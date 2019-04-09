Политика
Зеленский отказался повторно сдавать анализыВзгляд.ру 03:50
Представитель штаба Зеленского заявил, что «анализы сданы в соответствии с действующим законодательством, в соответствии с процедурой», и «если у кого-то есть сомнения, что они какие-то не настоящие, были какие-то махинации, пожалуйста, обращайтесь в соответствующие органы – пусть они выясняют», передает ТАСС со ссылкой на телеканал ZIK.
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Политика
Назначены досрочные выборы президента Казахстана
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Авто
В России начали выдавать новые автомобильные номера
Как выяснил портал Auto.Mail.ru, в Сети уже сейчас появляются снимки транспортных средств, на которых установлены номера нового формата.
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Происшествия
Начальнику СвЖД продлили домашний арест
Начальнику Свердловской железной дороги Алексею Миронову продлили домашний арест до 12 июня, сообщает URA.RU.
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Технологии
«ВКонтакте» открыла сервис для изучения ПДД
Обновлено в 06:30
Политика
Глава ДНР заявил, что Донбасс идёт к «полноправному членству» в России
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что основной целью Донбасса является "возвращение на Родину полноправным членом".
Обновлено в 01:06
Происшествия
В Мытищах мать найденных в квартире детей вернулась домой пьяной
Найденные в захламленной квартире в Мытищах четверо детей были с бабушкой, пьяная мать пришла во время работы правоохранителей, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Женщину, дважды переехавшую людей в Белоярском, посадили в СИЗО
Марину Мартемьянову, сбившую людей на Nissan в Белоярском, взяли под стражу.
Обновлено в 08:08
Гаджеты
Флагманский смартфон OnePlus 7 показали на новых рендерах
В сеть утекли новые рендеры флагманского смартфона OnePlus 7, который еще не был представлен официально.
Обновлено в 02:04
Происшествия
Кокорин и Мамаев частично признали вину в ходе суда
"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания. Ранее чиновник Пак и водитель Соловчук прибыли на заседание Кокорина и Мамаева.
Обновлено в 07:20
Политика
Мать Зеленского обвинила Порошенко в уничтожении ее сына
Обратил внимание Римма Зеленская и на то, что на ее сына – порядочного человека, который заработал деньги своим трудом, – «выливают грязь», обвиняют то в отсутствии политической программы, то в сговоре с Кремлем лишь потому, что это «уничтожение» выгодно его ключевому оппоненту на выборах – действующему президенту Петру Порошенко.
Обновлено в 04:29
Происшествия
Суд изъял многомиллиардное имущество Александра Шестуна
Обновлено вчера в 08:17
Политика
В Кремле прокомментировали доклад о хищениях в «Роскосмосе»
Согласно докладу генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году, направленному в Совет Федерации, на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено в 06:32
Политика
Одесский губернатор не подчинился указу Порошенко о своей отставке
Глава администрации Одесской Области Максим Степанов, отправленный в отставку президентом Украины, отказался покидать свой пост.
Обновлено вчера в 09:12
Армия и оружие
Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном
Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
Обновлено в 08:41
Происшествия
Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии
Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани) по прозвищу Таро, освободившегося из колонии ранее 9 апреля, арестовали на 40 дней.
Обновлено в 08:20
Политика
Закон об устойчивом Рунете вступит в силу с 1 ноября 2019 года
Законопроект об устойчивом Рунете вступит в силу с 1 ноября 2019 года, это предусмотрено поправками ко второму чтению в Госдуме, заявил во вторник глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин.
Обновлено в 08:14
Футбол
Александр Медведев: «Интрига в чемпионате сохраняется, играем дальше»
Интрига в чемпионате сохраняется, будем болеть за своих.
Обновлено в 01:58
Политика
Президент Исландии заговорил по-русски в Петербурге
Президент Республики Исландия Гудни Торласиус Йоханнессон, выступая на пленарном заседании в рамках форума «Арктика – территория диалога» в Петербурге 9 апреля, заговорил на русском языке.
Обновлено в 08:18
Политика
ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок
В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Экономика
РАНХиГС: половина россиян не удовлетворены своими доходами
"Коммерсант" приводит данные Росстата, Центробанка и академии госслужбы о доходах и расходах россиян и их удовлетворенности от жизни.
Обновлено вчера в 20:37
Транспорт
Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля
Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
Обновлено вчера в 06:58
Происшествия
Бастрыкин завёл дело против судьи арбитража Калмыкии
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против подозреваемой в мошенничестве судьи арбитражного суда Калмыкии Елены Анжукаевой.
Обновлено в 07:48
Авто
Два дополнительных налога для автомобилистов введут в России
Экологический и утилизационный - два новых дополнительных налога введут для автовладельцев России.
Обновлено в 03:17
Политика
На Украине появились билборды с изображением Порошенко и Путина
Украинский лидер Петр Порошенко противопоставляет себя во втором туре выборов президенту России Владимиру Путину, об этом свидетельствует визуальная реклама, фото которой разместил на своей странице в Facebook аналитик общественного движения "Честно" Игорь Фещенко.
Обновлено в 07:39
Происшествия
Священника отдали под суд за развращение 12-летней девочки
Вологодский священник пойдет под суд за развращение 12-летней девочки и распространении порнографии.
Обновлено в 07:40
Футбол
В Лиге чемпионов стартуют первые четвертьфинальные матчи
В футбольной Лиге чемпионов стартуют матчи ¼ финала. Первые матчи пройдут 9 и 10 апреля.
Обновлено в 08:15
Интернет
Bringly договорились о сотрудничестве с TikTok
Платформа для трансграничной торговли Bringly и китайская социальная сеть TikTok заключили соглашение о сотрудничестве и запустили первую коллаборацию.
Обновлено в 05:37
Футбол
Во вторник «Химки» отправят Шалимова в отставку
Как стало известно «Матч ТВ», главный тренер «Химок» Игорь Шалимов во вторник вызван к руководству клуба.
Обновлено в 03:31