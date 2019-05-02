Политика
Зеленский выбрал главу своей администрацииГазета.Ru 18:44
Избранный президент Украины Владимир Зеленский "определился" с тем, кто станет главой его администрации, заявил в эфире программы "Комментарии" доверенное лицо главы страны Вадим Галайчук.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 22:28, Ашберн
Экономика
Qualcomm получит от Apple до $4,7 млрд в рамках урегулирования патентного спора
Компания Apple выплатит поставщику процессоров Qualcomm до $4,7 млрд штрафа в соответствии с договоренностью о прекращении судебного разбирательства, касающегося обвинений в нарушении компанией из Купертино (штат Калифорния) авторских прав на три патента.
Обновлено в 20:35
Происшествия
В Париже полицейские побили журналистку РИА Новости
Корреспондент РИА Новости Виктория Иванова, освещавшая беспорядки на первомайской манифестации в Париже, получила удары дубинкой от полиции.
Обновлено в 08:37
Общество
На первомайских шествиях в Петербурге начались задержания
В центре Санкт-Петербурга сегодня проходят первомайские шествия.
Обновлено в 06:35
Гаджеты
Телевизоры Huawei окажутся мощными и быстрыми
По данным Nikkei, в основе телевизоров Huawei будут лежать очень мощные процессоры, которые не только обеспечат обработку изображения в 8К, но также они смогут работать с модемом 5G.
Обновлено в 12:44
Общество
Глава Group-IB рассказал о процедуре проверки итогов шоу «Голос»
В рамках второй части планируется проверить историю голосования на наличие следов использования различных способов накрутки.
Обновлено вчера в 08:26
Здоровье
Названы уничтожающие женскую красоту продукты
Обновлено в 21:55
Общество
Власти Мексики решили достать тела 65 горняков, погибших при взрыве в шахте в 2006 году
Правительство Мексики в ближайшее время начнет операцию по извлечению тел 65 горняков, погибших в угольной шахте "Паста-де-Кончос" в штате Коауила в 2006 году.
Обновлено в 19:24
Музыка
Киркоров пригрозил покинуть «Евровидение»
Поп-исполнитель Филипп Киркоров в эфире "Россия 1" назвал условие, при котором откажется от любого взаимодействия с конкурсом "Евровидение".
Обновлено вчера в 21:50
Здоровье
Все, что вам нужно знать об изжоге сегодня, чтобы избежать осложнений в будущем
Все, что нужно знать об изжоге — в материале Passion.ru и Александра Кочаткова.
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес
Глюкоза похвасталась стройной фигурой в купальнике
Знаменитость позирует возле пальм в раздельном белом купальнике, демонстрируя свою стройную фигуру.
Обновлено в 11:39
Авто
Составлен рейтинг «проклятых» автомобилей
Обновлено в 07:48
Кино
Маникюр Короля Ночи из «Игры престолов» насмешил фанатов сериала
Обновлено в 15:19
Наука
Первый особый анализ крови выявит синдром хронической усталости
Первый особый анализ крови поможет медикам выявить у пациентов синдром хронической усталости.
Обновлено в 04:12
Политика
Путин упростил получение российского гражданства для граждан Украины
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном предоставлении российского гражданства ряду категорий украинцев.
Обновлено в 08:45
Происшествия
В Стерлитамаке по улицам гуляла голая девушка
В Стерлитамаке 1 мая по улицам гуляла голая девушка. Видео опубликовало ГТРК «Башкортостан».
Обновлено в 20:35
Политика
Киев пригрозил получающим российские паспорта украинцам
Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получившие паспорта РФ, будут лишены украинского гражданства, пригрозил заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.
Обновлено в 15:23
Армия и оружие
Источник: испытания вертолета Ми-8АМТШ-ВН могут начаться до конца года
Летные испытания нового штурмового вертолета Ми-8АМТШ-ВН планируется начать до конца года, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 20:08
Политика
Рауль Кастро получил Ленинскую премию ЦК КПРФ
По итогам первомайской демонстрации, которая прошла в Гаване, первый зампредседателя Государственной Думы РФ Иван Мельников вручил Раулю Кастро нагрудный знак и диплом лауреата Ленинской премии ЦК КПРФ за "последовательную позицию в деле укрепления российско-кубинской дружбы".
Обновлено в 17:30
Экономика
ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу
Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено вчера в 19:21
Политика
Волкер: жители Украины могут отвернуться от Зеленского
Жители Украины поменяют свое отношение к одержавшему победу на выборах президента страны Владимиру Зеленскому, если он откажется от части территорий страны в пользу России ради урегулирования конфликта в Донбассе.
Обновлено в 09:56
Кино
В фильме «Мстители: Финал» герои играют в Fortnite
25 апреля, за день до выхода «Мстители: Финал» в США, в Fortnite добавили одноименный временный режим.
Обновлено в 09:43
Космос
Метеорит врезался в Луну во время лунного затмения в январе 2019
Согласно новому отчету, метеорит врезался в поверхность Луны со скоростью 17 километров в секунду (61 000 километров в час), в то время как наш лунный сосед находился в полном затмении в январе.
Обновлено в 13:32
Армия и оружие
Пентагон: США нуждаются в ядерном оружии для сдерживания России
Помощник замглавы Пентагона Дэвид Трахтенберг сообщил на слушаниях в конгрессе, что США нуждаются в ядерном оружии малой мощности, чтобы сдерживать Россию.
Обновлено в 18:38
Экономика
Путин подписал закон о крабовых аукционах
Президент РФ Владимир Путин в среду подписал закон о введении в РФ крабовых аукционов.
Обновлено в 13:39
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Политика
Отель в Чехии отказал россиянам из-за Крыма
Еще в 2014 году отель Brioni Boutique Hotel отказался обслуживать россиян в знак протеста против воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено в 08:35
Шоу-бизнес
Самбурская заявила, что Первый канал вырезал из эфира ее выступление
Певица и актриса Анастасия Самбурская заявила, что Первый канал не показал ее выступление на премии "Шансон года", которую вручали 20 апреля в Кремлевском дворце.
Обновлено в 21:07
Политика
Мэй отправила в отставку министра обороны Великобритании
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Гэвина Уильямсона.
Обновлено в 14:07
Наука
Геологи и историки раскрыли секрет успехов Карфагена в войнах с Римом
Главным секретом успеха Рима в борьбе с Карфагеном, как недавно выяснили химики из Германии, было то, что армии Сципиона Африканского удалось захватить в начале III века до нашей эры Картахену, "Новый Город", и испанские серебряные рудники, снабжавшие драгоценным металлом всю экономику Пунической империи.
Обновлено 29 апреля в 15:00