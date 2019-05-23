Политика

Зеленский отказался от диалога с РоссиейГазета.Ru 07:38

"Нет", - ответил Зеленский на вопрос журналиста Общественного телевидения на форуме в Киеве, будут ли переговоры с Россией. После этого во время выступления он несколько раз назвал Россию "агрессором". Ранее сообщалось, что Зеленский намерен провести референдум о диалоге с Россией.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Зеленский исключил возможность переговоров с Россией

РИА Новости09:42

Зеленский ответил нет на вопрос по поводу переговоров с Россией

RT на русском08:38

Зеленский не намерен вести переговоры с Россией

News.ru07:50

Зеленский отказался от диалога с Россией

Газета.Ru10:23

Зеленский ответил «нет» на вопрос о переговорах с Россией

РБК08:09

Президент Украины Владимир Зеленский отказался вести переговоры с Россией

Эхо Москвы08:30

СМИ: Зеленский отказался вести переговоры с Россией

ТАСС07:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 11:30, Ашберн
Происшествия

Самолёт экстренно сел в Барселоне из-за сообщения о бомбе

Лайнер испанской авиакомпании Vueling совершил экстренную посадку в аэропорту Барселоны из-за сообщения о нахождении на борту взрывного устройства.
Обновлено в 10:52
Армия и оружие

Задержанные в ДНР бойцы ВСУ готовили диверсию против ОБСЕ

Взятые в плен в Донецкой Народной Республике украинские военнослужащие признались, что должны были совершить на территории республики ряд диверсий.
Обновлено в 08:39
Происшествия

В Троице-Сергиевой лавре пьяный священник ударил ножом другого

Обновлено в 08:43
Кино

В первом трейлере нового «Терминатора» показали седую Сару Коннор

В клипе появляются звезды ранних фильмов серии Линда Хэмильтон (Сара Коннор) и Арнольд Шварценеггер (терминатор Т-800).
Обновлено в 09:50
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Политика

Путин призвал экс-губернаторов помочь их преемникам

Путин призвал экс-губернаторов оказать всю необходимую поддержку их преемникам с тем, чтобы они «влились в работу» и смогли завоевать доверие населения.
Обновлено в 09:40
Происшествия

Суд в Москве продлил арест Абызова

Обновлено в 10:48
Происшествия

Катапультирование пилота из падающего истребителя F-16 попало на видео

Ранее в сети появилось еще одно видео крушения американского военного самолета в Калифорнии В интернете появилось еще одно видео крушения в Южной Калифорнии американского военного истребителя F-16.
Обновлено в 07:47
Общество

В Германии проводницу уволили за съемки порно на рабочем месте

По данным СМИ, девушка является приемной дочерью политика из Христианско-демократического союза Железнодорожный концерн ФРГ Deutsche Bahn уволил 33-летнюю проводницу за съемки видео эротического характера во время работы в пригородной электричке.
Обновлено в 10:28
Общество

Соловьев отказался от дуэли с краснодарским журналистом

Обновлено в 06:00
Технологии

Технология компании NtechLab распознает лица, закрытые на 40%

Решение способно распознавать лица со значительным процентом перекрытия - до 40%: лежащий в его основе алгоритм FindFace распознает лица, частично скрытые медицинскими масками, платками и мотоциклетными шлемами, популярными в азиатском и арабском регионах.
Обновлено в 05:47
Общество

Госдума утвердила законопроект о фотофиксакции техосмотра

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, вводящий фотофиксацию техосмотра транспортных средств.
Обновлено в 09:13
Общество

Решение о строительстве храма в сквере Екатеринбурга отменено

Обновлено в 10:25
Политика

Зеленский публично назвал Россию «агрессором»

Президент Украины Владимир Зеленский в своём выступлении употребил вместо названия России слово «агрессор», сообщило 23 мая информационное агентство «УНН».
Обновлено в 08:01
Происшествия

Устроившего ДТП с российскими туристами водителя арестовали в Италии

Обновлено в 05:12
Экономика

Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗ

Группа Сбербанк стала основным владельцем Антипинского НПЗ, получив право собственности на акции Vikay (контролирует 80% Антипинского НПЗ).
Обновлено в 05:35
Здоровье

Названа основная причина рака у людей в возрасте 20 лет и старше

Американские исследователи из Университета Тафтса в Бостоне проанализировали более 80 тысяч новых случаев развития онкологии в 2015 году у людей в возрасте 20 лет и старше и пришли к выводу, что влияние питания на риск появления злокачественных опухолей гораздо выше, чем считалось ранее.
Обновлено в 10:05
Происшествия

Правительственную улицу Лондона закрыли из-за подозрительного предмета

Правительственная улица Лондона Уайтхолл закрыта из-за обнаружения подозрительного предмета.
Обновлено в 07:48
Футбол

«Манчестер Сити» опроверг возможность ухода Гвардиолы в «Ювентус»

«Манчестер Сити» опроверг информацию, согласно которой главный тренер команды Хосеп Гвардиола присоединится к «Ювентусу» нынешним летом.
Обновлено в 09:49
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Обновлено вчера в 15:27
Происшествия

В Ярославле ночью разбили памятную доску Бориса Немцова

Обновлено в 02:45
Шоу-бизнес

Для кого Кейт Миддлтон постоянно берет с собой в машину ланч-бокс

Еще в прошлом году во время одного из мероприятий журналисты заметили в автомобиле Кейт Миддлтон ланч-бокс.
Обновлено в 04:42
Хоккей

Россия — США 2:1 (2-й перерыв)

Гусев открыл счёт на второй минуте. Ассистентами стали Михаил Сергачёв и Никита Кучеров. Текущий счёт — 1:0. Идёт первый период встречи.
Обновлено в 10:20
Политика

НАТО потребовало от России уйти из Крыма

Председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич в рамках заседания альянса в Брюсселе заявил, что Североатлантический альянс не признает принадлежность Крыма к России и требует Москву вывести войска с территории полуострова.
Обновлено вчера в 23:28
Политика

Зеленский пояснил свою идею о референдуме по переговорам с Россией

Новый президент Украины Владимир Зеленский пояснил свои планы по поводу переговоров с Российской Федерацией.
Обновлено в 10:55
Политика

ВС Украины зарегистрировал иск по указу Зеленского о роспуске Рады

Верховный суд Украины сообщил о регистрации поступившего иска о признании недействительным указа президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной рады.
Обновлено в 09:59
Политика

Путин вручил госнаграды Матвиенко и Инфантино

Президент России Владимир Путин вручил в Екатерининском зале Кремля госнаграды выдающимся россиянам, а также ряду иностранных граждан.
Обновлено в 08:15
Армия и оружие

Россия призвала США признать ответственность за преступления в Сирии

Москва призывает Вашингтон и его партнеров признать ответственность за совершенные коалицией преступления в Сирии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 09:49
Шоу-бизнес

«Юля ангел наш»: Началову объявили святой

Обновлено в 04:28
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса

Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы её рассмотрели.
Обновлено в 08:11
Как работают Яндекс.Новости?
Президентские выборы на УкраинеБольше новостей по теме
Главное