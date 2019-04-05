Зеленский опубликовал результат анализа на наркотики с неверной датойРИА Новости 11:00

Кандидат в президенты Украины, лидер первого тура выборов Владимир Зеленский опубликовал результаты анализа крови, на которых датой сдачи значилось 2 апреля, хотя были сданы 5 апреля.

Зеленский опубликовал результат анализа на наркотики с неверной датой

Политика Европарламент: Теперь газ из «Северного потока-2» подорожает Европарламент утвердил поправки в газовую директиву ЕС, которые могут негативно сказаться на «Северном потоке-2».

Политика Time поместил на обложку стоящего над земным шаром Путина В прошлый раз Путина помещали на обложку Time год назад, в марте 2018 г. На ней российский президент изображен с короной на голове и подписью «Восходящий царь».

Политика В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Происшествия Суд арестовал петербуржца на 9 суток за «надгробие» с Путиным Октябрьский районный суд Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности петербуржца Андрея Жексимбаева, который установил надгробие с изображением президента РФ Владимира Путина возле Исаакиевского собора.

Политика Россия выиграла у Украины спор в ВТО по транзиту Как пояснили в ВТО, решение третейской группы по спору Украины и России по транзиту товаров должно быть одобрено Органом по разрешению споров в течение 20-60 дней.

Политика Трамп предложил России и Китаю сократить расходы на вооружение 4 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел в Вашингтоне встречу с вице-премьером Китая Лю Хэ, во время которой заявил о том, что КНР, России и США следует провести переговоры о сокращении расходов на вооружение.

Авто В России открыли прием заказов на Tesla Model Y Moscow Tesla Club и "Связной" начали прием заказов на электрический кроссовер Model Y. Можно забронировать следующие версии: Long range с задним приводом (4,8 млн рублей), Long range с полным приводом (5,2 млн рублей) и Performance (6,2 млн рублей).

Политика Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев Депутат Госдумы и бывший директор ФСБ России генерал Николай Ковалев умер на 70-м году жизни.

Спорт Биатлонистка Резцова может сменить спортивное гражданство Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что ее дочка Кристина может переехать в другую страну, если в ближайшее время не окажется в основной сборной России по биатлону.

Политика Зеленский опубликовал результаты анализов на наркотики В крови кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского не обнаружили следов наркотиков.

Футбол СМИ узнали о планах «МЮ» обменять Погба на двух футболистов «Реала» По информации издания, футболист хочет перейти в мадридский «Реал» и уже попросил своего агента Мино Райолу сообщить об этом руководству испанского клуба.

Общество В России изменятся правила сдачи экзаменов на водительские права Госавтоинспекция собирается внести изменения в теоретический экзамен на водительские права.

Шоу-бизнес Лолита впервые высказалась про свадьбу Цекало с молодой американкой Певица Лолита Милявская впервые прокомментировала свадьбу своего бывшего мужа Александра Цекало с американской актрисой Дариной Эрвин.

Политика Назван новый президент Всемирного банка Заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Мэлпас избран на пост президента Всемирного банка, сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Тверском суде Москвы произошла массовая драка В Тверском суде Москвы произошла драка с участием около 10 человек.

Шоу-бизнес Собчак отреагировала на скандал с фаллоимитатором Волочковой Ранее Волочкова заявила, что Собчак во время интервью разместила в ее бане скрытые камеры и микрофоны, а также нашла в ее спальне фаллоимитатор.

Гаджеты Microsoft анонсировала Windows 10 May 2019 Update Компания Microsoft анонсировала обновление Windows 10 May 2019 Update.

Гаджеты Скандальное видео белорусских продавцов салона связи разозлило Xiaomi Причиной разрыва с белорусскими сетями салонов связи стал недавний скандал.

Технологии В Германии открыли пещерную систему возрастом в миллионы лет Рейнские сланцевые горы, как удалось выяснить специалистам, таили в себе гигантскую пещерную систему, возраст которой оценивается в миллионы лет.

Происшествия Нервный срыв врача подмосковной больницы сняли на видео В ведомстве отметили, что врач характеризуется с положительной стороны, и не раз получала благодарные отзывы от пациентов больницы.

Общество Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру» Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за нарушения при продажах.