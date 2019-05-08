Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПАВести.Ru 15:08

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР. Снимок размещен на странице Зеленского в Facebook.

Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА

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