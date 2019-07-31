Политика

Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюстRT на русском 07:43

Президент Украины Владимир Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст, который выставили на продажу в интернете. Об этом сообщают «Украинские новости».
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Зеленский отказался принять в подарок свой бюст

РБК09:48

Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст

RT на русском07:43

Зеленский не принял в подарок свой гипсовый бюст, назвав его ужасом

ТАСС08:37

Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст

Известия08:16

Зеленский не принял в подарок свой гипсовый бюст

Газета.Ru08:04

Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст

РИА Новости07:50

«Это ужас!» Зеленский раскритиковал собственный бюст

Фонтанка.Ру09:00
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