Зеленский опроверг информацию об отдыхе в Турции на яхтеRT на русском 08:59

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский опроверг информацию турецких СМИ о том, что он отдыхает в Турции на большой яхте. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Зеленский опроверг информацию об отдыхе в Турции на яхте

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