с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что разведение сил стало первым шагом к стабильному прекращению огня в Донбассе. Свое заявление он опубликовал на странице в Facebook.

Армия и оружие Глава МИД Германии прокомментировал разведение сил у Станицы Луганской Ранее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине подтвердила завершение разведения сил и средств в районе Станицы Луганской, который был начат в среду.

Происшествия В Чечне неизвестный убил полицейского на посту Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Общество Расследование Голунова о похоронном бизнесе и московском УФСБ. Главное Как знакомые Дорофеева и Мазараки меняют похоронный рынок Подмосковья В конце 2018 года губернатор Московской области Андрей Воробьев передал надзор за похоронным бизнесом от министерства потребительского рынка главному управлению региональной безопасности (ГУРБ), которое возглавляет Роман Каратаев.

Футбол Гендиректор «Локомотива» прокомментировал открытое письмо болельщиков Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе прокомментировал открытое письмо фанатов к председателю совета директоров клуба Анатолию Мещерякову, сообщает Sport24.ru.

Авто Обновленный внедорожник Haval H9 вышел на рынок Китайский автогигант Great Wall объявил старт продаж рестайлинговой версии флагманского внедорожника Haval H9.

Политика Глава СНБО Украины высказался против визового режима с Россией Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что не видит необходимости вводить визовый режим с Россией.

Политика Зеленский потребовал наказать Климкина Украинский президент Владимир Зеленский потребовал, чтобы премьер страны Владимир Гройсман привлек главу МИДа Павла Климкина к дисциплинарной ответственности, передает ТАСС.

Здоровье В США женщина похудела на 270 килограммов Жительница штата Теннесси 51-летняя Милла Кларк, весившая 340 килограммов, в результате борьбы с лишним весом смогла похудеть почти в пять раз, передает Daily Mail.Сообщается, что американка страдала от ожирения с детства.

Политика Песков предупредил артистов из России о небезопасной ситуации в Грузии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские артисты в случае гастролей в Грузии должны понимать, что там небезопасно.

Политика Россия предложила США обменять Ярошенко на заключенных американцев Москва предлагает Вашингтону обменять российского летчика Константина Ярошенко, осужденного в США, на заключенных американцев, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Экономика В России изменились правила выдачи микрозаймов 1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.

Политика В Кремле заявили, что следят за выборами в Петербурге Накануне замглавы Центризбиркома Николай Булаев заявил, что большинство выявленных нарушений в муниципальных избирательных комиссиях Санкт-Петербурга являются умышленными действиями, в случае обнаружения дальнейших правонарушений ЦИК России может обратиться в суд.

Экономика Росстат заявил о резком росте выплат россиян по налогам и кредитам За минувший год выплаты по налогам и кредитам в структуре расходов россиян выросли на 12,2%. В предыдущие три года рост составлял менее двух процентов.

Финансы Минфин объявил «социальной проблемой» рост долговой нагрузки россиян В секторе необеспеченного потребительского кредитования сложилась напряженная ситуация, долговая нагрузка россиян становится социальной проблемой, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Энергетика Новак: комитет ОПЕК+ поддержал продление сделки на 9 месяцев Глава российского Министерства энергетики Александр Новак заявил, что все страны министерского мониторингового комитета ОПЕК+ поддержали предложение о продлении сделки по ограничению добычи нефти еще на девять месяцев.

Экономика Гендиректор сети гипермаркетов «Карусель» покинул свой пост Генеральный директор сети гипермаркетов "Карусель" (X5 Retail Group) Максим Гацуц принял решение покинуть должность.

Происшествия Дело об избиении подростка полицейскими возбуждено в Петербурге В Санкт-Петербурге органами СКР возбуждено уголовное дело об избиении подростка в полиции, которое, как предполагается, произошло в конце мая 2019 года.

Общество Генпрокуратура проверяет систематические задержки багажа в Шереметьево "Сотрудниками Генпрокуратуры России совместно с работниками Московской межрегиональной транспортной прокуратуры проводится проверка исполнения законодательства о защите прав пассажиров в связи систематическими задержками выдачи багажа в международном аэропорту Шереметьево", - говорится в сообщении.

Шоу-бизнес Саша Савельева вернётся на сцену за 350 тысяч рублей Менеджер певицы озвучил данные о гонораре, за которые Саша согласна выступить. Так, 30-40-минутный концерт обойдётся в 350 тысяч рублей.

Происшествия В Дагестане задержаны трое чиновников, укравших 240 миллионов Бюджету республики Саидов нанес ущерб на сумму более 183 миллионов рублей, Расулов – более 52 миллионов, Казакбиев – более чем 6 миллионов рублей.

Шоу-бизнес Бари Алибасов назвал причину госпитализации Лидии Федосеевой-Шукшиной Бари Алибасов впервые прокомментировал проблемы со здоровьем своей жены Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Политика В Крыму объяснили сообщения о высоких ценах на отдых на полуострове Ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко назвал сообщения о дороговизне отдыха в Крыму по сравнению с заграничными курортами "вбросами" и призвал не верить им.