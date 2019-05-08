Политика
Зеленский помирил ветеранов СССР и националистов УПАГазета.Ru 12:28
Избранный президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем фейсбуке снимок, на котором он снят рядом с двумя участниками Второй мировой войны. Зеленский рассказал, что справа стоит капитан первого ранга советских ВМФ Иван Аникейович Залужный, которому 10 мая исполнится 101 год.
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Зеленский поздравил Украину с Днем примирения: фото с ветеранами СССР и УПА
Московский Комсомолец10:28
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