Политика

Зеленский отказался повторно сдавать анализыВзгляд.ру 03:50

Представитель штаба Зеленского заявил, что «анализы сданы в соответствии с действующим законодательством, в соответствии с процедурой», и «если у кого-то есть сомнения, что они какие-то не настоящие, были какие-то махинации, пожалуйста, обращайтесь в соответствующие органы – пусть они выясняют», передает ТАСС со ссылкой на телеканал ZIK.
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Зеленский заявил, что больше не намерен сдавать анализы

Московский Комсомолец04:20

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Взгляд.ру03:50

Зеленский отказался от предложения Порошенко провести повторные анализы

РЕН ТВвчера в 21:20

В штабе Зеленского сообщили, что он больше не намерен сдавать анализы

ТАСС03:19

В штабе Зеленского ответили на призыв Порошенко повторно сдать анализы

RT на русском02:39

В штабе Зеленского заявили, что он не будет сдавать повторные анализы

РИА Новости03:25

Зеленский отказался от повторного теста на наркотики

Газета.Ruвчера в 20:26
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Политика

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Началось слушание по делу Кокорина и Мамаева

В Пресненском суде Москвы началось заседание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
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В Москве задержали члена "Правого сектора" (запрещен в России) Игоря Пирожка, который был направлен в Россию для агитации и вербовки, сообщает региональное управление ФСБ.
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Во вторник, 9 апреля, Елена Кондулайнен отмечает день рождения.
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МиГ-29 подходил для этой работы как нельзя лучше - он разрабатывался как противник более тяжелому F-15 Eagle и оказался поистине бесценным во время Каргильской войны 1999 года, где МиГи успешно сдерживали пакистанские истребители за счет более дальнобойных ракет и общего превосходства в характеристиках.
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Экономика

Приток мигрантов в Россию достиг исторического минимума

Приток мигрантов, остающихся в России надолго, в 2018 г. оказался минимальным за всю постсоветскую историю, пишут эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
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Конор Макгрегор напал на болельщика в пабе

Полиция Дублина расследует очередной инцидент с участием бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора.
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Глава Украины Петр Порошенко объявил о создании новой крылатой ракеты, радиус поражения которой составляет более тысячи километров, передает РИА "Новости".
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Поклонники и коллеги советского режиссёра Георгия Данелии проводили деятеля культуры в последний путь овациями.
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Российский боксер Галанов дисквалифицирован на два года

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Решение об отсрочке выхода Британии из Евросоюза принято обеими палатами британского парламента 8 апреля в ходе вечернего заседания, транслировавшегося парламентским каналом.
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Компания Mitsubishi готовится представить преемника Outlander в Шанхае

Японская компания рассекретила свои планы об участии в международном автосалоне, который состоится в Шанхае 16 апреля.
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Как выяснил портал Auto.Mail.ru, в Сети уже сейчас появляются снимки транспортных средств, на которых установлены номера нового формата.
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Карлос Гон заявил о своей невиновности

Перед пресс-конференцией адвокат заявил, что видео было отредактировано - из него убрали имена реальных людей, которых упоминал Гон.
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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