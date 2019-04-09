Политика
Зеленский отказался повторно сдавать анализыВзгляд.ру 03:50
Представитель штаба Зеленского заявил, что «анализы сданы в соответствии с действующим законодательством, в соответствии с процедурой», и «если у кого-то есть сомнения, что они какие-то не настоящие, были какие-то махинации, пожалуйста, обращайтесь в соответствующие органы – пусть они выясняют», передает ТАСС со ссылкой на телеканал ZIK.
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Происшествия
Самолет задымился на взлете в аэропорту Саратова
Обновлено в 02:21
Происшествия
Криминального авторитета Таро освободили из колонии
Обновлено в 03:55
Происшествия
В Краснодаре в домах активистов проходят обыски
Госпоже Антоновой якобы вменяется участие в деятельности нежелательной общественной организации (ст. 284.1 УК РФ).
Обновлено в 03:11
Авто
Названы самые дешевые автомобили с «автоматом» в России
Замыкает тройку лидеров еще одна отечественная модель – LADA Vesta, которая в комплектации с «автоматом» доступна сейчас минимум за 665 000 рублей.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Кокорин и Мамаев прибыли в суд с вещами
"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания. Ранее жена и мама Кокорина прибыли в суд на заседание по делу футболиста.
Обновлено в 05:12
Армия и оружие
Порошенко рассказал о ракетном щите Украины
Обновлено в 04:24
Общество
ЕСПЧ признал политическим домашний арест Навального по делу «Ив Роше»
Суд удовлетворил жалобу политика на избрание ему меры пресечения в виде домашнего ареста в 2014 году во время расследования уголовного дела против него о мошенничестве в отношении компаний Multidisciplinary Processing Ltd и Yves Rocher.
Обновлено в 04:26
Политика
Порошенко назвал себя русскоязычным
Украинский президент Петр Порошенко заявил, что считает себя русскоязычным.
Обновлено вчера в 18:14
Общество
Счета спонсоров незаконных митингов заблокируют без суда
Документ позволяет руководителям МВД, ФСБ и самой финразведки, а также их региональных подразделений без суда блокировать счета и электронные кошельки, с которых финансируются терроризм, экстремизм, торговля наркотиками, организация и проведение «публичных мероприятий с нарушением установленного порядка».
Обновлено в 01:04
Кино
Сотни людей пришли проститься с Георгием Данелией
Проводить режиссера в последний путь пришли несколько сотен человек.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие
Стало известно о возвращении Су-57 в Сирию
Обновлено в 05:37
Общество
Мединский положительно воспринял освобождение Серебренникова
Решение Московского городского суда об освобождении режиссёра Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста принято правильно, сообщил журналистам российский министр культуры Владимир Мединский.
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
Четверых детей, обнаруженных в квартире в антисанитарных условиях в подмосковных Мытищах, забрали органы опеки, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено вчера в 15:14
Экономика
Чайка оценил ущерб от коррупционных преступлений в 2018 году
Материальный ущерб, нанесенный коррупционными преступлениями, выявленными в 2018 году, составил 65,7 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки по итогам 2018 года, сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 02:15
Общество
В Госдуме предложили обязать супермаркеты принимать стеклотару
Фракция «Справедливой России» в Госдуме разработала законопроект, которым предлагается обязать крупные торговые сети принимать стеклотару.
Обновлено в 02:48
Политика
В Кремле начались переговоры Путина и Эрдогана
Обновлено вчера в 07:03
Футбол
Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»
На послематчевой пресс-конференции Слуцкий назвал Гезюбююка худшим судьей в мире и попросил защитить «Витесс» от действий арбитра.
Обновлено вчера в 09:28
Политика
Гройсман рассказал о «зажатой долгами» Украине
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна сейчас "зажата долгом".
Обновлено вчера в 16:30
Энергетика
Нефтяники указали на риск аварий из-за запрета отработанных труб
В обращении нефтяники указали на возросшие риски аварий и разливов нефти, связанные с долгими административными процедурами, сопровождающими замену труб.
Обновлено в 03:30
Общество
В Башкирии приняли закон о штрафах за парковку на газонах
Депутаты Госсобрания Башкирии приняли поправки в КоАП, предполагающие штрафы за парковку на газонах.
Обновлено в 03:10
Здоровье
Минздрав назвал регионы России, где дети чаще болеют раком
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на news.vse42.ru, в эти регионах отмечена заболеваемость 20 человек на 100 тыс. детей.
Обновлено вчера в 15:58
Экономика
Количество фирм-однодневок в России обновило исторический минимум
ФНС уже не в первый раз фиксирует рекордное сокращение числа однодневок — летом 2018 года их доля упала до исторического минимума 7,3% от общего числа всех компаний, о чем впоследствии глава службы Михаил Мишустин докладывал президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 05:00
Политика
Дочь Назарбаева отказалась участвовать в президентских выборах
Утром во вторник, 9 апреля, Токаев объявил досрочные президентские выборы.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Украинские пиротехники подорвались на мине своих же военных
В результате взрыва один военный погиб на месте.
Обновлено в 05:04
Энергетика
Украина начала закачку газа в ПХГ
«Украина завершает отопительный сезон и 5 апреля начала закачку газа в ПХГ», — написал он в Facebook.
Обновлено в 05:17
Происшествия
В Югре нашли склад детского питания в подвале инфекционного отделения
В городской больнице Югорска нашли склад детского питания в подвале инфекционного отделения.
Обновлено в 05:30
Политика
Сергей Лавров назвал агрессивными военные учения Запада в Арктике
Источник фото: politexpert.net - Евгений Зайцев Глава российского МИД считает, что недавно состоявшиеся тактические маневры, которые отрабатывают некоторые западные страны в Арктике, предельно агрессивны по своей антироссийской заряженности.
Обновлено в 04:18
Происшествия
В Иркутской области мужчина убил жену и инсценировал ее поиски
Следователями в Иркутской области задержан мужчина, который признался в убийстве жены после того, как инсценировал ее пропажу и участвовал в поисках, сообщает СУСК РФ по региону.
Обновлено в 03:45
Театры
Актера Сухорукова выписали из больницы
Советский и российский актер театра и кино Виктор Сухоруков покинул НИИ имени Склифосовского. Об этом рассказали в медицинском учреждении.
Обновлено в 02:46
Общество
Минфин опроверг введение налога на весельные и моторные лодки
В соответствии с 357 статьей Налогового кодекса транспортным налогом облагаются только зарегистрированные транспортные средства, а весельные и моторные лодки с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил в соответствии с Кодексом внутреннего водного транспорта регистрации не подлежат, поэтому обязанность уплачивать с них налог возникнуть не может, говорится в сообщении Минфина.
Обновлено вчера в 13:02