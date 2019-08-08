Политика
Зеленский отказался подписывать совместное заявление с ВарфоломеемРоссийская газета 14:42
Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.
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СМИ: Зеленский отказался подписать совместное заявление с патриархом Варфоломеем
Московский Комсомолец10:58
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 20:45, Вашингтон
Футбол
Ромелу Лукаку стал игроком «Интера»
Обновлено в 11:27
Футбол
Украинский вратарь дисквалифицирован за расизм
Украинский вратарь латвийского клуба "Вентспилс" Константин Махновский получил десятиматчевую дисквалификацию за расизм, сообщает официальный сайт УЕФА.
Обновлено в 11:24
Политика
В России оценили слова Эрдогана о Крыме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено в 13:49
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено в 03:41
Политика
Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство
Российский самолет получил разрешение на пролет над территорией Украины, несмотря на действующий запрет, сообщается на странице в Facebook украинского госпредприятия «Украэрорух», занимающегося обслуживанием воздушного движения.
Обновлено в 19:28
Футбол
«Тоттенхэм» купил у «Фулхэма» Сессеньона
«Тоттенхэм» объявил на своем официальном сайте о переходе Райана Сессеньона из «Фулхэма».
Обновлено в 12:54
Кино
Маколей Калкин показал, как будет выглядеть в перезапуске «Один дома»
Звезда американского фильма опубликовал в своем Instagram фото, которым проиллюстрировал образ героя "Одного дома" Кевина Маккалистера в современности.
Обновлено в 11:55
Политика
Кремль раскрыл детали разговора Путина с Зеленским
Телефонный разговор состоялся по инициативе Киева. В Кремле раскрыли детали переговоров.
Обновлено вчера в 07:51
Наука
Искусственный «язык» может различать виски
Виски выливают на шахматную доску из крошечных кусочков золота и алюминия, которые действуют как вкусовые рецепторы, а затем исследователи измеряют, как они поглощают свет во время погружения.
Обновлено 06 августа в 09:32
Политика
Трамп объявил об отставке замглавы Нацразведки США
Заместитель главы Национальной разведки США Сью Гордон намерена покинуть свой пост 15 августа вслед за директором ведомства Дэниелом Коутсом, сообщил американский лидер Дональд Трамп.
Обновлено в 18:46
Политика
В США назвали ошибки Трампа в торговых отношениях с Китаем
Вашингтон имел бы больше шансов разрешить напряженность в торговых отношениях с Китаем, если бы задействовал в Пекине силы, стремящиеся к экономическим реформам, заявил экс-помощник госсекретаря США по делам Восточно-Азиатского и Тихоокеанского региона Дэниел Рассел в эфире Bloomberg TV.
Обновлено в 07:41
Общество
Стала известна зарплата российских космонавтов
"Роскосмос" огласил данные по зарплатам российских космонавтов.
Обновлено в 10:05
Политика
В Совфеде заявили о попытках США повлиять на выборы в Мосгордуму
Совет Федерации обнаружил факты иностранного вмешательства в подготовку к выборам в Мосгордуму.
Обновлено в 09:47
Футбол
Агент Чалова рассказал о переговорах ЦСКА с клубом АПЛ
Кристиан Эмиле, агент форварда московского ЦСКА Фёдора Чалова, прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возможном переходе футболиста в клуб Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 10:27
Наука
Оптимисты спят дольше и лучше пессимистов
Учёные из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне выяснили, что оптимистичные люди имеют меньше проблем со сном, чем пессимисты.
Обновлено в 09:35
Общество
Минтруд хочет изменить правила досрочного выхода на пенсию
Минтруд предложил расширить перечень оснований для досрочного выхода на пенсию. Уже разработан соответствующий проект постановления.
Обновлено вчера в 20:50
Общество
Четверть детей в России живут за чертой бедности
Эксперты объясняют такую статистику тем, что после рождения детей семьи, в которых среднедушевой доход был немного выше прожиточного минимума, неизбежно оказываются за чертой бедности, так как прибыль с учетом детских субсидий меняется незначительно, а количество человек в семье увеличивается.
Обновлено вчера в 02:40
Происшествия
Сотрудников ФБК вызвали на допросы по делу об отмывании денег
По данным следствия, в 2016–2018 годах лица, имеющие отношение к деятельности ФБК, включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте.
Обновлено в 07:54
Космос
Названа дата коммерческого пуска ракеты «Протон-М»
Стало известно, когда состоится коммерческий пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космодрома Байконур.
Обновлено в 18:08
Армия и оружие
Появилось видео первого полета российского беспилотника «Охотник»
Министерство обороны РФ опубликовало на YouTube видео испытательного полета нового тяжелого ударного беспилотника "Охотник".
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия
Спецназ Киргизии пошел на новый штурм резиденции Атамбаева
После вчерашней неудачной попытки зайти в дом и задержать бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, правительственный спецназ в четверг вновь пошел на штурм его резиденции.
Обновлено в 16:55
Здоровье
Диетолог рассказала о правилах питания во время и после полета
Диетолог и бывшая британская стюардесса Сара Андерсон рассказала, как правильно питаться до, во время и после полета для сохранения хорошего самочувствия, пишет Daily Mail.
Обновлено в 17:39
Армия и оружие
Вашингтон: Иран заманивает суда в свои воды при помощи глушителей GPS
Иран заманивает в свои воды суда коммерческих судоходных компаний в Персидском заливе с помощью глушения связи и помех GPS.
Обновлено в 02:46
Футбол
«Млада Болеслав» с Комличенко сыграла вничью со «Стяуа» в Лиге Европы
В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы румынский «Стяуа» принимал чешскую «Младу Болеслав».
Обновлено в 16:39
Политика
Артемий Лебедев пообещал умереть в Москве
Российский дизайнер Артемий Лебедев заявил, что никогда не уедет из России. Об этом он сообщает на своем YouTube-канале.
Обновлено в 19:38
Шоу-бизнес
Лолита рассказала о жизни в Болгарии
Обновлено в 20:08
Спорт
Проводники Токио: волейбольная сборная поборется за выход на Олимпиаду
Нынешний уровень мужской сборной России по волейболу позволяет ей рассчитывать на досрочный выход на Олимпийские игры 2020 года в Токио.
Обновлено в 17:00