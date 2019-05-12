Политика
Зеленский отказался реагировать на петицию об отставкеГазета.Ru 16:29
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 17:38, Ашберн
Хоккей
Сборная России сыграет с Финляндией в полуфинале чемпионата мира
Сборная Финляндии стала соперником команды России по полуфиналу чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии.
Обновлено в 16:43
Происшествия
В московском метро в тоннеле застряли три поезда с пассажирами
Сотрудники московского метро вывели на платформы всех пассажиров - около 1,2 тысячи человек - из трех поездов, остановленных в тоннеле Солнцевской линии.
Обновлено 21 мая в 15:49
Общество
Армия Нильфгаарда обнаружена на съёмках сериала «Ведьмак»
Отмечается, что доспехи армии Нильфгаарда выглядят "немного" неканонично.
Обновлено в 13:08
Армия и оружие
Сирийские боевики снова обстреляли российскую авиабазу
Террористические группировки в Сирии запустили 17 ракет в направлении российской авиабазы «Хмеймим», сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:26
Шоу-бизнес
Наследство сына Жанны Фриске продали из-за долгов
При жизни Фриске фонд получил отчёт на сумму в 3 миллиона 300 тысяч рублей. После её смерти родные отказались вернуть оставшиеся деньги.
Обновлено в 08:02
Наука
Ученые назвали самый смертоносный вид курения
Ученые из Медицинского университета Южной Каролины пришли к выводу, что сигареты без фильтра являются самыми опасными для здоровья.
Обновлено в 14:49
Энергетика
Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррель
Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.
Обновлено вчера в 14:20
Армия и оружие
Сенат США выделил 750 млрд бюджетных долларов на оборону
Руководители сенатского комитета по вооруженным делам Джек Рид и Джим Инхоф сообщили о планах по выделению из госбюджета США 750 млрд долларов на оборону.
Обновлено в 15:54
Кино
Брэд Питт рассказал о том, каково было работать с Леонардо ДиКаприо
Новый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» непременно войдет в историю мирового кинематографа хотя бы потому, что в нем вместе сыграли Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо.
Обновлено в 07:00
Политика
Spiegel: Германия летом сменит посла в России
Правительство ФРГ ближайшим летом сменит посла в РФ.
Обновлено в 14:16
Политика
Коломойский решил поучаствовать в выборах в Раду
Украинский олигарх Игорь Коломойский готовит новый политический проект для участия в выборах в Верховную раду.
Обновлено в 15:50
Космос
Земле угрожают тауриды
Обновлено в 13:15
Наука
Ученые назвали опасной для здоровья любовь к мясу после 50 лет
Ученые из Университета Южной Калифорнии (США) назвали опасной любовь к мясу и сыру у людей после 50 лет.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Улицу в Лондоне закрыли из-за подозрительного предмета
Полиция Лондона перекрыла правительственную улицу Уайтхолл из-за обнаружения подозрительного предмета.
Обновлено в 08:04
Недвижимость
Количество ипотечных кредитов в РФ в апреле снизилось на 21%
Объем кредитов, выданных в РФ, в апреле 2019 года вырос на 13% в годовом выражении, превысив 786,92 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Обновлено в 02:37
Армия и оружие
Пентагон допустил отправку дополнительных войск на Ближний Восток
Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан рассказал о том, что американские власти изучают возможность отправки своих дополнительных войск на Ближний Восток, передает CNN.
Обновлено в 15:51
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу
Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие
На Украине начались очередные испытания ракет «Ольха»
Украинские военные специалисты приступили к очередному этапу испытаний ракет «Ольха-М» (повышенной дальности) и «Ольха-Р» (с кассетной боевой частью).
Обновлено в 10:50
Интернет
YouTube запустил чистку от шокирующего контента
Компания Google внедрила программу, которая находит и блокирует видео с шокирующим контентом на главной странице сайта и приложения YouTube.
Обновлено в 11:59
Общество
В Перми проверяют гимназию, где завысили проходной балл для девочек
В Перми сотрудники прокуратуры проверяют информацию о том, что приемная комиссия гимназии № 4 утвердила разный проходной балл для мальчиков и девочек при поступлении в первый класс.
Обновлено в 02:10
Общество
Резкое похолодание ожидается в столице
В четверг, 23 мая, в городе ожидается гроза, ветер усилится до 18 метров в секунду.
Обновлено в 06:10
Автоспорт
Роналду посетил Гран-при Монако
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду посетил гонку «Формулы-1» в Монако.
Обновлено в 12:32
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Политика
Белоруссия нашла альтернативу российской нефти в Казахстане
Как заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым, в этом году будет закончена модернизация заводов и Минск сможет ззакупать нефть не только в России, но и на мировых рынках.
Обновлено в 06:17
Политика
Путин призвал экс-губернаторов помочь их преемникам
Путин призвал экс-губернаторов оказать всю необходимую поддержку их преемникам с тем, чтобы они «влились в работу» и смогли завоевать доверие населения.
Обновлено в 09:40
Происшествия
По факту смерти пассажира в «Домодедово» возбуждено уголовное дело
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь в московском аэропорту «Домодедово».
Обновлено в 13:32
Общество
На Васильевском острове закрыли кафе с бесплатными обедами для пожилых
На Детской улице на проверку закрыли кафе «ДоброДомик», где пожилых людей угощали бесплатными обедами.
Обновлено в 12:02
Музыка
Лобода не примет участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»
Вернется, по словам Бурлаковой, только 25 мая. Никаких предварительных съемок спецвыпуска шоу не было.
Обновлено в 11:49