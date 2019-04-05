Политика
Зеленский опубликовал результат анализа на наркотики с неверной датойРИА Новости 11:00
Кандидат в президенты Украины, лидер первого тура выборов Владимир Зеленский опубликовал результаты анализа крови, на которых датой сдачи значилось 2 апреля, хотя были сданы 5 апреля.
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Политика
Президент Эстонии назвала темы переговоров с Путиным
Эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что на встрече с главой России Владимиром Путиным в Москве она намерена обсудить все "сложные темы", которые поднимают европейские политики на встречах с российской стороной.
Обновлено в 08:32
Политика
Тимошенко отказалась вести дебаты Зеленского и Порошенко
Обновлено в 12:16
Футбол
«Виллем II» расторг контракт с Езбилисом за отказ выйти на замену
"Виллем II" расторг контракт с бывшим полузащитником "Спартака" Арасом Езбилисом, информирует официальный сайт клуба.
Обновлено в 09:18
Футбол
Байрамян признан лучшим игроком «Рубина» в марте
Полузащитник "Рубина" Хорен Байрамян признан лучшим игроком команды в марте по версии болельщиков.
Обновлено в 13:28
Политика
В Госдуме предложили исключить Эстонию из ООН
Чернышов в своем обращении к Гутеррешу попросил исключить Эстонию из состава ООН, так как руководство этой страны потворствует развитию фашизма и способствует геноциду русскоговорящего населения, не говоря уже о нарушениях прав русскоязычных граждан.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия
Арест Кокорина и Мамаева продлен на полгода
Сегодня прошло первое заседание по делу футболистов Александра Кокорина, Павла Мамаева, а также проходящих с ними по делу Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.
Обновлено 03 апреля в 13:20
Общество
Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте
Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено вчера в 16:41
Происшествия
Глава ГИБДД Москвы ушел в отставку
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова трогательно поздравила внука с первым днем рождения
Вчера внук телеведущей Первого канала Екатерины Стриженовой и актера и режиссера Александра Стриженова Петр праздновал свой первый день рождения.
Обновлено в 10:29
Футбол
Кадыров объяснил появление флага Косова на «Ахмат Арене»
Обновлено в 12:48
Армия и оружие
В Ливии захватили аэропорт Триполи
Обновлено в 13:24
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 08:57
Гаджеты
WSJ: сервис Apple Music обогнал Spotify по числу подписчиков в США
Ожидалось, что Apple Music обгонит Spotify по числу подписчиков в США еще полгода назад, но шведский сервис сосредоточил все свои усилия на том, чтобы сохранить лидирующие позиции, пишет WSJ.
Обновлено в 12:18
Авто
В марте Haval нарастил российские продажи в 3,4 раза
Обновлено вчера в 09:11
Музыка
Группа «Альянс» впервые показала клип на песню «На заре» в Сети
Легендарная советская группа "Альянс" показала восстановленный первый клип на песню "На заре".
Обновлено в 11:37
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
Компания Renault определилась с названием кросс-вэна, носившего заводской индекс RBC. Новинка будет называться Renault Triber.
Обновлено вчера в 23:33
Энергетика
Белоруссия решила на четверть поднять тариф на транзит нефти из России
Белоруссия письменно уведомила компанию «Транснефть», что планирует повысить тарифы на транзит нефти на 23%.
Обновлено в 07:09
Происшествия
В Тверском суде Москвы произошла массовая драка
Обновлено в 08:31
Общество
В России изменятся правила сдачи экзаменов на водительские права
Госавтоинспекция собирается внести изменения в теоретический экзамен на водительские права.
Обновлено в 07:32
Политика
За что отправили в отставку рижского мэра Ушакова
"Противоправное решение о моей отставке принять можно, а сломить нельзя", - заявил мэр Ушаков в эфире местной передачи "900 секунд".
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Трамп призвал Россию и Китай сократить траты на вооружение
США, Россия и Китай тратят слишком много денег на производство оружия, в том числе ядерного, считает американский президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Саакашвили высказался об алкоголизме Порошенко
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал слухи об алкоголизме Петра Порошенко и подчеркнул, что действующий глава Украины «на трезвую голову» довел страну «до ручки».
Обновлено в 07:55
Политика
На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву
Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено в 13:20
Происшествия
Пациентка психбольницы в Уфе проникла в самолет без паспорта и билета
Женщине удалось проникнуть без билета и посадочного талона на борт самолета авиакомпании Utair, готовящегося к вылету по маршруту Уфа — Москва 3 апреля.
Обновлено в 09:52
Общество
Британка узнала о своей беременности за 45 минут до родов
Обновлено в 04:11
Происшествия
В Мадриде взрывом газа снесло целый этаж жилого дома
Обновлено в 10:17
Театры
Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации
В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 03:35