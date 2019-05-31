Политика

Зеленский опубликовал фото c тренировки в администрации президентаРИА Новости 03:06

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу показал фотографию со своей тренировки в спортзале в администрации президента.
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Зеленский обрадовался, что Порошенко оставил ему хотя бы гантели

Вести.Ru09:39

Зеленский опубликовал фото c тренировки в президентском спортзале

RT на русском07:00

Зеленский похвастался бицепсами и послал «привет» Порошенко

ФАН03:37

Зеленский опубликовал фото c тренировки в администрации президента

Известия04:39

Зеленский выложил фото своей тренировки в администрации президента

Газета.Ru05:41

Зеленский выложил фото во время тренировки в президентском спортзале

РБК04:54

Зеленский опубликовал фото c тренировки в администрации президента

РИА Новости03:06
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Политика

Пострадавший в Косово россиянин объявлен персоной нон грата

Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай сообщил, что косовские власти объявили персоной нон грата пострадавшего во время силовой операции российского сотрудника ООН Михаила Краснощекова.
Обновлено в 07:35
Общество

Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия

Три человека погибли при захвате заложников в Цюрихе

В швейцарском Цюрихе при захвате заложников погибли три человека.
Обновлено в 07:43
Политика

Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Музыка

Опубликован рейтинг ста лучших песен всех времен

Финансовый портал 24/7 Wall Street составил топ-100 лучших песен всех времен.
Обновлено в 09:23
Происшествия

В Венгрии задержан капитан столкнувшегося с прогулочным катером судна

Обновлено вчера в 20:38
Политика

Парубий обвинил Зеленского в кризисе на Украине

Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что действия нового президента Украины Владимира Зеленского провоцируют кризис в стране.
Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес

Шикарное декольте и тонкий стан: Нюша впервые вышла в свет после родов

Нюша поразила гостей как изысканный нарядом с глубоким декольте, так и фигурой.
Обновлено в 09:00
Происшествия

Пожар произошел в многоэтажке под Саратовом, пострадал человек

Один человек пострадал в пятницу в результате пожара, предположительно, после хлопка в многоэтажном доме в городе Энгельс Саратовской области, сообщила пресс-служба областного главка МЧС.
Обновлено в 08:39
Здоровье

В Пензенской области 241 ребенок пострадал от укусов клещей

С начала сезона активности клещей в больницы обратились 735 человек, в их числе — 241 ребенок в возрасте до 14 лет.
Обновлено в 04:45
Политика

Россия расширит черный список представителей ЕС

Россия расширит ответный список представителей государств и институтов Евросоюза, которым запрещен въезд в нашу страну.
Обновлено в 09:01
Происшествия

В Петербурге госпитализированы двое детей, выпившие антифриз

Двое детей в возрасте семи и восьми лет попали в больницу в Санкт-Петербурге в тяжелом состоянии с острым отравлением после того как они, по информации родителей, выпили антифриз.
Обновлено в 05:05
Культура

Первый канал считает исчерпанным инцидент вокруг проекта «Голос. Дети»

Проверка обнаружила, что имело место накрутка голосов, в результате чего канал аннулировал итоги голосования, а инцидент вызвал огромный общественный резонанс.
Обновлено в 06:51
Общество

Жителей Березников расселят из зоны образования гигантских провалов

После совещания о предотвращении негативных последствий техногенной аварии, которая была вызвана затоплением рудника Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Березниках (Пермский край), вице-премьер Дмитрий Козак поручил выделить 1,037 млрд рублей дополнительного финансирования на выплаты проживающим в зоне аварии.
Обновлено в 08:57
Политика

Путин присвоил имена аэропортам

Обновлено в 05:34
Общество

Росреестр перечислил штрафы для дачников

Росреестр перечислил штрафы, которые грозят дачникам за различные нарушения.
Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес

У актера Юрия Соломина умерла супруга

«27 мая ушла из жизни профессор кафедры мастерства актера, художественный руководитель четвертого курса Соломина Ольга Николаевна», — говорится в сообщении театрального училища, в котором отмечается, что Ольга Соломина воспитала целую плеяду артистов.
Обновлено в 08:18
Происшествия

Служивший в Сирии генерал обвинен в мошенничестве с зарплатами

По версии следствия, Чварков в 2016 году, являясь замначальника Военной академии Генштаба по научной работе, похитил зарплату у семерых своих подчиненных на сумму 4,3 млн рублей.
Обновлено в 03:47
Футбол

Дмитрий Черышев: «Пусть действия арбитров останутся на их совести»

Самое главное, что команда играла хорошо, ребята старались, а действия арбитров пусть останутся на их совести, — сказал Черышев в эфире телеканала «Матч Премьер».
Обновлено вчера в 14:05
Происшествия

Суд не стал арестовывать депутата думы Екатеринбурга по делу о взятке

Обновлено в 08:27
Политика

Временный поверенный США прибыла на Украину

Временным поверенным США в делах на Украине назначена Кристина Квин, об этом сообщило американское дипведомство.
Обновлено в 09:46
Общество

В России сократят новогодние каникулы

Россиянам решили сократить количество выходных дней зимой на праздниках в 2020 году. Об этом пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:29
Общество

Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт

Россиян освободили от роуминга С 1 июня в России законодательно закрепляется отмена национального и внутрисетевого роуминга.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия

Должника по алиментам достали из могилы в Астрахани

В Астрахани судебные приставы разыскали должника по алиментам, который пытался спрятаться на кладбище в выкопанной могиле.
Обновлено в 08:58
Наука

К нарушениям в работе сердца может привести употребление энергетиков

В ходе проверки артериального давления у добровольцев выяснилось, что употребление энергетика увеличило диастолическое давление, а также изменило ритм сердца.
Обновлено вчера в 15:03
Кино

Из российской версии байопика про Элтона Джона вырезали гей-сцены

Обновлено в 03:08
Политика

Зеленский подал заявку на регистрацию бренда «Зекоманда»

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Украинский институт интеллектуальной собственности (Укрпатент) заявки на регистрацию бренда "Зекоманда" и еще четырех торговых марок, связанных с его политической деятельностью, следует из базы данных Укрпатента.
Обновлено в 04:42
Происшествия

Москвич приговорен почти к трем годам за поджог храма в Тушино

Тушинский суд Москвы вынес приговор Евгению Сенчину, который в ноябре прошлого года устроил пожар в деревянном храме Иоанна Богослова в Южном Тушино.
Обновлено в 09:52
Происшествия

В деле «Седьмой студии» появился новый подозреваемый

Обновлено в 08:03
Здоровье

Сокращающие жизнь продукты назвали ученые

Обновлено в 04:30
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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