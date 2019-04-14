Политика

Зеленский отказался от дебатов из-за возможной провокацииРоссийская газета 00:31

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил журналистам, почему он отказался от дебатов с Петром Порошенко 14 апреля.
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Эксперт прокомментировал отказ Зеленского сдавать анализы вместе с Порошенко

RT на русском02:49

Зеленский отказался от дебатов из-за возможной провокации

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РИА Новостивчера в 20:37
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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