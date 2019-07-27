Политика
Зеленский опубликовал фото с главой своего офиса на одесском пляжеРБК 09:57
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Facebook фото, на котором он находится на одесском пляже.
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Политика
Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа
Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии.
Обновлено вчера в 14:48
Политика
Путин рассказал о погружении в батискафе на дно Финского залива
Президент России Владимир Путин поделился впечатлениями от погружения в батискафе на дно Финского залива к обломкам подлодки Щ-308, затонувшей в годы Великой Отечественной войны.
Обновлено в 09:35
Политика
В Малайзии рассказали о попытках похищения черных ящиков рейса MH17
Спецоперацию провели малазийские военные, чтобы заполучить черные ящики с самолета рейса MH17 раньше агентов ФБР.
Обновлено 24 июля в 13:23
Футбол
«ПСЖ» согласился на условия «Барсы» в переговорах по Неймару
Напомним, что ранее «ПСЖ» отказал «Барселоне» в продаже Неймара на условиях обмена нескольких футболистов с доплатой.
Обновлено в 09:59
Происшествия
В редакцию «Дождя» пришла полиция
Сотрудники полиции пришли в редакцию телеканала «Дождь», который в прямом эфире рассказывает об акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых отказался зарегистрировать Мосгоризбирком.
Обновлено в 09:58
Наука
Изменения в мозге нашли у работавших на Кубе дипломатов США
Через год большинство сотрудников дипломатической миссии покинули Гавану, вернувшись в США, где теперь у всех диагностировали произошедшие в мозге изменения.
Обновлено 24 июля в 15:45
Происшествия
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По словам Аланы, отец игрока, Константин Мамаев, отобрал у Аланы деньги, вырученные с продажи и отказал сыну в просьбе вернуть деньги его жене.
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Шоу-бизнес
Галкин выложил фото с Пугачевой
Максим Галкин выложил совместное фото с женой, знаменитой Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 16:42
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На Аляске погибла актриса из «Брестской крепости» Вероника Никонова
Белорусская актриса Вероника Никонова погибла на Аляске.
Обновлено в 07:34
Авто
Один из двух уникальных McLaren пойдёт с молотка
Один из двух экземпляров суперкара McLaren F1 в спецификации LM 1994 года выпуска с пробегом всего 21439 километров пойдёт с молотка на аукционе Sotheby's в калифорнийском Монтерее.
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Происшествия
Тело популярного блогера нашли в коллекторе в Петербурге
Обновлено в 10:38
Автоспорт
Формула-1. Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Германии
На 11-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", который проходит в Германии, завершилась квалификация.
Обновлено в 10:23
Религия
В крестном ходе в Киеве приняли участие около 50 тысяч человек
Около 50 тысяч человек прошли крестным ходом Украинской православной церкви по центру Киева, сообщил в субботу глава МВД Украины Арсен Аваков в Instagram.
Обновлено в 09:11
Общество
В Москве 26 июля стало самым жарким днём с начала месяца
Обновлено вчера в 10:57
Политика
На Украине ликвидировали правительственный офис по евроинтеграции
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Эстонии Керсти Кальюлайд дальнейшую поддержку евроинтеграции Украины.
Обновлено в 09:07
Происшествия
В Башкирии врач выстрелил в мужчину из травматического пистолета
Отмечается, что медик применил травматический пистолет. В результате мужчине понадобилась медицинская помощь, добавили в МВД.
Обновлено в 07:18
Спорт
Андрей Минаков завоевал серебро ЧМ на 100-метровке баттерфляем
Обновлено в 07:48
Футбол
«Уфа» переиграла «Крылья Советов» в матче третьего тура РПЛ
Обновлено в 09:07
Происшествия
В правительстве Астраханской области проходят обыски
Сегодня утром в министерстве финансов Астраханской области появились силовики.
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Шоу-бизнес
Аниту Цой с фестиваля «Жара» увезли на скорой помощи
Обновлено вчера в 13:36
Армия и оружие
В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса
Штаб Операции объединенных сил (ООС) Украины принял решение вывести подразделения полка «Азов» из зоны боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес
Внук Лидии Федосеевой-Шукшиной объяснил, почему не общается с бабушкой
Именно поэтому молодой человек перестал общаться с бабушкой Лидией Федосеевой-Шукшиной.
Обновлено в 09:00
Энергетика
Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу
Регазификационное судно «Маршал Василевский», принадлежащее «Газпрому» и призванное обеспечить газовую безопасность Калининграда, находится у берегов Дании и следует в порт Роттердама.
Обновлено вчера в 10:18
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«Союзмультфильм» выпустит «Чебурашку» и «Попугая Кешу» в 3D
Обновлено в 09:02
Происшествия
Протестующие вышли на Старый Арбат и Петровку
Часть участников несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордуму дошла до улицы Петровка, передает корреспондент "Ъ".
Обновлено в 10:06
Происшествия
Два американца сознались в убийстве итальянского карабинера в Риме
Два американских туриста, задержанных по подозрению в убийстве карабинера в центре Рима, полностью признали свою вину.
Обновлено в 06:55