Политика
Зеленский опроверг информацию об отдыхе в Турции на яхтеRT на русском 08:59
Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский опроверг информацию турецких СМИ о том, что он отдыхает в Турции на большой яхте. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
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Происшествия
В Красноярске горит оборонный завод «Красмаш»
На красноярском оборонном заводе «Красмаш», который входит в госкорпорацию «Роскосмос» и производит межконтинентальные ракеты «Синева» произошел пожар.
Обновлено вчера в 10:40
Музыка
Меладзе призвал пересмотреть результаты шоу «Голос. Дети»
Некоторые аномальности во время подсчета голосов признал и "Первый канал". Его представители сообщили о намерении пересмотреть результаты.
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес
Яна Рудковская призвала людей прекратить травлю дочери Алсу
Информационный портал «Супер.ру» сообщает, что Рудковская назвала произошедшее вокруг победы дочери Алсу отвратительным.
Обновлено в 13:29
Политика
Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь
Бывший глава республики Хакасия Алексей Лебедь скончался в субботу, 27 апреля, в возрасте 64 лет.
Обновлено в 12:51
Происшествия
В Ростове при пожаре в многоэтажке погибли женщина и ребенок
В Ростове-на-Дону жертвами пожара в многоквартирном доме стали женщина и ребенок, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.
Обновлено в 14:37
Футбол
Денис Глушаков уйдет из «Спартака» по окончанию сезона
Обновлено в 08:20
Финансы
СМИ рассказали, как Москва и Пекин собираются победить доллар
По всей видимости, нынешние маневры России и Китая являются подготовкой начала большой игры, которая направлена на расширение собственного экономического влияния, а также на уменьшения роли США в мировой финансовой системе.
Обновлено в 06:44
Политика
Поток украинцев в Крым вырос в два раза в преддверии праздников
Поток украинцев в Крым через пункты пропуска российско-украинского участка границы возрос в два раза в преддверии майских праздников, сообщили в крымском погрануправлении ФСБ России.
Обновлено в 12:45
Технологии
Представлен робот для безопасного десантирования с высоты без парашюта
Группа инженеров из Университета Беркли, компании Squishy Robotics и разработчиков НАСА начала полевые испытания «упруго-жёсткого» робота для безопасного десантирования с высоты без парашюта.
Обновлено в 05:13
Политика
Филарет раскритиковал статус ПЦУ
Экс-глава неканонического Киевского патриархата Филарет заявил, что для "новой церкви" Украины недостаточно статуса митрополии.
Обновлено в 11:32
Единоборства
Магомед Исмаилов нокаутировал Вячеслава Василевского в первом раунде
Только что в Москве в рамках шоу ACA 95 завершился бой Магомеда Исмаилова и Вячеслава Василевского.
Обновлено в 13:36
Культура
Лукьяненко объяснил, почему победа дочери Алсу в «Голосе» – это «очень плохо»
Певица Светлана Лобода опубликовала на своей странице в социальной сети фотографии соперников Микеллы, сопроводив их смайлом-сердечком, а позднее стало известно, что завершившийся сезон для нее, вероятно, станет последним в качестве наставника участников конкурса.
Обновлено в 10:11
Хоккей
Тренера и игрока «Авангарда» могут дисквалифицировать на 4 года
Среди главных фигурантов дела числятся нападающий "ястребов" Денис Зернов, главный тренер команды Боб Хартли, а также представитель медицинского штаба омичей Дмитрий Батушенко.
Обновлено в 13:43
Футбол
Хохлов: «Меня не устраивал темп игры»
Обновлено в 14:26
Общество
Утвержден порядок проведения диспансеризации
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в стране был утвержден новый порядок проведения диспансеризации и профосмотров, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено вчера в 09:12
Политика
Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины
Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».
Обновлено в 07:53
Общество
Дважды снизится тариф на вывоз мусора в Ростовской области
По словам чиновника, тариф на вывоз отходов может снизится даже дважды, причем первое понижение произойдет в ближайший месяц.
Обновлено в 09:49
Общество
СМИ: к накрутке голосов за дочь Алсу могут быть причастны военные
Несколько telegram-каналов сообщили, что отец конкурсантки супруг певицы Алсу бизнесмен Ян Абрамов прислал в воинские части Екатеринбурга три тысячи сим-карт, с которых отправлялись голоса.
Обновлено в 09:39
Политика
В Раде зарегистрировали проект о ликвидации «Укроборонпрома»
В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект, предполагающий ликвидацию государственной компании «Укроборонпром».
Обновлено в 11:42
Шоу-бизнес
Отец Началовой пожаловался на требования Фролова
Обновлено в 13:50
Армия и оружие
Иранский дрон облетел и снял американский авианосец
Обновлено в 13:02
Наука
В хлебе обнаружена опасная добавка
Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено 25 апреля в 23:00
Кино
Перенос премьеры «Мстителей» не помог российскому фильму «Миллиард»
Исключением не стал и перенос релиза «Мстителей» с целью обеспечения зеленого света российской картине «Миллиард» с артистом Владимиром Машковым в центральной роли.
Обновлено в 13:11
Политика
В Волгограде частицы Благодатного огня из Иерусалима раздадут верующим
Встреча Благодатного огня из Иерусалима запланирована в Волгограде на воскресенье – в этот день православные христиане отметят Пасху.
Обновлено в 13:42
Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено вчера в 12:28