Зеленский отказался реагировать на петицию об отставкеГазета.Ru 16:29

Ранее сообщалось, что появилась петиция против отставки Зеленского.

Зеленский отказался реагировать на петицию об отставке

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