Политика

Зеленский отказался от дебатов из-за возможной провокацииРоссийская газета 00:31

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил журналистам, почему он отказался от дебатов с Петром Порошенко 14 апреля.
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Зеленский отказался от дебатов из-за возможной провокации

Российская газета00:31

Политолог объяснил отказ Зеленского сдавать анализы с Порошенко

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Зеленский объяснил отказ сдавать анализы с Порошенко

RT на русском00:55

Отказ от дебатов Зеленский объяснил «готовящейся провокацией»

Газета.Ru04:56

Главные новости к утру 14 апреля

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Зеленский заявил о готовящейся против него провокации на дебатах

РБКвчера в 21:59

Зеленский объяснил отказ сдавать анализы с Порошенко

РИА Новостивчера в 20:37
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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