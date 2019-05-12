Политика
Зеленский решил не реагировать на петицию о своей отставкеИзвестия вчера в 17:38
Президент Украины Владимир Зеленский не намерен реагировать на петицию о своей отставке, которая уже набрала более 30 тыс. подписей при необходимых 25 тыс. на сайте лидера государства. Об этом рассказал глава администрации президента Андрей Богдан.
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Зеленский не станет реагировать на петицию с требованием его отставки
Комсомольская правдавчера в 21:50
Просто шутка: Зеленский решил проигнорировать петицию о своей отставке
Московский Комсомолецвчера в 16:35
В администрации Зеленского считают петицию в поддержку его отставки шуткой
RT на русскомвчера в 16:45
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Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия
Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам
Предположительно, продюсер предлагает потерпевшим женщинам, кредиторам и бывшим членам руководства его компании около $30 млн, еще $14 млн могут получить помощники и подчиненные Вайнштейна в качестве судебных издержек в деле банкротства, которое рассматривается в штате Делавэр.
Обновлено в 00:01
Происшествия
Более 100 человек эвакуировали из детского сада в Новосибирске
Более 100 человек эвакуированы из детского сада в Новосибирске в связи с неисправностью в электрооборудовании, сообщает в пятницу, 24 мая, агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального МЧС.
Обновлено в 00:57
Армия и оружие
В России за шесть лет «растаяли» восемь АПЛ
Обновлено вчера в 21:05
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Сбербанк присоединится к системе быстрых платежей
Сбербанк в настоящее время ведет переговоры с Банком России о присоединении к системе быстрых платежей, в итоге банк будет подключен к системе, но на определенных экономических условиях, заявил глава банка Герман Греф в интервью газете "Коммерсант".
Обновлено в 00:24
Армия и оружие
Небензя раскритиковал применение ударных беспилотников
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая в Совбезе организации, выразил обеспокоенность участившейся практикой применения ударных беспилотников для борьбы с террористами.
Обновлено вчера в 23:17
Политика
Пушков назвал закономерным отказ Нуланд в российской визе
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в выдаче российской визы бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия
В квартире в Набережных Челнах нашли тела троих членов семьи
Три трупа с ножевыми ранениями обнаружены в одной из квартир в Набережных Челнах, они были членами одной семьи, сообщил в четверг ТАСС источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 12:37
Авто
Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana
Обновлено вчера в 10:12
Экономика
Греф сообщил о выкупе доменов для экосистемы SberX
Глава Сбербанка Герман Греф в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что банк зарегистрировал все возможные вариации названий доменов, которые могут быть использованы в созданной кредитной организацией экосистеме SberX.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
В Пермском крае загорелся магистральный газопровод
Обновлено в 00:52
Гаджеты
Яндекс запустил свое телевидение
Чтобы люди могли смотреть свой канал на большом экране, компания выпустила новое умное устройство - Яндекс.Модуль.
Обновлено вчера в 07:25
Происшествия
По факту смерти пассажира в «Домодедово» возбуждено уголовное дело
Обновлено вчера в 13:32
Космос
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 60 спутниками
Ракета-носитель Falcon 9 c 60 спутниками стартовала с космодрома во Флориде, сообщает компания SpaceX.
Обновлено вчера в 22:48
Общество
Дожди и грозы ожидаются в Москве в выходные
Грозы и дожди придут в Москву в ближайшие выходные, 25-26 мая, осадки продолжатся и в начале следующей недели.
Обновлено в 00:03
Хоккей
Воробьев: «Можно избежать нервотрепки, если сидеть на диване и смотреть сериал»
Да, если сидеть на диване и смотреть телесериал «Богатые тоже плачут», - сказал Воробьев.
Обновлено вчера в 13:26
Космос
В США арестован инженер, подделывавший документы SpaceX
Сотрудник компании PMI Industries Джеймс Смолли подделал при помощи компьютера подпись инспектора компании SQA Services Inc. Компания SQA является субподрядчиком SpaceX в вопросах проверки качества оборудования.
Обновлено вчера в 21:09
Авто
Вместо Audi TT выпустят электрокар
Как сообщил Брэм Шот, через несколько лет Audi TT заменят "новой эмоциональной моделью в том же ценовом диапазоне", только с с электрической силовой установкой.
Обновлено вчера в 15:33
Здоровье
Девочке с 14 пальцами отрезали лишнее
Кисти девочки отличались: если на левой руке два дополнительных пальца срослись, то на правой два лишних выросли из большого пальца.
Обновлено в 00:02
Происшествия
В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики
Наркотическое вещество найдено в квартире экс-министра по делам открытого правительства РФ Михаила Абызова 23 мая, сообщает Интерфакс.
Обновлено вчера в 11:19
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления позвонил родным
Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль впервые после своего отравления в британском Солсбери позвонил родным; об этом в четверг пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на племянницу Скрипаля, Викторию.
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия
ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора
Обновлено вчера в 13:10
Шоу-бизнес
Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 13:58
Политика
Стартовала избирательная кампания досрочных выборов в Раду
В пятницу, 24 мая, начинается избирательный процесс в Верховную раду Украины, выборы в парламент назначены на 21 июля.
Обновлено вчера в 19:53
Общество
Опубликован рейтинг самых богатых наследников РФ по версии Forbes
Обновлено вчера в 19:22
Футбол
Головин включен в заявку «Монако» на матч с «Ниццей»
«Монако» объявил заявку на предстоящий матч против «Ниццы» в 38-м туре чемпионата Франции.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
Пациентка онкодиспансера в Воронеже умерла мучительной смертью
Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкодиспансера, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено 22 мая в 16:20
Общество
Суд оставил в силе первый в России штраф за оскорбление государства
Новгородский областной суд в четверг оставил в силе решение суда первой инстанции о назначении административного штрафа местному жителю Юрию Картыжеву, ставшему первым россиянином, который был привлечен к ответственности по новой статье КоАП об оскорблении государства, сообщает суд.
Обновлено вчера в 15:21
Общество
Госдума утвердила законопроект о фотофиксакции техосмотра
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, вводящий фотофиксацию техосмотра транспортных средств.
Обновлено вчера в 09:13
Общество
Врио главы Оренбуржья в 2018 году заработал более 234 миллионов рублей
Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер в своей декларации о доходах за 2018 год указал, что заработал более 234 миллионов рублей.
Обновлено в 00:50