Политика
Зеленский отказался повторно сдавать анализыВзгляд.ру 03:50
Представитель штаба Зеленского заявил, что «анализы сданы в соответствии с действующим законодательством, в соответствии с процедурой», и «если у кого-то есть сомнения, что они какие-то не настоящие, были какие-то махинации, пожалуйста, обращайтесь в соответствующие органы – пусть они выясняют», передает ТАСС со ссылкой на телеканал ZIK.
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Политика
Госдума повышает пенсии военным пенсионерам
Правительственный законопроект, предполагающий новый порядок расчета пенсий для ветеранов Великой Отечественной войны, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля.
Обновлено в 05:32
Транспорт
Участок Таганско-Краснопресненской линии метро откроют на день раньше
Участок Таганско-Краснопресненской линии московского метро от станции «Волгоградский проспект» до «Котельники» откроют на сутки раньше.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Началось слушание по делу Кокорина и Мамаева
В Пресненском суде Москвы началось заседание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
Обновлено в 06:51
Финансы
Мигранты всего мира перевели рекордное количество денежных средств
До рекордного уровня вырос объем переведенных денежных средств мигрантами всего мира в 2018 году, следует из опубликованного 8 апреля доклада Всемирного банка.
Обновлено в 04:10
Энергетика
«Северный поток — 2» построен на 40%, заявили в «Газпроме»
Газопровод "Северный поток-2" построен уже на 40%, в общей сложности по дну Балтийского моря уложено 978 километров труб, сообщает пресс-служба "Газпрома".
Обновлено в 07:06
Политика
Путин отметил развитие отношений России и Финляндии
Президент России Владимир Путин на встрече с финским коллегой Саули Ниинистё на полях Арктического форума отметил развитие двусторонних отношений между странами, что сказывается и на товарообороте.
Обновлено в 06:27
Политика
ФСБ задержала диверсанта «Правого сектора» по фамилии Пирожок
В Москве задержали члена "Правого сектора" (запрещен в России) Игоря Пирожка, который был направлен в Россию для агитации и вербовки, сообщает региональное управление ФСБ.
Обновлено в 07:15
Шоу-бизнес
Советская кинозвезда оголилась в 61 год
Во вторник, 9 апреля, Елена Кондулайнен отмечает день рождения.
Обновлено в 06:29
Армия и оружие
Убийца F-16: зачем Индия покупает истребители МиГ-29
МиГ-29 подходил для этой работы как нельзя лучше - он разрабатывался как противник более тяжелому F-15 Eagle и оказался поистине бесценным во время Каргильской войны 1999 года, где МиГи успешно сдерживали пакистанские истребители за счет более дальнобойных ракет и общего превосходства в характеристиках.
Обновлено в 05:37
Политика
В Кремле прокомментировали решение ЕСПЧ по делу Навального о хищении
ЕСПЧ ранее принял решение, что Россия нарушила в отношении Навального несколько статей Европейской конвенции по правам человека по домашнему аресту в рамках "дела Ив Роше" и присудил ему 20 тысяч евро за причинение морального вреда.
Обновлено в 07:15
Экономика
Приток мигрантов в Россию достиг исторического минимума
Приток мигрантов, остающихся в России надолго, в 2018 г. оказался минимальным за всю постсоветскую историю, пишут эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Обновлено вчера в 16:01
Политика
В Кремле прокомментировали доклад о хищениях в «Роскосмосе»
В Кремле не считают правильным связывать с Дмитрием Рогозиным вскрытые на предприятиях «Роскосмоса» нарушения, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:50
Происшествия
Конор Макгрегор напал на болельщика в пабе
Полиция Дублина расследует очередной инцидент с участием бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора.
Обновлено в 05:32
Армия и оружие
Порошенко рассказал о ракетах дальностью 1000 километров
Глава Украины Петр Порошенко объявил о создании новой крылатой ракеты, радиус поражения которой составляет более тысячи километров, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:56
Здоровье
Жительница Орегона прожила до 99 лет с аномалией внутренних органов
Студенты из Орегонского университета здоровья и науки обнаружили у 99-летней женщины аномальное расположение внутренних органов.
Обновлено в 04:16
Кино
Поклонники проводили Данелию в последний путь овациями
Поклонники и коллеги советского режиссёра Георгия Данелии проводили деятеля культуры в последний путь овациями.
Обновлено в 06:26
Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
Обновлено вчера в 15:14
Армия и оружие
Шойгу сообщил о закладке четырех кораблей для ВМФ
Обновлено в 06:01
Спорт
Российский боксер Галанов дисквалифицирован на два года
Бронзовый призер чемпионата мира-2017 российский боксер Тамир Галанов дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Обновлено в 06:14
Политика
Лавров: Ни один из вопросов в Арктике не требует военного решения
Россия уверена, что вопросы, которые на сегодняшний день стоят перед Арктическим регионом, не требуют военного решения.
Обновлено в 03:41
Наука
Учёные назвали продукт, помогающий сохранить память до старости
Свежий чеснок помогает противостоять возрастным изменениям мозга и проблемам с памятью.
Обновлено в 03:38
Политика
Британский парламент принял решение отложить Brexit
Решение об отсрочке выхода Британии из Евросоюза принято обеими палатами британского парламента 8 апреля в ходе вечернего заседания, транслировавшегося парламентским каналом.
Обновлено в 03:01
Авто
Компания Mitsubishi готовится представить преемника Outlander в Шанхае
Японская компания рассекретила свои планы об участии в международном автосалоне, который состоится в Шанхае 16 апреля.
Обновлено в 01:20
Авто
В России начали выдавать новые автомобильные номера
Как выяснил портал Auto.Mail.ru, в Сети уже сейчас появляются снимки транспортных средств, на которых установлены номера нового формата.
Обновлено в 05:55
Общество
Минфин сделал заявление о налогообложении весельных лодок
Исключение из Налогового кодекса весельных и моторных лодок с двигателем менее 5 л. с. является лишь технической корректировкой и на деле не ведет к обложению их транспортным налогом.
Обновлено вчера в 17:23
Авто
Hyundai рассекретила новый ультрабюджетный кроссовер Hyundai Venue
Корейский автопроизводитель продолжает подогревать интерес к новому бюджетному кроссоверу Hyundai Venue, мировая премьера которого состоится 16 апреля на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 02:20
Общество
Карлос Гон заявил о своей невиновности
Перед пресс-конференцией адвокат заявил, что видео было отредактировано - из него убрали имена реальных людей, которых упоминал Гон.
Обновлено в 02:52
Политика
Эрдоган поднимет вопрос о статусе Голан
США не обращают внимания на решения ООН, они признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено вчера в 04:12