Зеленский опубликовал результат анализа на наркотики с неверной датойРИА Новости 11:00

Кандидат в президенты Украины, лидер первого тура выборов Владимир Зеленский опубликовал результаты анализа крови, на которых датой сдачи значилось 2 апреля, хотя были сданы 5 апреля.

Зеленский опубликовал результат анализа на наркотики с неверной датой

Политика Президент Эстонии назвала темы переговоров с Путиным Эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что на встрече с главой России Владимиром Путиным в Москве она намерена обсудить все "сложные темы", которые поднимают европейские политики на встречах с российской стороной.

Футбол Байрамян признан лучшим игроком «Рубина» в марте Полузащитник "Рубина" Хорен Байрамян признан лучшим игроком команды в марте по версии болельщиков.

Политика В Госдуме предложили исключить Эстонию из ООН Чернышов в своем обращении к Гутеррешу попросил исключить Эстонию из состава ООН, так как руководство этой страны потворствует развитию фашизма и способствует геноциду русскоговорящего населения, не говоря уже о нарушениях прав русскоязычных граждан.

Происшествия Арест Кокорина и Мамаева продлен на полгода Сегодня прошло первое заседание по делу футболистов Александра Кокорина, Павла Мамаева, а также проходящих с ними по делу Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.

Общество Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.

Шоу-бизнес Екатерина Стриженова трогательно поздравила внука с первым днем рождения Вчера внук телеведущей Первого канала Екатерины Стриженовой и актера и режиссера Александра Стриженова Петр праздновал свой первый день рождения.

Армия и оружие На Украине испытали крылатую ракету «Нептун» В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.

Гаджеты WSJ: сервис Apple Music обогнал Spotify по числу подписчиков в США Ожидалось, что Apple Music обгонит Spotify по числу подписчиков в США еще полгода назад, но шведский сервис сосредоточил все свои усилия на том, чтобы сохранить лидирующие позиции, пишет WSJ.

Авто Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле Компания Renault определилась с названием кросс-вэна, носившего заводской индекс RBC. Новинка будет называться Renault Triber.

Энергетика Белоруссия решила на четверть поднять тариф на транзит нефти из России Белоруссия письменно уведомила компанию «Транснефть», что планирует повысить тарифы на транзит нефти на 23%.

Общество В России изменятся правила сдачи экзаменов на водительские права Госавтоинспекция собирается внести изменения в теоретический экзамен на водительские права.

Политика За что отправили в отставку рижского мэра Ушакова "Противоправное решение о моей отставке принять можно, а сломить нельзя", - заявил мэр Ушаков в эфире местной передачи "900 секунд".

Политика Трамп призвал Россию и Китай сократить траты на вооружение США, Россия и Китай тратят слишком много денег на производство оружия, в том числе ядерного, считает американский президент Дональд Трамп.

Политика Саакашвили высказался об алкоголизме Порошенко Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал слухи об алкоголизме Петра Порошенко и подчеркнул, что действующий глава Украины «на трезвую голову» довел страну «до ручки».

Политика На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Происшествия Пациентка психбольницы в Уфе проникла в самолет без паспорта и билета Женщине удалось проникнуть без билета и посадочного талона на борт самолета авиакомпании Utair, готовящегося к вылету по маршруту Уфа — Москва 3 апреля.