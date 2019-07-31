Политика
Зеленский оценил свой гипсовый бюстRambler News Service 08:09
Издание опубликовало видео, на котором видно, как съемочная группа телеканала «1+1» в ходе визита Зеленского в Черкассы попыталась подарить президенту его бюст с отпечатком помады от поцелуя.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 20:21, Ашберн
Общество
В России с 1 августа работающим пенсионерам повысят пенсии
Как ранее сообщали «Кубанские новости», с 1 апреля 2019 года в России социальные пенсии проиндексировали на 2%. Теперь средний размер социальной пенсии составляет 9 тысяч 266 рублей в месяц.
Обновлено в 06:39
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Футбол
Егор Титов: «За 16 лет в „Спартаке“ уже сменилось 15 тренеров. Нет стабильности. Это пугает»
Где-то прочитал, что за 16 лет в "Спартаке" уже сменилось 15 тренеров.
Обновлено в 20:00
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы по освобождению Каунаса в 1944 году
Обновлено в 19:53
Кино
Названы самые популярные поисковые запросы россиян о Гарри Поттере
Предметом обсуждения являлось и непринятие россиянами того, что Волан-де-Морт не положил в тайник крестраж на территории РФ.Фанаты определили запоминающиеся эпизоды кинокартины: «Гарри Поттер и тайная комната» и «Гарри Поттер и философский камень».
Обновлено в 05:48
Происшествия
Пропавшего с детской площадки ребенка нашли в аэропорту Шереметьево
Как удалось установить, мальчик воспользовался тем, что его отцу пришлось ненадолго отлучиться, и сел в общественный транспорт, следовавший в аэропорт Шереметьево.
Обновлено в 19:55
Культура
Музей Рерихов на ВДНХ представит обновленную экспозицию
Обновлено вчера в 17:37
Кино
Борис Хлебников станет худруком фильма о гендерных проблемах
Обновлено в 10:15
Здоровье
Боль в левом плече признана основным симптомом сердечного приступа
Обновлено вчера в 12:10
Авто
Отделение BMW M Motorsport показало новый автомобиль
В шестичасовой гонке на Нордшляйфе купе выйдет под флагом BMW Motorsport, а поведут его пилоты Байтске Виссер (Нидерланды) и Йорг Вайдингер (Германия).
Обновлено в 11:30
Политика
Контактная группа согласовала план ремонта моста в Станице Луганская
Контактная группа по Украине согласовала дорожную карту ремонта моста в Станице Луганская, заявил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.
Обновлено в 11:28
Общество
Названы самые похищаемые товары в российских магазинах
Обновлено в 04:17
Политика
Кличко встретился с адвокатом Трампа в Нью-Йорке
Мэр Киева Виталий Кличко провел переговоры с юристом действующего президента США Дональда Трампа экс-градоначальником Нью-Йорка Рудольфом Джулиани.
Обновлено в 08:06
Футбол
«Динамо» претендует на форварда «Ривер Плейт»
Согласно источнику, московский клуб нацелился на форварда "Ривер Плейт" Сантоса Борре.
Обновлено в 18:31
Космос
С Байконура стартовал космический грузовик «Прогресс МС-12»
С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз 2.1», которой предстоит вывести на орбиту космический грузовик «Прогресс МС-12».
Обновлено в 08:11
Политика
Иркутский губернатор ответил на критику Путина
Обновлено в 06:56
Политика
США ввели санкции против главы МИД Ирана
В противном случае США грозят продолжать политику усиления санкций против Ирана.
Обновлено в 16:33
Экономика
«Роснефть» купила Петербургскую топливную компанию
НК «Роснефть» приобретает 100% акций Петербургской топливной компании (ПТК).
Обновлено в 10:16
Интернет
Google представил обновление для Chrome
Компания Google представила новое обновление для своего браузера Chrome.
Обновлено в 14:59
Футбол
Зидан: «Верю, что Бэйл тренировался, а не играл в гольф»
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал информацию о том, что не полетевший с командой на Audi Cup хавбек Гарет Бэйл якобы играл в гольф во время матча "сливочных" с "Тоттенхэмом".
Обновлено в 19:21
Армия и оружие
В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
Обновлено в 18:03
Армия и оружие
В Тверской области сформирована эскадрилья истребителей Су-35
Новейшие истребители Су-35, поступившие в авиаполк ЗВО, дислоцированный в Тверской области, заменят устаревший авиапарк.
Обновлено в 05:50
Общество
Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая
Россельхознадзор с 10 августа приостановит ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая в связи с поставками заражённой продукции.
Обновлено в 06:22
Происшествия
В Москве арестовали подозреваемого в госизмене
Юрий Ещенко арестован по подозрению в государственной измене до 24 сентября.
Обновлено в 12:46
Политика
Германия отказалась платить репарации Польше
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин не будет выплачивать военные репарации Польше за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
Обновлено в 12:38
Авто
Lamborghini Huracan мощностью в 3000 л.с. показали на видео
Lamborghini Huracan зарекомендовала себя как любимая модель среди тюнеров, стремящихся создать настоящего «монстра скорости».
Обновлено в 05:40
Экономика
Россия оспорит требование «Нафтогаза» о возмещении убытков из-за Крыма
Россия планирует оспорить оценку убытков в $5,2 млрд, представленную «Нафтогазом Украины» по делу о потере активов в Крыму.
Обновлено в 18:35
Политика
Жириновский назвал причину лесных пожаров в Сибири
По словам политика, в России не хватает сотрудников лесной охраны Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что причиной природных пожаров в Сибири могло стать сокращение штата лесной охраны.
Обновлено в 19:09
Здоровье
Врачи назвали первый признак алкоголизма
Врачи рассказали, что является первым признаком алкоголизма.
Обновлено в 13:09