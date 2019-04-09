Политика

Зеленский отказался повторно сдавать анализыВзгляд.ру 03:50

Представитель штаба Зеленского заявил, что «анализы сданы в соответствии с действующим законодательством, в соответствии с процедурой», и «если у кого-то есть сомнения, что они какие-то не настоящие, были какие-то махинации, пожалуйста, обращайтесь в соответствующие органы – пусть они выясняют», передает ТАСС со ссылкой на телеканал ZIK.
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Зеленский отказался от повторного тестирования на алкоголь

News.ru05:39

Зеленский отказался сдавать повторный тест на алкоголь и наркотики

Российская газета04:20

В штабе Зеленского ответили на призыв Порошенко повторно сдать анализы

RT на русском02:39

В штабе Зеленского сообщили, что он больше не намерен сдавать анализы

ТАСС03:19

В штабе Зеленского заявили, что он не будет сдавать повторные анализы

РИА Новости03:25

Зеленский отказался сдавать повторные анализы на алкоголь и наркотики

Вести.Ruвчера в 23:13

Зеленский отказался от повторного теста на наркотики

Газета.Ruвчера в 20:26
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Политика

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«ВКонтакте» открыла сервис для изучения ПДД

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"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания. Ранее чиновник Пак и водитель Соловчук прибыли на заседание Кокорина и Мамаева.
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Обратил внимание Римма Зеленская и на то, что на ее сына – порядочного человека, который заработал деньги своим трудом, – «выливают грязь», обвиняют то в отсутствии политической программы, то в сговоре с Кремлем лишь потому, что это «уничтожение» выгодно его ключевому оппоненту на выборах – действующему президенту Петру Порошенко.
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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