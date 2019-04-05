Политика

Зеленский опубликовал результаты анализа на наркотикиИзвестия 10:44

В крови кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского наркотических веществ не обнаружено. Об этом говорят результаты анализа, опубликованные самим шоуменом на своей странице в Facebook.
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Зеленский показал результаты анализа на наркотики

RT на русском10:17

Обнародованы результаты анализов Зеленского на наркотики

Газета.Ru10:31

Зеленский опубликовал «чистые» результаты своих анализов на наркотики

РБК10:31

Зеленский опубликовал результаты своих медицинских тестов

ТАСС10:25

Зеленский опубликовал результаты своих анализов на наркотики

Интерфакс10:53

Зеленский опубликовал результаты своих анализов

URA.Ru11:22

Зеленский опубликовал результаты наркологического теста

REGNUM10:40
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В Краснодаре арестовали уродовавшего пациенток врача-«Франкенштейна»

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Как рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин, к ним обратилась семейная пара, которая случайно выбросила пакет со средствами, вырученными от продажи квартиры.
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Театры

Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации

В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва".
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Обновлено вчера в 22:38
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"Шазам!" и "Кладбище домашних животных" успешно стартовали на российских экранах

82% сборов пришлось на долю двух успешно стартовавших премьер. 60-61 млн рублей заработал в стартовый четверг кинокомикс «Шазам!».
Обновлено вчера в 18:58
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Суд на Урале обязал женщину отдать дочь итальянскому мужу

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Общество

Установлены причины затопления Тушинского тоннеля в Москве

Причины затопления Тушинского тоннеля на севере Москвы установлены – это грубые ошибки при проектировании и применение материалов низкого качества при строительстве, сообщил РИА Новости руководитель "Канала имени Москвы" Герман Елянюшкин.
Обновлено в 04:53
Общество

Названы самые популярные имена новорожденных в России

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Политика

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Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о предстоящей встрече с главой Украины Петром Порошенко в Берлине, пишет ТАСС.
Обновлено в 07:19
Происшествия

У близких полковника Захарченко изъяли активы на 460 миллионов рублей

Обновлено в 09:34
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле

Компания Renault определилась с названием кросс-вэна, носившего заводской индекс RBC. Новинка будет называться Renault Triber.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия

В Тверском суде Москвы произошла массовая драка

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Общество

Twitter оштрафовали на три тысячи рублей

Сервис микроблогов Twitter оштрафован на 3 тысячи рублей за отказ предоставить информацию о локализации данных российских пользователей.
Обновлено в 11:37
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у коммерческого банка «Иваново»

Банк России приказом от 5 апреля 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка "Иваново", являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 01:51
Общество

На сайте псковской прокуратуры нашли рекламу казино и секс-услуг

В пресс-релизах на сайте прокуратуры Псковской области нашли рекламу казино, секс-услуг букмекерских контор и написания дипломов.
Обновлено в 08:41
Авто

Еврокомиссия обвинила BMW, Daimler и VW в картельном сговоре

Еврокомиссия (ЕК) обвинила три концерна автопроизводителей - BMW, Daimler и VW (в который входят Volkswagen, Audi и Porsche) - в картельном сговоре с целью сдерживания разработки технологий очистки выхлопных газов автомобилей на европейском рынке.
Обновлено в 06:03
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Годовая инфляция в РФ в марте ускорилась до 5,3%

Годовая инфляция в РФ в марте 2019 года (к марту 2018 года) ускорилась до 5,3% с 5,2% в феврале, сообщает Росстат.
Обновлено в 09:23
Политика

В Госдуме предложили исключить Эстонию из ООН

Чернышов в своем обращении к Гутеррешу попросил исключить Эстонию из состава ООН, так как руководство этой страны потворствует развитию фашизма и способствует геноциду русскоговорящего населения, не говоря уже о нарушениях прав русскоязычных граждан.
Обновлено вчера в 23:02
Общество

Крым отказался от введения курортного сбора

Справка "РГ" Эксперимент по введению курортного сбора в России начался 1 мая 2018 года в курортных городах Ставрополья и Алтая, с июля - в восьми муниципалитетах Краснодарского края.
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Политика

Зеленский предложил вести дебаты с Порошенко Тимошенко

Обновлено вчера в 11:39
Шоу-бизнес

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Американская актриса Шарлиз Терон заявила, что одинока уже целых 10 лет, поэтому готова снова выйти замуж.
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Мощный взрыв произошел в жилом многоэтажном доме в Мадриде

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Панин пропустит пятый матч с «Авангардом»

Капитан "Салавата Юлаева" Григорий Панин пропустит пятый матч серии финала Восточной конференции с "Авангардом".
Обновлено в 11:12
Транспорт

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Повторение ситуации стоит ждать в воскресенье, но тогда пробки уже будут формироваться в обратном направлении.
Обновлено в 05:41
Энергетика

Белоруссия решила на четверть поднять тариф на транзит нефти из России

Белоруссия письменно уведомила компанию «Транснефть», что планирует повысить тарифы на транзит нефти на 23%.
Обновлено в 07:09
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АвтоВАЗ объявил о скидках на модели LADA в апреле

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Политика

Нил Ушаков опротестует в суде решение об отстранении с поста мэра Риги

Лидер латвийской партии «Согласие» Нил Ушаков, которого отстранили с поста мэра Риги, обратится в суд, чтобы опротестовать это решение.
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Общество

Интернет-магазин «Плеер.ру» приостановил работу по решению суда

Работа интернет-магазина «Плеер.ру» была приостановлена на 30 дней из-за «махинаций с чеками».
Обновлено в 06:58
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Генпрокуратура Украины предъявила обвинение адвокату Вышинского

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) предъявила обвинение адвокату главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского Андрею Доманскому.
Обновлено в 08:08
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Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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