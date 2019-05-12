Зеленский отказался реагировать на петицию об отставкеГазета.Ru 16:29

Ранее сообщалось, что появилась петиция против отставки Зеленского.

Зеленский отказался реагировать на петицию об отставке

Хоккей Сборная России сыграет с Финляндией в полуфинале чемпионата мира Сборная Финляндии стала соперником команды России по полуфиналу чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии.

Происшествия В московском метро в тоннеле застряли три поезда с пассажирами Сотрудники московского метро вывели на платформы всех пассажиров - около 1,2 тысячи человек - из трех поездов, остановленных в тоннеле Солнцевской линии.

Армия и оружие Сирийские боевики снова обстреляли российскую авиабазу Террористические группировки в Сирии запустили 17 ракет в направлении российской авиабазы «Хмеймим», сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес Наследство сына Жанны Фриске продали из-за долгов При жизни Фриске фонд получил отчёт на сумму в 3 миллиона 300 тысяч рублей. После её смерти родные отказались вернуть оставшиеся деньги.

Наука Ученые назвали самый смертоносный вид курения Ученые из Медицинского университета Южной Каролины пришли к выводу, что сигареты без фильтра являются самыми опасными для здоровья.

Энергетика Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррель Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.

Армия и оружие Сенат США выделил 750 млрд бюджетных долларов на оборону Руководители сенатского комитета по вооруженным делам Джек Рид и Джим Инхоф сообщили о планах по выделению из госбюджета США 750 млрд долларов на оборону.

Кино Брэд Питт рассказал о том, каково было работать с Леонардо ДиКаприо Новый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» непременно войдет в историю мирового кинематографа хотя бы потому, что в нем вместе сыграли Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо.

Политика Коломойский решил поучаствовать в выборах в Раду Украинский олигарх Игорь Коломойский готовит новый политический проект для участия в выборах в Верховную раду.

Наука Ученые назвали опасной для здоровья любовь к мясу после 50 лет Ученые из Университета Южной Калифорнии (США) назвали опасной любовь к мясу и сыру у людей после 50 лет.

Происшествия Улицу в Лондоне закрыли из-за подозрительного предмета Полиция Лондона перекрыла правительственную улицу Уайтхолл из-за обнаружения подозрительного предмета.

Недвижимость Количество ипотечных кредитов в РФ в апреле снизилось на 21% Объем кредитов, выданных в РФ, в апреле 2019 года вырос на 13% в годовом выражении, превысив 786,92 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Армия и оружие Пентагон допустил отправку дополнительных войск на Ближний Восток Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан рассказал о том, что американские власти изучают возможность отправки своих дополнительных войск на Ближний Восток, передает CNN.

Шоу-бизнес Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.

Армия и оружие На Украине начались очередные испытания ракет «Ольха» Украинские военные специалисты приступили к очередному этапу испытаний ракет «Ольха-М» (повышенной дальности) и «Ольха-Р» (с кассетной боевой частью).

Интернет YouTube запустил чистку от шокирующего контента Компания Google внедрила программу, которая находит и блокирует видео с шокирующим контентом на главной странице сайта и приложения YouTube.

Общество В Перми проверяют гимназию, где завысили проходной балл для девочек В Перми сотрудники прокуратуры проверяют информацию о том, что приемная комиссия гимназии № 4 утвердила разный проходной балл для мальчиков и девочек при поступлении в первый класс.

Общество Резкое похолодание ожидается в столице В четверг, 23 мая, в городе ожидается гроза, ветер усилится до 18 метров в секунду.

Автоспорт Роналду посетил Гран-при Монако Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду посетил гонку «Формулы-1» в Монако.

Общество Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.

Политика Белоруссия нашла альтернативу российской нефти в Казахстане Как заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым, в этом году будет закончена модернизация заводов и Минск сможет ззакупать нефть не только в России, но и на мировых рынках.

Политика Путин призвал экс-губернаторов помочь их преемникам Путин призвал экс-губернаторов оказать всю необходимую поддержку их преемникам с тем, чтобы они «влились в работу» и смогли завоевать доверие населения.

Происшествия По факту смерти пассажира в «Домодедово» возбуждено уголовное дело Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь в московском аэропорту «Домодедово».