Политика

Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПАВести.Ru вчера в 15:08

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР. Снимок размещен на странице Зеленского в Facebook.
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В День памяти и примирения Зеленский встретился с советским ветераном и связной УПА

Интерфаксвчера в 14:08

Зачем Зеленский «мирит» ветеранов войны и бандеровцев из УПА

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Московский Комсомолецвчера в 13:02

Зеленский «помирил» советских ветеранов и националистов из УПА

Lenta.ruвчера в 10:50
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 02:19, Ашберн
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Свыше 400 человек собрались в четверг на территории Пекинского выставочного комплекса, чтобы принять участие в акции "Бессмертный полк" по случаю празднования 74-й годовщины Победы.
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Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

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Обновлено вчера в 13:18
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При пожаре на судне в Азербайджане пострадали 14 человек

В результате пострадали 14 человек, сообщает азербайджанское новостное агентство Trend со ссылкой на заявление итальянской компании Saipem.
Обновлено вчера в 21:47
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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас на своей странице в Twitter поблагодарил всех участвовавших в свержении нацистского режима.
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О состоянии Макса Барских после страшного ДТП рассказал продюсер

Исполнительный продюсер певца Макса Барских Александр Кажиян рассказал о самочувствии исполнителя после ДТП в США.
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Происшествия

Заслуженный пилот назвал предполагаемые ошибки экипажа SSJ-100

Обновлено вчера в 20:20
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Суд признал виновными Кокорина и Мамаева

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Обновлено вчера в 07:39
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WSJ объяснила, почему Китай ужесточил позицию по торговле с США

Пекин решил занять более жесткую позицию в консультациях с Вашингтоном по торговым вопросам, поскольку посчитал, что США могут смягчить свои требования.
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Сахалинцы на КамАЗе сорвались с Солдатского моста и утонули

Страшная авария ранним утром 9 мая унесла жизнь нескольких сахалинцев. В Смирныховском районе мужчины на КамАЗе слетели с моста и утонули.
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В Ханое ко Дню Победы показали новый российский фильм «Крик тишины»

Показ нового российского художественного фильма "Крик тишины", приуроченный к 74-й годовщине Великой Победы и 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, прошел в среду вечером в Ханое.
Обновлено в 00:41
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Севастополь отмечает юбилей освобождения от фашизма

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Звезда шоу «Холостяк» Анастасия Смирнова: «Не надо бежать впереди паровоза, чтобы заполучить Егора Крида»

Анастасия Смирнова принимала участие в двух популярных телепроектах, «Холостяк» и «Каникулы в Мексике».
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Berkshire Hathaway под руководством Баффетта стала жертвой аферы в солнечной энергетике

В отношении Kraft Heinz в настоящее время ведется расследование на предмет некорректной бухгалтерской отчетности со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США, финансовая отчетность компании не была одобрена аудиторской компанией Pricewaterhouse Coopers и в итоге не была отражена в финансовой отчетности Berkshire Hathaway за I квартал 2019 г.
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Назван простой способ сбросить лишний вес к лету

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Обновлено в 00:56
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Увеличилась площадь лесного пожара в нацпарке «Заповедное Прибайкалье»

Обновлено в 01:57
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Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали младенца

Известно, что сын Меган и Гарри стал седьмым в очереди на королевский престол, что он родился под знаком Тельца, как и его прабабушка Елизавета II, что у него пока нет титула Его Королевское Высочество и что родители больше всего хотят для малыша нормального детства.
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Оплата за ЖКХ озадачила жильцов пострадавшего дома в Магнитогорске

С жильцами пострадавшего дома в Магнитогорске встречался врио губернатора Алексей Текслер В ряде СМИ появилась сообщения о том, что в платежках появились пени за долги по неоплату услуг в предыдущие месяцы 2019 года.
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Аякс — Тоттенхэм 2:3

В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".
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Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины. Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста.
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