Политика
Зеленский отказался подписать совместное заявление с ВарфоломеемИзвестия 12:21
Президент Украины Владимир Зеленский и патриарх Константинопольский Варфоломей во время своей встречи в Стамбуле не подписали совместное заявление, сообщает «ВВС News Украина» в четверг, 8 августа.
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СМИ: Зеленский отказался подписать совместное заявление с патриархом Варфоломеем
Московский Комсомолец10:58
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 14:37, Вашингтон
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Власти США решили в среднесрочной перспективе создать альтернативу российскому газопроводу «Северный поток — 2» и уже нашли подходящую кандидатуру — трубопровод EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt).
Обновлено в 10:14
Политика
Зеленский встретился с вселенским патриархом Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Стамбуле с вселенским патриархом Варфоломеем.
Обновлено в 07:51
Происшествия
44 человека госпитализированы после ДТП под Новороссийском
В результате опрокидывания автобуса и легковушки в овраг под Новороссийском 44 человека были госпитализированы в местные больницы, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:56
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Росстат сообщил о росте цен на хлеб
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Кремль раскрыл детали разговора Путина с Зеленским
Телефонный разговор состоялся по инициативе Киева. В Кремле раскрыли детали переговоров.
Обновлено вчера в 07:51
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Ростовский суд вынес приговор убийце двоих детей и беременной девушки
В Ростовской области суд вынес приговор в отношении мужчины, убившего двоих детей и несовершеннолетнюю беременную девушку, сообщили ИА REGNUM 8 августа в пресс-службе Следственного комитета России.
Обновлено в 11:06
Экономика
Прожиточный минимум пенсионерам рассчитают по-новому
С 7 августа вступает в силу постановление правительства, которое определяет формулу расчёта регионального прожиточного минимума пенсионеров для установления социальной доплаты к пенсии.
Обновлено 06 августа в 22:15
Авто
Новая Toyota Supra стартует на российском рынке
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Обновлено в 13:55
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Трамп заявил о недовольстве курсом доллара
Трамп выразил недовольство относительно устоявшегося курса доллара. Он заявил, что также недоволен высокой ставкой ФРС.
Обновлено в 11:08
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МИД РФ признал агитацией информацию Госдепа США о митинге в Москве
«Казалось бы, эта информация носит предупреждающий характер и предназначена для обеспечения безопасности пребывающих в России граждан США, однако на деле понятно, что это не что иное, как агитка организаторов акции, поскольку на ней сохранен русский текст с призывом собираться», - цитирует Тимохова агентство.
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Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
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Тун — Спартак 2:3 (2-й тайм)
Московский футбольный клуб «Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы со швейцарским «Туном».
Обновлено в 13:16
Политика
Зеленский пообещал провести на Украине земельную реформу
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал уже в этом году провести в стране земельную реформу.
Обновлено в 09:06
Политика
Бывший следователь требует возбудить уголовное дело против Сталина
Экс-следователь отметил, что уголовное дело возбудить нельзя, так как Сталин умер, однако необходимо дать его действиям объективную правовую оценку.
Обновлено в 05:36