Армия и оружие
Зеленский прокомментировал разведение сил в ДонбассеRambler News Service 03:13
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что разведение сил стало первым шагом к стабильному прекращению огня в Донбассе. Свое заявление он опубликовал на странице в Facebook.
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с чего всё началось
«Мне кажется, это первый шаг к стабильному прекращению огня по всей линии разграничения, который произошёл благодаря разблокировке минского процесса», — говорится в видеообращении Зеленского в Facebook.RT на русском01:52
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