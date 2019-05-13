Зеленский обратился к Донбассу с посланием мираLenta.ru 10:48

Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Крыма и Донбасса с посланием мира. Оно опубликовано на его странице в Facebook.

Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира

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