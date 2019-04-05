Политика
Зеленский опубликовал результаты анализов на наркотикиФАН 10:32
В крови кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского не обнаружили следов наркотиков. Об этом говорится в результатах анализов, которые шоумен опубликовал на своей странице в Facebook.
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Политика
Украина отменит поезда из Киева и Львова в Москву
Поезда из Киева и Львова в Москву отменят через несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на брифинге.
Обновлено в 18:48
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Политика
20 штатов США подали судебные иски на администрацию Дональда Трампа
Судебный иск к администрации президента США Дональда Трампа подали власти 20 американских штатов.
Обновлено в 19:22
Политика
Президент Эстонии назвала темы переговоров с Путиным
Эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что на встрече с главой России Владимиром Путиным в Москве она намерена обсудить все "сложные темы", которые поднимают европейские политики на встречах с российской стороной.
Обновлено в 08:32
Экономика
ЦБ отозвал лицензии страховой компании «Кристалл»
В связи с отзывом лицензий САО "Кристалл" обязано: принять в соответствии с законодательством РФ решение о прекращении страховой деятельности; исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования (перестрахования), в том числе произвести выплаты по наступившим страховым случаям.
Обновлено в 02:20
Общество
Глава Boeing: компания сократит производство самолетов 737 МАХ
Глава Boeing Деннис Мюленбург заявил, что с середины апреля компания временно сократит производство самолетов 737 МАХ с 52 до 42 в месяц.
Обновлено в 17:19
Армия и оружие
Совбез ООН призвал Хафтара избежать военного столкновения в Ливии
Совет Безопасности (СБ) ООН обращается с призывом к Ливийской национальной армии, подконтрольной фельдмаршалу Халифе Хафтару, избежать военного столкновения.
Обновлено в 18:23
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет этим летом
Компания Renault определила предварительную дату начала продаж своего нового кросс-вэна RBC, который в серийном исполнении получит название Triber.
Обновлено в 02:51
Музыка
Группа «Альянс» впервые показала клип на песню «На заре» в Сети
Легендарная советская группа "Альянс" показала восстановленный первый клип на песню "На заре".
Обновлено в 11:37
Политика
Зеленский рассказал о «казусе» с анализами на наркотики
Обновлено в 11:31
Общество
Наведут на мысль: «теория подталкивания» остается спорной, но применяемой практикой
Теория подталкивания (Nudge theory) — одно из самых модных и обсуждаемых направлений современной социологии и психологии масс.
Обновлено в 17:02
Наука
Ученые: Пептид помог червям есть только чужое потомство
Ученый отметил, что молекулярные детали механизма "свой-чужой" пока что довольно плохо описаны на уровне таких организмов, так круглые черви.
Обновлено в 07:51
Политика
Time поместил на обложку Путина с земным шаром
Американский еженедельный журнал Time посвятил новую обложку президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 12:10
Энергетика
Белоруссия решила повысить тариф на транзит российской нефти
Белоруссия решила повысить тариф на прокачку российской нефти по своей территории на 23% и уведомила об этих планах «Транснефть».
Обновлено в 15:02
Происшествия
Из национальной галереи Армении пропали более 600 картин и скульптур
Генпрокуратура Армении обнаружила пропажу 626 экспонатов из фондов выставочного центра минкультуры, в 2016 году присоединенного к национальной галерее, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 17:17
Политика
Мэра Риги Ушакова отправили в отставку
Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено вчера в 17:47
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Авто
Электрокар Tesla Model X прошел испытания грязью
На чешском сайте Teslicka CZ была опубликована видеозапись, где электрический автомобиль Tesla Model X проходит испытания грязью.
Обновлено в 14:11
Игры
В Fortnite появится фургон возрождения
На следующей неделе в Fortnite добавят фургон возрождения. Разработчики показали его и рассказали о новой функции в ролике на канале.
Обновлено в 17:25
Кино
Вин Дизель намекнул на свое участие в сиквеле «Аватара»
Обновлено в 03:03
Общество
Каждый пятый россиянин хочет уехать из страны
В 2017 году эмигрировать хотели 17% россиян. В 2014 году покинуть страну стремились только 7% опрошенных.
Обновлено вчера в 05:08
Футбол
Бьорн Сигурдарсон: Считаю использование VAR хорошим решением
В матче Урал Арсенал главный арбитр Алексей Еськов удалил после видеопросмотра полузащитника хозяев Петруса Бумаля, а в матче Локомотив Ростов благодаря VAR был назначен пенальти в пользу гостей.
Обновлено в 18:32
Политика
Минфин США сообщил о введении новых санкций против Венесуэлы
Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что американские власти собираются ввести санкции против двух компаний, а также 34 судов венесуэльской государственной нефтедобывающей компании PDVSA.
Обновлено в 16:07
Политика
Скончался бывший директор ФСБ Николай Ковалев
Экс-директор ФСБ РФ Николай Ковалев скончался сегодня на 70-м году жизни, передает ТАСС.
Обновлено в 15:31
Политика
Киев пообещал действовать в Черном море, не спрашивая Россию
НАТО и Украина не будут спрашивать у России разрешения, что делать в Черном море, заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин.
Обновлено в 08:11