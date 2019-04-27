Политика
Зеленский опроверг информацию об отдыхе в Турции на яхтеRT на русском 08:59
Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский опроверг информацию турецких СМИ о том, что он отдыхает в Турции на большой яхте. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
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Культура
Иосиф Пригожин счёл ошибочным решение жюри шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 10:00
Авто
Составлен рейтинг регионов РФ с самыми большими продажами новых авто
Всего же с января по март в России реализовано 317 458 новых легковых автомобилей - это на 1,2 процента меньше, нежели в первом квартале 2018 года.
Обновлено в 04:55
Футбол
Дортмундская «Боруссия» вдевятером проиграла «Шальке» в рурском дерби
На 85-й минуте «шмелям» удалось сократить отставание усилиями полузащитника Акселя Витселя, однако уже спустя минуту форвард гостей Брил Эмболо установили итоговый счёт матча – 2:4. За три тура до конца сезона «Боруссия», набрав 69 очков, занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги.
Обновлено в 11:25
Шоу-бизнес
Наталья Штурм посоветовала Алсу отдать миллион Максиму Ержану
Победителем шестого сезона шоу стала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, наставником которой была Светлана Лобода.
Обновлено в 08:59
Футбол
Бекао и Дивеев отправились с ЦСКА на матч с «Краснодаром»
В составе команды на игру отправились защитники Родриго Бекао и Игорь Дивеев, пропустившие последний матч из-за повреждений.
Обновлено в 08:51
Теннис
Осака снялась с турнира в Штутгарте, Контавейт вышла в финал
Японская теннисистка Наоми Осака снялась с турнира в Штутгарте из-за травмы, после чего ее соперница по полуфиналу эстонка Анетт Контавейт стала первой финалисткой соревнований, призовой фонд которых превышает 820 тысяч долларов, сообщается на официальном сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).
Обновлено в 10:27
Общество
На Челябинскую область надвигается пасмурная погода
В Челябинской области завтра днем ожидается переменная облачность, в большинстве районов небольшие, местами умеренные дожди, в отдельных районах грозы.
Обновлено в 09:45
Религия
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Прямую трансляцию вел телеканал НТВ.
Обновлено в 07:54
Автоспорт
Гонщик «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана
Финский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Валттери Боттас показал лучшее время в квалификации четвертого этапа чемпионата - Гран-при Азербайджана.
Обновлено в 11:22
Политика
Сотрудники турецкого отеля рассказали об отдыхе Зеленского
Обновлено в 10:15
Происшествия
Варвара Караулова вышла на свободу
Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Полиция случайно подстрелила троих детей
В американском штате Оклахома полиция случайно ранила троих детей, передает ABC News.
Обновлено в 08:39
Наука
Назван фактор, повышающий риск преждевременной смерти
Шведские ученые выяснили, что высокий уровень полихлорированных бифенилов в крови свидетельствует о риске ранней смерти у пожилых людей.
Обновлено в 06:47
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова заступилась за Ольгу Бузову перед Ксенией Собчак
Прославленная российская танцовщица Анастасия Волочкова заступилась за новоявленную исполнительницу Ольгу Бузову перед своей бывшей приятельницей Ксенией Собчак.
Обновлено в 05:31
Наука
Ученые показали как выглядели собаки 4500 лет назад
Примерно 4500 лет назад на Оркнейских островах в Шотландии обитала собака размером с колли — с острыми ушами и длинной мордой, сравнимая с европейским серым волком.
Обновлено в 07:33
Политика
Филарет заявил, что Зеленский извинился за сравнение томоса с термосом
Украинский патриарх Филарет заявил, что победитель выборов президента Украны Владимир Зеленский уже извинился за то, что в одном из выступлений назвал томос термосом.
Обновлено в 07:59
Космос
Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере
Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.
Обновлено в 02:00
Кино
В Калининграде стартовал кинофестиваль «Край света. Запад»
Обновлено вчера в 15:31
Футбол
Глушаков покинет «Спартак», сообщили СМИ
Обновлено в 10:52
Происшествия
В «Красном треугольнике» спасатели тушат чердак
Обновлено в 10:49
Авто
Toyota готовится представить новый хэтчбек Glanza
Сообщается, что в продажу Toyota Glanza поступит только с одним вариантом двигателя – 1,2-литровым и 83-сильным.
Обновлено в 05:07
Политика
Путин думает о раздаче российских паспортов всем украинцам
Президент России Владимир Путин заявил, что в будущем украинцам могут упростить получение российского гражданства.
Обновлено в 04:59
Армия и оружие
В Минобороны опровергли факты «срывания погон» курсантами РГВВДКУ
Комиссия Минобороны России завершила работу в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище (РГВВДКУ) по проверке информации, появившейся в СМИ, о якобы «срывании погон» курсантами училища на полевом обмундировании.
Обновлено в 11:12
Игры
Миллионы геймеров могут перейти с ПК на приставки к 2022 году
Специалисты компании Jon Peddie Research выразили уверенность в том, что уже к 2022 году более 20 миллионов пользователей персональных компьютеров с целью прохождения игр перейдут на использование игровых консолей.
Обновлено в 10:22
Происшествия
Шестилетний мальчик умер после катания с горки
Обновлено в 10:24
Авто
«Авторевю»: сборку Opel в России возобновят в 3-м квартале 2019 года
Обновлено вчера в 11:26
Космос
Астрофизики имитируют звуки звезд, чтобы раскрыть их секреты
Обновлено в 07:42