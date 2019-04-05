Зеленский опубликовал результат анализа на наркотики с неверной датойРИА Новости 11:00

Кандидат в президенты Украины, лидер первого тура выборов Владимир Зеленский опубликовал результаты анализа крови, на которых датой сдачи значилось 2 апреля, хотя были сданы 5 апреля.

Зеленский опубликовал результат анализа на наркотики с неверной датой

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