Политика

Зеленский отказался повторно сдавать анализыВзгляд.ру 03:50

Представитель штаба Зеленского заявил, что «анализы сданы в соответствии с действующим законодательством, в соответствии с процедурой», и «если у кого-то есть сомнения, что они какие-то не настоящие, были какие-то махинации, пожалуйста, обращайтесь в соответствующие органы – пусть они выясняют», передает ТАСС со ссылкой на телеканал ZIK.
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Зеленский заявил, что больше не намерен сдавать анализы

Московский Комсомолец04:20

Зеленский отказался от повторного теста на наркотики

Газета.Ruвчера в 20:26

В штабе Зеленского заявили, что он не будет сдавать повторные анализы

РИА Новости03:25

В штабе Зеленского сообщили, что он больше не намерен сдавать анализы

ТАСС03:19

В штабе Зеленского ответили на призыв Порошенко повторно сдать анализы

RT на русском02:39

Зеленский отказался от предложения Порошенко провести повторные анализы

РЕН ТВвчера в 21:20

Зеленский отказался повторно сдавать анализы

Взгляд.ру03:50
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Происшествия

Самолет задымился на взлете в аэропорту Саратова

Обновлено в 02:21
Происшествия

Криминального авторитета Таро освободили из колонии

Обновлено в 03:55
Происшествия

В Краснодаре в домах активистов проходят обыски

Госпоже Антоновой якобы вменяется участие в деятельности нежелательной общественной организации (ст. 284.1 УК РФ).
Обновлено в 03:11
Авто

Названы самые дешевые автомобили с «автоматом» в России

Замыкает тройку лидеров еще одна отечественная модель – LADA Vesta, которая в комплектации с «автоматом» доступна сейчас минимум за 665 000 рублей.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Кокорин и Мамаев прибыли в суд с вещами

"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания. Ранее жена и мама Кокорина прибыли в суд на заседание по делу футболиста.
Обновлено в 05:12
Армия и оружие

Порошенко рассказал о ракетном щите Украины

Обновлено в 04:24
Общество

ЕСПЧ признал политическим домашний арест Навального по делу «Ив Роше»

Суд удовлетворил жалобу политика на избрание ему меры пресечения в виде домашнего ареста в 2014 году во время расследования уголовного дела против него о мошенничестве в отношении компаний Multidisciplinary Processing Ltd и Yves Rocher.
Обновлено в 04:26
Политика

Порошенко назвал себя русскоязычным

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что считает себя русскоязычным.
Обновлено вчера в 18:14
Общество

Счета спонсоров незаконных митингов заблокируют без суда

Документ позволяет руководителям МВД, ФСБ и самой финразведки, а также их региональных подразделений без суда блокировать счета и электронные кошельки, с которых финансируются терроризм, экстремизм, торговля наркотиками, организация и проведение «публичных мероприятий с нарушением установленного порядка».
Обновлено в 01:04
Кино

Сотни людей пришли проститься с Георгием Данелией

Проводить режиссера в последний путь пришли несколько сотен человек.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие

Стало известно о возвращении Су-57 в Сирию

Обновлено в 05:37
Общество

Мединский положительно воспринял освобождение Серебренникова

Решение Московского городского суда об освобождении режиссёра Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста принято правильно, сообщил журналистам российский министр культуры Владимир Мединский.
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия

В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире

Четверых детей, обнаруженных в квартире в антисанитарных условиях в подмосковных Мытищах, забрали органы опеки, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено вчера в 15:14
Экономика

Чайка оценил ущерб от коррупционных преступлений в 2018 году

Материальный ущерб, нанесенный коррупционными преступлениями, выявленными в 2018 году, составил 65,7 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки по итогам 2018 года, сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 02:15
Общество

В Госдуме предложили обязать супермаркеты принимать стеклотару

Фракция «Справедливой России» в Госдуме разработала законопроект, которым предлагается обязать крупные торговые сети принимать стеклотару.
Обновлено в 02:48
Политика

В Кремле начались переговоры Путина и Эрдогана

Обновлено вчера в 07:03
Футбол

Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»

На послематчевой пресс-конференции Слуцкий назвал Гезюбююка худшим судьей в мире и попросил защитить «Витесс» от действий арбитра.
Обновлено вчера в 09:28
Политика

Гройсман рассказал о «зажатой долгами» Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна сейчас "зажата долгом".
Обновлено вчера в 16:30
Энергетика

Нефтяники указали на риск аварий из-за запрета отработанных труб

В обращении нефтяники указали на возросшие риски аварий и разливов нефти, связанные с долгими административными процедурами, сопровождающими замену труб.
Обновлено в 03:30
Общество

В Башкирии приняли закон о штрафах за парковку на газонах

Депутаты Госсобрания Башкирии приняли поправки в КоАП, предполагающие штрафы за парковку на газонах.
Обновлено в 03:10
Здоровье

Минздрав назвал регионы России, где дети чаще болеют раком

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на news.vse42.ru, в эти регионах отмечена заболеваемость 20 человек на 100 тыс. детей.
Обновлено вчера в 15:58
Экономика

Количество фирм-однодневок в России обновило исторический минимум

ФНС уже не в первый раз фиксирует рекордное сокращение числа однодневок — летом 2018 года их доля упала до исторического минимума 7,3% от общего числа всех компаний, о чем впоследствии глава службы Михаил Мишустин докладывал президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 05:00
Политика

Дочь Назарбаева отказалась участвовать в президентских выборах

Утром во вторник, 9 апреля, Токаев объявил досрочные президентские выборы.
Обновлено в 05:20
Происшествия

Украинские пиротехники подорвались на мине своих же военных

В результате взрыва один военный погиб на месте.
Обновлено в 05:04
Энергетика

Украина начала закачку газа в ПХГ

«Украина завершает отопительный сезон и 5 апреля начала закачку газа в ПХГ», — написал он в Facebook.
Обновлено в 05:17
Происшествия

В Югре нашли склад детского питания в подвале инфекционного отделения

В городской больнице Югорска нашли склад детского питания в подвале инфекционного отделения.
Обновлено в 05:30
Политика

Сергей Лавров назвал агрессивными военные учения Запада в Арктике

Источник фото: politexpert.net - Евгений Зайцев Глава российского МИД считает, что недавно состоявшиеся тактические маневры, которые отрабатывают некоторые западные страны в Арктике, предельно агрессивны по своей антироссийской заряженности.
Обновлено в 04:18
Происшествия

В Иркутской области мужчина убил жену и инсценировал ее поиски

Следователями в Иркутской области задержан мужчина, который признался в убийстве жены после того, как инсценировал ее пропажу и участвовал в поисках, сообщает СУСК РФ по региону.
Обновлено в 03:45
Театры

Актера Сухорукова выписали из больницы

Советский и российский актер театра и кино Виктор Сухоруков покинул НИИ имени Склифосовского. Об этом рассказали в медицинском учреждении.
Обновлено в 02:46
Общество

Минфин опроверг введение налога на весельные и моторные лодки

В соответствии с 357 статьей Налогового кодекса транспортным налогом облагаются только зарегистрированные транспортные средства, а весельные и моторные лодки с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил в соответствии с Кодексом внутреннего водного транспорта регистрации не подлежат, поэтому обязанность уплачивать с них налог возникнуть не может, говорится в сообщении Минфина.
Обновлено вчера в 13:02
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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