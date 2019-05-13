Политика
Зеленский обратился к Донбассу с посланием мираLenta.ru 10:48
Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Крыма и Донбасса с посланием мира. Оно опубликовано на его странице в Facebook.
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Зеленский опубликовал видеообращение религиозных деятелей жителям Крыма и Донбасса
Московский Комсомолец09:46
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Собчак вмешалась в спор об обстоятельствах смерти Доренко
Обновлено в 10:38
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Телеканал «Звезда» извинился за интервью с покойной актрисой о Доренко
Телеканал «Звезда» выпустил на своем сайте официальное опровержение публикации от 12 мая, где был размещен комментарий оперной певицы Елены Образцовой, которая умерла четыре года назад.
Обновлено в 08:25
Общество
В России хотят усложнить бракоразводный процесс
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил усложнить бракоразводный процесс, чтобы уменьшить число распадающихся браков.
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Игры
Kotaku: релиз The Last of Us Part 2 намечен на осень 2019 года
Обновлено в 05:26
Кино
Вышел тизер финальной серии «Игры престолов»
В сети появился тизер шестого эпизода финального сезона «Игры престолов».
Обновлено в 05:07
Политика
ЕС прокомментировал раздачу российских паспортов в Донбассе
Европейский союз не планирует вводить новые санкции против России из-за ее решения выдавать российские паспорта жителям Донбасса.
Обновлено в 07:21
Хоккей
Россия — Чехия 1:0 (2-й период)
Опубликован состав сборной России на матч группового этапа чемпионата мира по хоккею-2019 против Чехии.
Обновлено в 09:17
Транспорт
Генпрокуратура проверит работу частных камер фиксации нарушений ПДД
Генпрокуратура проверит законность установки частных камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Обновлено в 07:45
Общество
В фундаменте АЭС «Аккую» обнаружены и устранены трещины
Обновлено в 10:18
Политика
Лондон назначил нового посла Великобритании в России
Дипломат Дебора Броннерт станет послом Великобритании в России, сообщили в понедельник в британском МИД.
Обновлено в 09:25
Происшествия
Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП
Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Политика
Трамп захотел встречи с Путиным
Замглавы МИД России Сергей Рябков 13 мая отметил, что на встрече глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Майка Помпео в Сочи 14 мая будет обсуждаться вопрос о саммите российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на G20 в японской Осаке.
Обновлено в 09:45
Происшествия
Дети рассказали о захвате в заложники подростком в казанской школе
По данным ведомства, утром 13 мая вооруженный ножом и пневматическим пистолетом 17-летний подросток пришел в гимназию №7. В классе он достал оружие, сел за учительский стол и запретил детям покидать помещение.
Обновлено в 08:03
Политика
Путину показали Ту-214 и модернизированные Ту-160 и Ту-22
Владимир Путин в Казани на аэродроме завода имени Горбунова осмотрел образцы авиатехники, в том числе модернизированные Ту-160, Ту-22, Ту-95МС.
Обновлено в 09:21
Экономика
ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено вчера в 20:24
Авто
Эксперты назвали худшие модели автомобилей в России
Обновлено в 00:15
Общество
ГИБДД разработала регламенты автотюнинга
Госавтоинспекция разработала два новых регламента, устанавливающих порядок внесения изменений в конструкцию автомобиля, сообщает «Коммерсант».
Обновлено в 04:23
Кино
Умерла голливудская певица и актриса Дорис Дэй
Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 09:42
Шоу-бизнес
Первый канал прокомментировал засекречивание проверки «Голоса»
Семья Алсу опровергла эти сообщения. Как сообщил Первый канал, он не может ничего сказать об этом, так как не владеет информацией.
Обновлено вчера в 14:59
Здоровье
Ученые разрешили ежедневно выпивать не более 6 чашек кофе
Исследование показало, что шесть чашек кофе в день являются безопасным порогом для здоровья.
Обновлено в 10:10
Наука
Искусственный интеллект поможет делать виски
Обновлено в 08:48
Спорт
Медведева описала Загитову и Туктамышеву одним словом
Обновлено в 09:03
Футбол
Мамаев и Кокорин подадут на УДО по прибытии в колонию
Адвокат хавбека "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что его клиент напишет заявление об условно-досрочном освобождении из колонии общего режима, как туда только прибудут, передает "Спорт-экспресс".
Обновлено в 08:14
Авто
Названы самые востребованные автомобили в России по итогам апреля
О самых востребованных марках авто уже сообщалось, а теперь были названы самые востребованные автомобили в России в апреле.
Обновлено в 09:49
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СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню
Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено вчера в 18:14
Музыка
Шнуров пожелал Лазареву удачи на «Евровидении»
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров пожелал певцу Сергею Лазареву удачи на международном конкурсе "Евровидение".
Обновлено в 09:06
Экономика
Фонд Baring Vostok снова подал иск к банку «Восточный»
Акционер банка «Восточный» Evison Holdings (52% акций банка, принадлежит фонду Baring Vostok Майкла Калви) подал к банку иск с требованием созвать внеочередное собрание акционеров для переизбрания нового состава совета директоров.
Обновлено в 08:52
Недвижимость
В России резко сократилась динамика выдачи ипотеки на новостройки
В первом квартале 2019 года резко сократилось число выданных жилищных кредитов на покупку квартир в новостройках — на 17%, а их денежный объем — на 8% по сравнению с соответствующим периодом пришлого года.
Обновлено в 06:34