Политика
Зеленский отказался от диалога с РоссиейГазета.Ru 07:38
"Нет", - ответил Зеленский на вопрос журналиста Общественного телевидения на форуме в Киеве, будут ли переговоры с Россией. После этого во время выступления он несколько раз назвал Россию "агрессором". Ранее сообщалось, что Зеленский намерен провести референдум о диалоге с Россией.
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