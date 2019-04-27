Политика

Зеленский опроверг информацию об отдыхе в Турции на яхтеRT на русском 08:59

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский опроверг информацию турецких СМИ о том, что он отдыхает в Турции на большой яхте. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
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Зеленский опроверг сообщения турецких СМИ о его отдыхе на дорогой яхте

РБК10:56

«Я за правду»: Зеленский отреагировал на сообщения о 40-метровой яхте

РИА Новости09:58

Зеленский опроверг данные турецких СМИ об отдыхе на дорогой яхте

Говорит Москва08:30

Зеленский опроверг информацию об отдыхе в Турции на яхте

RT на русском08:59

«Я человек простой»: Зеленский – о 40-метровой яхте

Вести.Ru08:45

Зеленский опроверг сообщения СМИ об отдыхе на дорогой яхте в Турции

Московский Комсомолец08:35

Зеленский внес ясность в сообщения о своем отдыхе в Турции на яхте

Газета.Ru09:24
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Автоспорт

«Уильямс» не смог найти Кубицу после аварии в квалификации в Баку

Обновлено в 13:07
Происшествия

В Красноярске горит оборонный завод «Красмаш»

На красноярском оборонном заводе «Красмаш», который входит в госкорпорацию «Роскосмос» и производит межконтинентальные ракеты «Синева» произошел пожар.
Обновлено вчера в 10:40
Музыка

Меладзе призвал пересмотреть результаты шоу «Голос. Дети»

Некоторые аномальности во время подсчета голосов признал и "Первый канал". Его представители сообщили о намерении пересмотреть результаты.
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес

Яна Рудковская призвала людей прекратить травлю дочери Алсу

Информационный портал «Супер.ру» сообщает, что Рудковская назвала произошедшее вокруг победы дочери Алсу отвратительным.
Обновлено в 13:29
Политика

Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

Бывший глава республики Хакасия Алексей Лебедь скончался в субботу, 27 апреля, в возрасте 64 лет.
Обновлено в 12:51
Происшествия

В Ростове при пожаре в многоэтажке погибли женщина и ребенок

В Ростове-на-Дону жертвами пожара в многоквартирном доме стали женщина и ребенок, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.
Обновлено в 14:37
Футбол

Денис Глушаков уйдет из «Спартака» по окончанию сезона

Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес

Иеромонах Фотий «обескуражен» победой дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 06:11
Финансы

СМИ рассказали, как Москва и Пекин собираются победить доллар

По всей видимости, нынешние маневры России и Китая являются подготовкой начала большой игры, которая направлена на расширение собственного экономического влияния, а также на уменьшения роли США в мировой финансовой системе.
Обновлено в 06:44
Политика

Поток украинцев в Крым вырос в два раза в преддверии праздников

Поток украинцев в Крым через пункты пропуска российско-украинского участка границы возрос в два раза в преддверии майских праздников, сообщили в крымском погрануправлении ФСБ России.
Обновлено в 12:45
Технологии

Представлен робот для безопасного десантирования с высоты без парашюта

Группа инженеров из Университета Беркли, компании Squishy Robotics и разработчиков НАСА начала полевые испытания «упруго-жёсткого» робота для безопасного десантирования с высоты без парашюта.
Обновлено в 05:13
Политика

Филарет раскритиковал статус ПЦУ

Экс-глава неканонического Киевского патриархата Филарет заявил, что для "новой церкви" Украины недостаточно статуса митрополии.
Обновлено в 11:32
Единоборства

Магомед Исмаилов нокаутировал Вячеслава Василевского в первом раунде

Только что в Москве в рамках шоу ACA 95 завершился бой Магомеда Исмаилова и Вячеслава Василевского.
Обновлено в 13:36
Культура

Лукьяненко объяснил, почему победа дочери Алсу в «Голосе» – это «очень плохо»

Певица Светлана Лобода опубликовала на своей странице в социальной сети фотографии соперников Микеллы, сопроводив их смайлом-сердечком, а позднее стало известно, что завершившийся сезон для нее, вероятно, станет последним в качестве наставника участников конкурса.
Обновлено в 10:11
Хоккей

Тренера и игрока «Авангарда» могут дисквалифицировать на 4 года

Среди главных фигурантов дела числятся нападающий "ястребов" Денис Зернов, главный тренер команды Боб Хартли, а также представитель медицинского штаба омичей Дмитрий Батушенко.
Обновлено в 13:43
Футбол

Хохлов: «Меня не устраивал темп игры»

Обновлено в 14:26
Общество

Утвержден порядок проведения диспансеризации

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в стране был утвержден новый порядок проведения диспансеризации и профосмотров, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено вчера в 09:12
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полета

Обновлено в 12:09
Политика

Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины

Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».
Обновлено в 07:53
Общество

Дважды снизится тариф на вывоз мусора в Ростовской области

По словам чиновника, тариф на вывоз отходов может снизится даже дважды, причем первое понижение произойдет в ближайший месяц.
Обновлено в 09:49
Общество

В Подмосковье в ближайшие часы ожидается гроза и сильный ветер

Обновлено в 09:32
Общество

СМИ: к накрутке голосов за дочь Алсу могут быть причастны военные

Несколько telegram-каналов сообщили, что отец конкурсантки супруг певицы Алсу бизнесмен Ян Абрамов прислал в воинские части Екатеринбурга три тысячи сим-карт, с которых отправлялись голоса.
Обновлено в 09:39
Политика

В Раде зарегистрировали проект о ликвидации «Укроборонпрома»

В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект, предполагающий ликвидацию государственной компании «Укроборонпром».
Обновлено в 11:42
Шоу-бизнес

Отец Началовой пожаловался на требования Фролова

Обновлено в 13:50
Армия и оружие

Иранский дрон облетел и снял американский авианосец

Обновлено в 13:02
Происшествия

Адвокат допустил смягчение тюремного режима экс-майору Евсюкову

Обновлено в 01:31
Наука

В хлебе обнаружена опасная добавка

Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено 25 апреля в 23:00
Кино

Перенос премьеры «Мстителей» не помог российскому фильму «Миллиард»

Исключением не стал и перенос релиза «Мстителей» с целью обеспечения зеленого света российской картине «Миллиард» с артистом Владимиром Машковым в центральной роли.
Обновлено в 13:11
Политика

В Волгограде частицы Благодатного огня из Иерусалима раздадут верующим

Встреча Благодатного огня из Иерусалима запланирована в Волгограде на воскресенье – в этот день православные христиане отметят Пасху.
Обновлено в 13:42
Экономика

В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено вчера в 12:28
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Победитель выборов Президента Украины 2019 года (во втором туре согласно Национальному экзит-полу получил 73% голосов.
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