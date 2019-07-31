Политика

Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюстRT на русском 07:43

Президент Украины Владимир Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст, который выставили на продажу в интернете. Об этом сообщают «Украинские новости».
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Зеленский не принял в подарок свой гипсовый бюст

Газета.Ru08:04

«Это ужас!» Зеленский раскритиковал собственный бюст

Фонтанка.Ру09:00

Зеленский не принял в подарок свой гипсовый бюст, назвав его ужасом

ТАСС08:37

Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст

Известия08:16

Зеленский отказался принять в подарок свой бюст

РБК09:48

Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст

РИА Новости07:50

Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст

RT на русском07:43
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 17:20, Ашберн
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Британцев уличили в предвзятости к российской полиции

Предвзятость заключается в том, что при столкновениях во Франции были убиты десятки и ранены сотни человек, о чём молчат британцы.
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Малайзия призвала прекратить обвинять Россию по делу MH17

Малайзия призвала Запад перестать обвинять Россию в причастности к крушению Boeing рейса MH17 в Донбассе.
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У Навального не нашли отравляющих веществ

Врачи не обнаружили в организме оппозиционера Алексея Навального отравляющих веществ, сказал «Интерфаксу» главный врач НИИ скорой помощи имени Склифосовского Алексей Токарев.
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В последнем ролике от создателей "Мстителей: Финал", который кинокомпания Marvel разместила на YouTube, австралийский актер Крис Хемсворт признался, что играть "толстого Тора" было очень весело.
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В мэрию Москвы поданы заявки на митинги 10 и 11 августа

РБК сообщил, что в мэрию на проведение митинга 10 и 11 августа также подали заявки незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков и глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева.
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Медведев прокомментировал лесные пожары в регионах

Медведев в среду прибыл в Красноярск, где возглавит совещание по ситуации с лесными пожарами.
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Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным предложил России помощь в борьбе с лесными пожарами, охватившими целый ряд регионов страны, сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено в 16:39
Энергетика

Первый газ по «Северному потоку — 2» поступит в конце года

Первый газ по "Северному потоку-2" поступит к полуночи 31 декабря 2019 года, сообщил глава австрийской OMV Райнер Зеле на пресс-конференции, которая транслировалась на официальном сайте компании.
Обновлено в 05:19
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СБ ООН проведёт экстренную встречу по ракетным пускам КНДР

Великобритания, Франция и Германия запросили провести экстренную встречу Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с ракетными пусками КНДР.
Обновлено в 14:07
Финансы

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 год

Согласно обновленному прогнозу, среднегодовой курс рубля в 2019 году составит 64,5 рубля за доллар, в 2020 году - 65 рублей, говорится в материалах Сбербанка.
Обновлено в 11:19
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«Спартак» объявил об аренде Шюррле

"Спартак" на своем сайте официально объявил об аренде полузащитника "Боруссии" Андре Шюррле.
Обновлено в 10:32
Кино

Вышел трейлер фильма «Бык» о криминале 90-х

В Сети появился трейлер криминальной драмы «Бык» режиссера Бориса Акопова.
Обновлено в 08:10
Футбол

«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома

"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено в 07:25
Происшествия

В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал до 24 сентября гражданина России Юрия Ещенко по подозрению в государственной измене.
Обновлено в 11:26
Происшествия

В Татарстане предотвратили теракт

ФСБ и МВД предотвратили на одном из объектов инфраструктуры в Татарстане теракт, который готовили сторонники террористической организации «Исламское государство»*.
Обновлено в 06:08
Экономика

Россия заняла первое место среди стран, где выгоднее ездить на такси

Эксперты провели исследование и выяснили, что в России тем, кто проезжает в год меньше 5388 километров, в десятилетней перспективе выгоднее ездить на такси, чем на личном автомобиле.
Обновлено в 06:16
Общество

Умерла заместитель председателя Конституционного Суда

Пост заместителя председателя Конституционного суда Хохрякова заняла в 1994 году. Суд выразил соболезнование ее родным и близким.
Обновлено в 16:22
Космос

Новая космическая обсерватория «Спектр-РГ» прислала первый снимок

Опубликовано первое изображение, которое было получено новой российской космической обсерваторией «Спектр-РГ».
Обновлено в 15:30
Армия и оружие

Минобороны испытало «военный интернет»

Министерство обороны испытало работу «военного интернета».
Обновлено в 16:00
Политика

Зеленский предложил мэру Смелы погасить долги города своим автомобилем

Президент Украины Владимир Зеленский на совещании в Черкасской области по вопросам отопления предложил и.о. мэра города Смела Виктору Федоренко продать свой автомобиль и погасить долги города за ЖКХ.
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«Тоттенхэм» победил «Баварию» в серии пенальти и выиграл Audi Cup

Обновлено в 16:59
Армия и оружие

Стало известно оружие, уничтожившее украинские Ил-76 в Ливии

По предварительной информации, оба украинских самолета были зафрахтованы ОАЭ и использовались для доставки силам фельдмаршала Хафтара оружия из Эмиратов.
Обновлено в 14:35
Происшествия

Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных

Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Политика

Комитет сената США проголосовал за санкции против «Северного потока-2»

Комитет сената США по международным делам одобрил введение санкций против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток-2».
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Общество

Суд установил порядок встреч Глушакова с детьми

Алиса Образцова, адвокат экс-супруги Дениса Глушакова - Дарьи, рассказала о том, какие условия общения со своими детьми для бывшего капитана московского "Спартака" установил суд.
Обновлено в 15:54
Общество

Сбежавшая жена шейха Дубая надеется на защиту британского правосудия

Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн, покинувшая несколько месяцев назад своего мужа, шейха Дубая, попросила суд Лондона предоставить государственную защиту ей и ее детям.
Обновлено в 11:00
Происшествия

В Калифорнии разбился истребитель F-16

Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:17
Шоу-бизнес

Максим Виторган в парике стал копией Андрея Малахова

На фотографии Максим потягивает напиток через трубочку. При этом на нем черные солнцезащитные очки и черный парик с длинными волосами.
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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