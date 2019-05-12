Политика

Зеленский решил не реагировать на петицию о своей отставкеИзвестия вчера в 17:38

Президент Украины Владимир Зеленский не намерен реагировать на петицию о своей отставке, которая уже набрала более 30 тыс. подписей при необходимых 25 тыс. на сайте лидера государства. Об этом рассказал глава администрации президента Андрей Богдан.
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Зеленский не станет реагировать на петицию с требованием его отставки

Комсомольская правдавчера в 21:50

Власти решили переубедить подписавших петицию об отставке Зеленского

РБКвчера в 18:09

Зеленский отказался реагировать на петицию об отставке

Газета.Ruвчера в 16:29

Просто шутка: Зеленский решил проигнорировать петицию о своей отставке

Московский Комсомолецвчера в 16:35

Администрация Зеленского расценила как шутку петицию о его отставке

РИА Новостивчера в 16:32

В администрации Зеленского считают петицию в поддержку его отставки шуткой

RT на русскомвчера в 16:45

Зеленский не будет реагировать на петицию о его отставке

ТАССвчера в 16:10
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Хоккей

Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 16:35
Происшествия

Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам

Предположительно, продюсер предлагает потерпевшим женщинам, кредиторам и бывшим членам руководства его компании около $30 млн, еще $14 млн могут получить помощники и подчиненные Вайнштейна в качестве судебных издержек в деле банкротства, которое рассматривается в штате Делавэр.
Обновлено в 00:01
Происшествия

Более 100 человек эвакуировали из детского сада в Новосибирске

Более 100 человек эвакуированы из детского сада в Новосибирске в связи с неисправностью в электрооборудовании, сообщает в пятницу, 24 мая, агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального МЧС.
Обновлено в 00:57
Армия и оружие

В России за шесть лет «растаяли» восемь АПЛ

Обновлено вчера в 21:05
Экономика

Сбербанк присоединится к системе быстрых платежей

Сбербанк в настоящее время ведет переговоры с Банком России о присоединении к системе быстрых платежей, в итоге банк будет подключен к системе, но на определенных экономических условиях, заявил глава банка Герман Греф в интервью газете "Коммерсант".
Обновлено в 00:24
Армия и оружие

Небензя раскритиковал применение ударных беспилотников

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая в Совбезе организации, выразил обеспокоенность участившейся практикой применения ударных беспилотников для борьбы с террористами.
Обновлено вчера в 23:17
Политика

Пушков назвал закономерным отказ Нуланд в российской визе

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в выдаче российской визы бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия

В квартире в Набережных Челнах нашли тела троих членов семьи

Три трупа с ножевыми ранениями обнаружены в одной из квартир в Набережных Челнах, они были членами одной семьи, сообщил в четверг ТАСС источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 12:37
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено вчера в 10:12
Экономика

Греф сообщил о выкупе доменов для экосистемы SberX

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что банк зарегистрировал все возможные вариации названий доменов, которые могут быть использованы в созданной кредитной организацией экосистеме SberX.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия

В Пермском крае загорелся магистральный газопровод

Обновлено в 00:52
Гаджеты

Яндекс запустил свое телевидение

Чтобы люди могли смотреть свой канал на большом экране, компания выпустила новое умное устройство - Яндекс.Модуль.
Обновлено вчера в 07:25
Происшествия

По факту смерти пассажира в «Домодедово» возбуждено уголовное дело

Обновлено вчера в 13:32
Космос

SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 60 спутниками

Ракета-носитель Falcon 9 c 60 спутниками стартовала с космодрома во Флориде, сообщает компания SpaceX.
Обновлено вчера в 22:48
Общество

Дожди и грозы ожидаются в Москве в выходные

Грозы и дожди придут в Москву в ближайшие выходные, 25-26 мая, осадки продолжатся и в начале следующей недели.
Обновлено в 00:03
Хоккей

Воробьев: «Можно избежать нервотрепки, если сидеть на диване и смотреть сериал»

Да, если сидеть на диване и смотреть телесериал «Богатые тоже плачут», - сказал Воробьев.
Обновлено вчера в 13:26
Космос

В США арестован инженер, подделывавший документы SpaceX

Сотрудник компании PMI Industries Джеймс Смолли подделал при помощи компьютера подпись инспектора компании SQA Services Inc. Компания SQA является субподрядчиком SpaceX в вопросах проверки качества оборудования.
Обновлено вчера в 21:09
Авто

Вместо Audi TT выпустят электрокар

Как сообщил Брэм Шот, через несколько лет Audi TT заменят "новой эмоциональной моделью в том же ценовом диапазоне", только с с электрической силовой установкой.
Обновлено вчера в 15:33
Здоровье

Девочке с 14 пальцами отрезали лишнее

Кисти девочки отличались: если на левой руке два дополнительных пальца срослись, то на правой два лишних выросли из большого пальца.
Обновлено в 00:02
Происшествия

В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики

Наркотическое вещество найдено в квартире экс-министра по делам открытого правительства РФ Михаила Абызова 23 мая, сообщает Интерфакс.
Обновлено вчера в 11:19
Общество

Сергей Скрипаль впервые после отравления позвонил родным

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль впервые после своего отравления в британском Солсбери позвонил родным; об этом в четверг пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на племянницу Скрипаля, Викторию.
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия

ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора

Обновлено вчера в 13:10
Шоу-бизнес

Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 13:58
Политика

Стартовала избирательная кампания досрочных выборов в Раду

В пятницу, 24 мая, начинается избирательный процесс в Верховную раду Украины, выборы в парламент назначены на 21 июля.
Обновлено вчера в 19:53
Общество

Опубликован рейтинг самых богатых наследников РФ по версии Forbes

Обновлено вчера в 19:22
Футбол

Головин включен в заявку «Монако» на матч с «Ниццей»

«Монако» объявил заявку на предстоящий матч против «Ниццы» в 38-м туре чемпионата Франции.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия

Пациентка онкодиспансера в Воронеже умерла мучительной смертью

Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкодиспансера, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено 22 мая в 16:20
Общество

Суд оставил в силе первый в России штраф за оскорбление государства

Новгородский областной суд в четверг оставил в силе решение суда первой инстанции о назначении административного штрафа местному жителю Юрию Картыжеву, ставшему первым россиянином, который был привлечен к ответственности по новой статье КоАП об оскорблении государства, сообщает суд.
Обновлено вчера в 15:21
Общество

Госдума утвердила законопроект о фотофиксакции техосмотра

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, вводящий фотофиксацию техосмотра транспортных средств.
Обновлено вчера в 09:13
Общество

Врио главы Оренбуржья в 2018 году заработал более 234 миллионов рублей

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер в своей декларации о доходах за 2018 год указал, что заработал более 234 миллионов рублей.
Обновлено в 00:50
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