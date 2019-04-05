Политика
Зеленский опубликовал результаты анализа на наркотикиИзвестия 10:44
В крови кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского наркотических веществ не обнаружено. Об этом говорят результаты анализа, опубликованные самим шоуменом на своей странице в Facebook.
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Общество
Миллионы рублей случайно выбросили в контейнер с мусором в Тюмени
Как рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин, к ним обратилась семейная пара, которая случайно выбросила пакет со средствами, вырученными от продажи квартиры.
Обновлено в 05:14
Театры
Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации
В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 03:35
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Кино
"Шазам!" и "Кладбище домашних животных" успешно стартовали на российских экранах
82% сборов пришлось на долю двух успешно стартовавших премьер. 60-61 млн рублей заработал в стартовый четверг кинокомикс «Шазам!».
Обновлено вчера в 18:58
Общество
Суд на Урале обязал женщину отдать дочь итальянскому мужу
Обновлено в 11:57
Авто
Госдума отменила транспортный налог с угнанных автомобилей
Госдума приняла закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога вплоть до момента их возврата.
Обновлено вчера в 04:36
Общество
Установлены причины затопления Тушинского тоннеля в Москве
Причины затопления Тушинского тоннеля на севере Москвы установлены – это грубые ошибки при проектировании и применение материалов низкого качества при строительстве, сообщил РИА Новости руководитель "Канала имени Москвы" Герман Елянюшкин.
Обновлено в 04:53
Общество
Названы самые популярные имена новорожденных в России
Обновлено в 02:08
Политика
Меркель и Порошенко проведут встречу в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о предстоящей встрече с главой Украины Петром Порошенко в Берлине, пишет ТАСС.
Обновлено в 07:19
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
Компания Renault определилась с названием кросс-вэна, носившего заводской индекс RBC. Новинка будет называться Renault Triber.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
В Тверском суде Москвы произошла массовая драка
Обновлено в 08:31
Общество
Twitter оштрафовали на три тысячи рублей
Сервис микроблогов Twitter оштрафован на 3 тысячи рублей за отказ предоставить информацию о локализации данных российских пользователей.
Обновлено в 11:37
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у коммерческого банка «Иваново»
Банк России приказом от 5 апреля 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка "Иваново", являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 01:51
Общество
На сайте псковской прокуратуры нашли рекламу казино и секс-услуг
В пресс-релизах на сайте прокуратуры Псковской области нашли рекламу казино, секс-услуг букмекерских контор и написания дипломов.
Обновлено в 08:41
Авто
Еврокомиссия обвинила BMW, Daimler и VW в картельном сговоре
Еврокомиссия (ЕК) обвинила три концерна автопроизводителей - BMW, Daimler и VW (в который входят Volkswagen, Audi и Porsche) - в картельном сговоре с целью сдерживания разработки технологий очистки выхлопных газов автомобилей на европейском рынке.
Обновлено в 06:03
Экономика
Годовая инфляция в РФ в марте ускорилась до 5,3%
Годовая инфляция в РФ в марте 2019 года (к марту 2018 года) ускорилась до 5,3% с 5,2% в феврале, сообщает Росстат.
Обновлено в 09:23
Политика
В Госдуме предложили исключить Эстонию из ООН
Чернышов в своем обращении к Гутеррешу попросил исключить Эстонию из состава ООН, так как руководство этой страны потворствует развитию фашизма и способствует геноциду русскоговорящего населения, не говоря уже о нарушениях прав русскоязычных граждан.
Обновлено вчера в 23:02
Общество
Крым отказался от введения курортного сбора
Справка "РГ" Эксперимент по введению курортного сбора в России начался 1 мая 2018 года в курортных городах Ставрополья и Алтая, с июля - в восьми муниципалитетах Краснодарского края.
Обновлено в 05:38
Политика
Зеленский предложил вести дебаты с Порошенко Тимошенко
Обновлено вчера в 11:39
Шоу-бизнес
Шарлиз Терон заявила, что одинока уже 10 лет
Американская актриса Шарлиз Терон заявила, что одинока уже целых 10 лет, поэтому готова снова выйти замуж.
Обновлено в 11:37
Хоккей
Панин пропустит пятый матч с «Авангардом»
Капитан "Салавата Юлаева" Григорий Панин пропустит пятый матч серии финала Восточной конференции с "Авангардом".
Обновлено в 11:12
Транспорт
В Москву вернулись дачные пробки
Повторение ситуации стоит ждать в воскресенье, но тогда пробки уже будут формироваться в обратном направлении.
Обновлено в 05:41
Энергетика
Белоруссия решила на четверть поднять тариф на транзит нефти из России
Белоруссия письменно уведомила компанию «Транснефть», что планирует повысить тарифы на транзит нефти на 23%.
Обновлено в 07:09
Авто
АвтоВАЗ объявил о скидках на модели LADA в апреле
Обновлено в 04:02
Политика
Нил Ушаков опротестует в суде решение об отстранении с поста мэра Риги
Лидер латвийской партии «Согласие» Нил Ушаков, которого отстранили с поста мэра Риги, обратится в суд, чтобы опротестовать это решение.
Обновлено в 05:16
Общество
Интернет-магазин «Плеер.ру» приостановил работу по решению суда
Работа интернет-магазина «Плеер.ру» была приостановлена на 30 дней из-за «махинаций с чеками».
Обновлено в 06:58
Политика
Генпрокуратура Украины предъявила обвинение адвокату Вышинского
Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) предъявила обвинение адвокату главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского Андрею Доманскому.
Обновлено в 08:08