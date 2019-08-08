Политика

Зеленский отказался подписывать совместное заявление с ВарфоломеемРоссийская газета 14:42

Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.
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Зеленский отказался подписывать заявление с патриархом Варфоломеем

Газета.Ru17:23

Зеленский отказался подписывать совместный с Варфоломеем документ

Lenta.ru13:00

Зеленский отказался подписать совместное заявление с Варфоломеем

РБК14:42

СМИ: Зеленский отказался подписывать совместное заявление с патриархом Варфоломеем

ТАСС13:32

Зеленский и Варфоломей не смогли договориться о подписании соглашения

РИА Новости15:20

Зеленский отказался подписать совместное заявление с Варфоломеем

Известия12:21

СМИ: Зеленский отказался подписать совместное заявление с патриархом Варфоломеем

Московский Комсомолец10:58
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 17:38, Вашингтон
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