Политика

Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПАВести.Ru вчера в 15:08

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР. Снимок размещен на странице Зеленского в Facebook.
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Зеленский опубликовал фото со связной УПА

RT на русскомвчера в 16:06

Зеленский поздравил Украину с Днем примирения: фото с ветеранами СССР и УПА

Московский Комсомолецвчера в 13:02

Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА

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В День памяти и примирения Зеленский встретился с советским ветераном и связной УПА

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Зеленский выложил фото со связной УПА* и ветераном Второй мировой

РИА Новостивчера в 13:24

Зачем Зеленский «мирит» ветеранов войны и бандеровцев из УПА

Газета.Ruвчера в 16:24

Зеленский «помирил» советских ветеранов и националистов из УПА

Lenta.ruвчера в 10:50
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Мэрия Нарвы не разрешила традиционное шествие 9 мая

Согласно принятому 8 мая распоряжению в рамках публичного мероприятия «День победы», заявленного госпожой Олениной как частным организатором, разрешено провести митинг на Петровской площади Нарвы, однако последующее народное шествие к месту братского захоронения близ речного порта — не разрешено.
Обновлено вчера в 20:46
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В Зауралье из-за пожаров эвакуируют людей из Иковки

На месте работают более 153 человек и 41 единица техники, прибыл пожарный поезд, к месту возгорания выдвинулся опорный пункт по тушению крупных пожаров города Кургана и самолет МЧС России Бе-200-ЧС.
Обновлено вчера в 07:45
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Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки

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Происшествия

На Алтае возобновили поиск тел погибших под лавиной

Спасатели возобновили поисковые работы на Южно-Чуйском хребте Республики Алтай, где из-за схода снежной лавины погибли туристы.
Обновлено вчера в 22:57
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Соцсети и стриминговые сервисы отвлекли британцев от секса

«В цифровую эпоху существует больше отвлекающих стимулов, которые могут занять ваше свободное время», — заявил Веллингс, назвав среди главных помех близости смартфоны, стриминговый сервис Netflix и социальные сети.
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9 самых нелепых и шокирующих открытий учёных

Обновлено вчера в 22:56
Политика

В Раде заявили о возможности уменьшения Украины из-за её соседей

Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Украина может уменьшиться в размерах, если её соседи «достигнут полюбовного согласия».
Обновлено вчера в 20:17
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Защитник «Колорадо» Задоров усилит россиян на чемпионате мира

Российский защитник "Колорадо Эвеланш" Никита Задоров, клуб которого завершил выступление в Кубке Стэнли, примет участие в чемпионате мира по хоккею с шайбой в Словакии.
Обновлено в 00:40
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Площадь природных пожаров в Иркутской области выросла до 13 тыс. га

Обновлено 07 мая в 23:40
Армия и оружие

В Донецке раскрыли личность погибшего украинского диверсанта

В Донецке рассказали, что следственным органам удалось идентифицировать личность украинского диверсанта.
Обновлено вчера в 12:46
Авто

Китай может заполнить мировой рынок своими подержанными автомобилями

Обновлено вчера в 08:30
Политика

В Венесуэле задержали вице-спикера Национальной ассамблеи

Первый вице-спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Эдгар Самбрано был задержан в связи с делом о попытке госпереворота в стране.
Обновлено вчера в 22:30
Общество

Казанских чиновников обязали питаться в школьных столовых на 69 рублей

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Обновлено вчера в 12:28
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Суд приговорил Кокорина и Мамаева к реальным срокам в колонии

Кокорин получил 1 год 6 месяцев, Мамаев — 1 год 5 месяцев. Отбывать сроки они будут в колонии общего режима.
Обновлено вчера в 09:21
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Аарон Портцлайн: «Судя по всему, Бобровский покидает „Коламбус“»

Журналист Аарон Портцлайн выразил мнение, что Сергей Бобровский откажется от продолжения карьеры в «Коламбусе».
Обновлено вчера в 21:59
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Фильм Дудя создал проблемы для россиян в Замбии

В начале фильма Юрий Дудь говорит, что люди в этой стране живут очень бедно.
Обновлено вчера в 10:27
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Кремль отреагировал на установку памятника Сталину в Новосибирске

Ранее сообщалось, что бюст Сталину появился на территории обкома КПРФ в Новосибирске, 9 мая состоится его официальное открытие.
Обновлено вчера в 05:44
Политика

Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк»

Действующий президент Украины Пётр Порошенко негативно высказался об акции «Бессмертный полк», а принимающих в ней участие по всему миру людей назвал «ряжеными».
Обновлено вчера в 19:45
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Появилась запись первой репетиции Сергея Лазарева для «Евровидения»

Обновлено 07 мая в 11:25
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева показала, как проводит время с Валерием Меладзе

В личном профиле Альбины Джанабаевой в сети Instagram появилось новое фото из Италии, на котором артистка позирует в компании своего знаменитого мужа Валерия Меладзе.
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Toyota и Panasonic создадут компанию по развитию сетевых технологий

Обновлено вчера в 22:54
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Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от мошенников

Роспотребнадзор дал рекомендации, как обезопасить себя, близких и не оказаться жертвой мошенников.
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Стартовали продажи обновлённого кроссовера Honda BR-V

Продажи модели уже стартовали в Индонезии, а накануне пресс-служба японского автогиганта анонсировала выход BR-V на рынок Таиланда.
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Ранее Google официально презентовала новую десятую версию операционной системы Android Q. Новинка поддерживает складные устройства, навигацию жестами, а также успевшую стать популярной темную тему.
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В команде Зеленского назвали закон об украинском языке «кнутом»

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Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт

Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
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Несколько человек пострадали при пожаре в Подмосковье

Как писал News.ru, один человек погиб и двое пострадали при пожаре на дебаркадере и катерах в Самаре.
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В Шереметьево отменен рейс SSJ-100 из-за запаха гари

Самолет выполнял рейс Москва - Мурманск, однако вернулся в аэропорт вылета, когда один из пассажиров заметил огонь со стороны крыла и доложил об этом экипажу.
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Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины. Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста.
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