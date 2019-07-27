Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Facebook фотографию отдыха на пляже Одессы в компании главы своего офиса Андрея Богдана.

Зеленский опубликовал фото с главой своего офиса на пляже

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