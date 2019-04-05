Политика
Зеленский опубликовал результат анализа на наркотики с неверной датойРИА Новости 11:00
Кандидат в президенты Украины, лидер первого тура выборов Владимир Зеленский опубликовал результаты анализа крови, на которых датой сдачи значилось 2 апреля, хотя были сданы 5 апреля.
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Происшествия
Арест Кокорина и Мамаева продлен на полгода
Обновлено 03 апреля в 13:20
Армия и оружие
Армия Хафтара захватила аэропорт Триполи
Ливийская национальная армия Халифы Хафтара взяла под свой контроль аэропорт Триполи, сообщают источники «РИА Новости» и «Аль-Арабии».
Обновлено в 14:31
Авто
Заводы Ford в России может купить Hyundai
Южнокорейская Hyundai входит в число претендентов на закрывающиеся заводы Ford в России.
Обновлено в 10:33
Политика
Тимошенко отказалась вести дебаты Зеленского и Порошенко
Обновлено в 11:47
Общество
ГИБДД планирует изменить правила сдачи экзамена на права, пишет «Ъ»
Госавтоинспекция готовит нововведения в теоретическом экзамене на права, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на ответ ведомства.
Обновлено в 06:49
Политика
На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву
Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено в 13:20
Спорт
Орсер поведал о четверных прыжках Медведевой
Обновлено в 06:59
Футбол
Саутгемптон — Ливерпуль 1:0 (1-й тайм)
В 33-м туре АПЛ «Саутгемптон» принимает «Ливерпуль».
Обновлено в 07:54
Политика
Путин одобрил пять новых налогов
Президент России Владимир Путин поддержал превращение шести неналоговых платежей в пять налогов.
Обновлено в 12:56
Шоу-бизнес
Жасмин призналась, что хотела расстаться с мужем
Певица Жасмин чуть не рассталась со своим супругом из-за его ревности. Об этом рассказала сама исполнительница.
Обновлено в 07:18
Авто
Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном
Китайская компания GAC Motor представила на Петербургском международном автосалоне девять моделей, три из которых начнут продавать в России осенью этого года.
Обновлено в 07:40
Общество
МВД создаст базу данных школьниц в хиджабах
Обновлено в 11:44
Технологии
«ВКонтакте» открыл сервис майнинга виртуальной валюты
Социальная сеть «ВКонтакте» отчиталась о первых результатах сервиса для заработка виртуальной валюты VK Coin.
Обновлено в 11:57
Авто
VW Passat стал самым продаваемым автомобилем среднего класса в мире
Volkswagen Passat стал самым продаваемым автомобилем среднего класса в мире.
Обновлено вчера в 12:34
Политика
Time поместил на обложку стоящего над земным шаром Путина
В прошлый раз Путина помещали на обложку Time год назад, в марте 2018 г. На ней российский президент изображен с короной на голове и подписью «Восходящий царь».
Обновлено в 13:47
Общество
Подозрительные счета в РФ предложили приостанавливать без суда
Росфинмониторинг предлагает разрешить органам власти без суда приостанавливать подозрительные операции по банковским счетам.
Обновлено в 14:15
Происшествия
В Испании 35 человек пострадали в ДТП с участием более 50 машин
В районе испанского населённого пункта Сомосьерра более 50 автомобилей попали в аварию, в результате которой пострадали 35 человек.
Обновлено в 15:02
Экономика
Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев
Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.
Обновлено в 03:30
Энергетика
Эксперт прокомментировал новое соглашение о заморозке цен на топливо
21 марта кабмин решил продлить соглашение с нефтяными компаниями о заморозке цен на топливо на три месяца для согласования нового механизма регулирования — мягкого лицензирования экспорта нефти и нефтепродуктов, которое, по словам Козака, не скажется на объемах поставок топлива из России.
Обновлено в 09:05
Культура
Ведущий Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира
Обновлено вчера в 00:30
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Общество
Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте
Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено вчера в 16:41
Авто
«Связной» в России начал принимать заказы на Tesla Model Y
Один из крупных российских сетевых ритейлеров — «Связной» — объявил о начале приеа заказов на компактный электрический кроссовер Tesla Model Y. «Связной» совместно с Moscow Tesla Club c 5 апреля начнет принимать предзаказы на ноde. модель американской марки, дебют которой состоялся в конце прошлого месяца.
Обновлено в 08:11
Театры
Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации
В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 03:35
Наука
Ученые: одно яйцо в день на 26% снижает риск инсульта
По мнению китайских исследователей, наличие яиц в регулярном рационе значительно снижает риск развития инсульта.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Пациентка психбольницы в Уфе проникла в самолет без паспорта и билета
Женщине удалось проникнуть без билета и посадочного талона на борт самолета авиакомпании Utair, готовящегося к вылету по маршруту Уфа — Москва 3 апреля.
Обновлено в 09:52
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 08:57
Гаджеты
Windows 10 прекратит самоуправство с обновлениями
На следующей неделе Microsoft откроет участникам программы предварительного тестирования доступ к следующему крупному обновлению Windows 10.
Обновлено в 07:13