посетил Гран-при Монако

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду посетил гонку «Формулы-1» в Монако.
Обновлено в 12:32
Происшествия

СК завел дело после гибели пациентки в онкодиспансере в Воронеже

Обновлено в 03:29
Общество

Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Происшествия

Задержан организатор покушения на волгоградского губернатора

Обновлено в 13:03
Политика

Белоруссия нашла альтернативу российской нефти в Казахстане

Как заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым, в этом году будет закончена модернизация заводов и Минск сможет ззакупать нефть не только в России, но и на мировых рынках.
Обновлено в 06:17
Политика

Путин призвал экс-губернаторов помочь их преемникам

Путин призвал экс-губернаторов оказать всю необходимую поддержку их преемникам с тем, чтобы они «влились в работу» и смогли завоевать доверие населения.
Обновлено в 09:40
Происшествия

По факту смерти пассажира в «Домодедово» возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь в московском аэропорту «Домодедово».
Обновлено в 13:32
Общество

На Васильевском острове закрыли кафе с бесплатными обедами для пожилых

На Детской улице на проверку закрыли кафе «ДоброДомик», где пожилых людей угощали бесплатными обедами.
Обновлено в 12:02
Музыка

Лобода не примет участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»

Вернется, по словам Бурлаковой, только 25 мая. Никаких предварительных съемок спецвыпуска шоу не было.
Обновлено в 11:49
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