Политика
Зеленский опубликовал результаты своих анализов на наркотикиИнтерфакс 10:53
"Весна пришла, и мы сделали это вместе", - написал Зеленский в своем фейсбуке. В заключении сказано, что в исследуемой пробе наркотических веществ не обнаружено. В пятницу анализы сдал и действующий президент Украины Петр Порошенко, они также показали отрицательный результат.
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