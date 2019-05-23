Зеленский отказался от диалога с РоссиейГазета.Ru 07:38

"Нет", - ответил Зеленский на вопрос журналиста Общественного телевидения на форуме в Киеве, будут ли переговоры с Россией. После этого во время выступления он несколько раз назвал Россию "агрессором". Ранее сообщалось, что Зеленский намерен провести референдум о диалоге с Россией.

Зеленский отказался от диалога с Россией

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