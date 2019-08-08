Политика
Зеленский отказался подписывать совместное заявление с ВарфоломеемРоссийская газета 14:42
Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.
Читать в источнике
Оценить29
Подробнее о событии
Показать все источники
СМИ: Зеленский отказался подписать совместное заявление с патриархом Варфоломеем
Московский Комсомолец10:58
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 17:38, Вашингтон
Футбол
Тун — Спартак 2:3
«Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».
Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак улетел с новой возлюбленной в Испанию
Ходят слухи, что пара уже год вместе, и именно из-за Сании распался брак Налчаджиоглу с Лорак.
Обновлено в 11:30
Космос
В США запустили ракету-носитель Atlas V с военным спутником связи
Ракета-носитель Atlas V со спутником защищенной связи AEHF-4 (Advanced Extremely High Frequency 4) для нужд американских военных стартовала в четверг с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
Обновлено в 06:21
Финансы
Экономист: Курс доллара выйдет на давно забытый уровень
Если цифры выйдут лучше прогнозов (а прогнозы чересчур пессимистичные), то это может дополнительно поддержать вместе с юанем и большинство высокорисковых валют - валют развивающихся рынков, включая рубль.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
В Калининграде сотрудника дежурной части полиции нашли мертвым
Сотрудника дежурной части отдела полиции по Московскому району Калининграда обнаружили мертвым в ОВД, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Калининградской области.
Обновлено в 16:30
Технологии
Дрон-хранитель: искусственный интеллект поможет найти пропавших людей
Спасительный взгляд робота Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" тестирует технологию, позволяющую искать пропавших людей, пропуская через самообучающуюся нейронную сеть фотографии, сделанные с дронов.
Обновлено в 17:01
Происшествия
Экс-президент Киргизии Атамбаев сдался
Сотрудники силовых служб смогли пробиться к экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву и арестовать его.
Обновлено в 09:26
Происшествия
Юристы ФБК остались в статусе свидетелей после обысков и допросов в СК
3 августа Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального по ч. 4 ст. 174 УК России (отмывание средств, приобретенных другими лицами преступным путем).
Обновлено в 16:04
Футбол
Клопп готов свергнуть Пепа. Получится ли?
Перед прошлым чемпионатом основными фаворитами тоже называли команды Юргена Клоппа и Пепа Гвардьолы, но никто не предполагал, что гонка станет настолько захватывающей.
Обновлено в 17:10
Политика
Эрдоган высказался о позиции Турции относительно Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Анкара «не признавала и не признает незаконной аннексии Крыма».
Обновлено вчера в 14:45
Энергетика
В «Нафтогазе» сообщили о снижении цены на газ для населения на 5,1%
Компания «Нафтогаз Украины» в августе снизила цену на газ для населения на 5,1% — до 4600 гривен за тысячу кубометров.
Обновлено в 15:11
Политика
МИД РФ: за срывом переговоров в Венесуэле стоят США
МИД РФ подчеркнул, что независимо от того, кто прервал переговоры, очевидно, что за этим стоит "безрассудная политика Вашингтона в отношении Венесуэлы и ее законных властей".
Обновлено в 13:28
Технологии
СМИ: Научный центр при Управделами президента продает сервисы с информацией о любом жителе России
По информации собеседников «Медузы», продаваемые ГлавНИВЦ системы могут использовать «слитые» базы, но в ГлавНИВЦ заявили, что не используют незаконно полученные персональные данные, в управделами президента наличие у ГлавНИВЦ доступа к ним также отрицают.
Обновлено в 15:47
Здоровье
7 симптомов, которые могут говорить о заболевании раком
Главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин перечислил в интервью журналу «Профиль» те симптомов, которые могут говорить о том, что человек заболел раком.
Обновлено в 13:02
Футбол
Форвард «Зенита» Заболотный стал игроком «Сочи»
Ранее сообщалось, что "Зенит" планирует расторгнуть контракт с Заболотным, если не убедит футболиста перейти в "Сочи".
Обновлено в 08:27
Происшествия
Появилось видео с места аварии под Новороссийском
Видео с места смертельного ДТП опубликовал на YouTube-канале Следственный комитет России.
Обновлено в 06:33
Кино
Тарантино признался в любви к фильмам Бекмамбетова
Американский режиссер Квентин Тарантино сообщил в интервью российским журналистам, что обожает фильмы режиссера Тимура Бекмамбетова.
Обновлено в 14:35
Здоровье
Сильная одышка является одним из симптомов «летнего инфаркта»
Ректор «Института традиционных систем оздоровления» Сергей Агапкин назвал симптомы, свидетельствующие о предрасположенности человека к получению инфаркта миокарда.
Обновлено в 10:37
Политика
В Совфеде обвинили США в попытках вмешаться в выборы в Мосгордуму
Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что власти США и их сторонники пытаются оказать влияние на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 09:49
Армия и оружие
Су-30 разбился в Индии
Российский истребитель Су-30МКИ, принадлежащий ВВС Индии, разбился в штате Ассам на востоке страны.
Обновлено в 15:25
Шоу-бизнес
Аллу Вербер похоронят в Торонто
Именно в Торонто Алла Вербер открыла свой первый модный бутик "Katia of Italy", который назвала в честь своей любимой дочери Екатерины.
Обновлено вчера в 13:25
Космос
Мощный взрыв от столкновения Юпитера с метеором попал на видео
Обновлено в 07:35
Политика
Дудь осудил действия силовиков на митингах из-за выборов в Мосгордуму
Две несогласованные акции — 27 июля и 3 августа — прошли в Москве после отказа Мосгоризбиркома допустить до выборов в городскую думу оппозиционных кандидатов из-за нарушений при сборе подписей.
Обновлено в 15:22
Политика
Депутат Рады заявил о невозможности возвращения Крыма
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Олег Волошин заявил, что вопрос возвращения Крыма Украине закрыт.
Обновлено в 17:03
Общество
Стала известна зарплата российских космонавтов
"Роскосмос" огласил данные по зарплатам российских космонавтов.
Обновлено в 10:05
Политика
Трамп раскритиковал Макрона за «противоречивые сигналы» Ирану
Президент США Дональд Трамп подверг критике президента Франции Эммануэля Макрона за его попытки стать посредником с Ираном.
Обновлено в 14:28