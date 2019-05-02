Политика

Зеленский определился с главой администрацииРИА Новости вчера в 22:40

Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации.
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Зеленский определился с главой своей администрации

РБКвчера в 23:47

Зеленский определился с главой администрации

РИА Новостивчера в 22:40

Зеленский выбрал главу своей администрации

Телеканал 360°вчера в 20:58

Зеленский выбрал главу своей администрации

Известиявчера в 22:30

Зеленский определил, кто станет главой его администрации

Московский Комсомолецвчера в 19:31

Зеленский определился с главой своей администрации

RT на русскомвчера в 19:16

Зеленский выбрал главу своей администрации

Газета.Ruвчера в 18:44
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Политика

Киев пригрозил получающим российские паспорта украинцам

Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получившие паспорта РФ, будут лишены украинского гражданства, пригрозил заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.
Обновлено вчера в 15:23
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой проводит время с новой семьей Евгения Алдонина

Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера проводит время в компании новой семьи своего отца Евгения Алдонина.
Обновлено в 00:16
Шоу-бизнес

Самбурская заявила, что Первый канал вырезал из эфира ее выступление

Певица и актриса Анастасия Самбурская заявила, что Первый канал не показал ее выступление на премии "Шансон года", которую вручали 20 апреля в Кремлевском дворце.
Обновлено вчера в 21:07
Футбол

Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ

Обновлено вчера в 11:13
Футбол

«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем» завершился победой команды Эрнесто Вальверде со счетом 3:0. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии.
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия

В Приморье с пятого этажа мужчина вытолкнул беременную девушку

Обновлено вчера в 19:33
Политика

WikiLeaks прокомментировала приговор Ассанжу

Организация WikiLeaks на своей странице в Twitter осудила приговор суда в Лондоне своему основателю Джулиану Ассанжу и усомнилась в честности дальнейшего слушания и последующего решения о возможной экстрадиции журналиста.
Обновлено вчера в 08:42
Хоккей

«Каролина» обыграла «Айлендерс» и повела в серии со счётом 3-0

Форвард впервые попал в заявку на матч после драки с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в третьем матче серии первого раунда плей-офф.
Обновлено вчера в 21:52
Общество

За аферу по подъёму российского судна осудили корейцев

Информацию передало южнокорейское агентство "Ренхап". В итоге мошенников приговорили к пяти, четырём и двум годам лишения свободы.
Обновлено вчера в 15:54
Авто

Обновлённый Chery Tiggo 8 поступил в продажу

Флагманский кроссовер китайского концерна Chery поступил в салоны дилеров марки – пока только в Поднебесной.
Обновлено 29 апреля в 07:58
Политика

Захарова прокомментировала увольнение министра обороны Великобритании

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй уволить главу Минобороны страны Гэвина Уильямсона.
Обновлено вчера в 18:59
Общество

500 лет со дня смерти Леонардо да Винчи

Обновлено вчера в 21:00
Политика

WP: Болтон подталкивает Трампа к вторжению в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп не особо стремится проводить военную операцию на территории Венесуэлы, однако на этом настаивает его помощник по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 00:42
Культура

Андрей Разин назвал инцидент на шоу «Голос. Дети» «отмыванием денег»

Продюсер группы «Ласковый май» заявил, что скандал на проекте произошел из-за жадности руководителей «Первого канала» и их попыток отмыть деньги.
Обновлено вчера в 09:49
Политика

Отель в Чехии отказал россиянам из-за Крыма

Еще в 2014 году отель Brioni Boutique Hotel отказался обслуживать россиян в знак протеста против воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено вчера в 08:35
Политика

Число убийств евреев на почве антисемитизма выросло в 2018 году

За последний год произошел рост проявлений антисемитизма: количество серьезных случаев насилия в мире увеличилось на 13% с 342 до 387 случаев.
Обновлено вчера в 06:05
Происшествия

Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю

В Краснодаре заведующая детским садом номер 74 "Звездочка" весьма своеобразно наказала ребенка, который, по ее словам, "обижал и душил" других детей.
Обновлено вчера в 18:55
Общество

В Москве атмосферное давление побило рекорд 1983 года

По его данным, побит рекорд, установленный 2 мая 1983 года (737 мм рт. ст.). Согласно прогнозу, атмосферное давление в городе продолжит падение.
Обновлено в 00:54
Шоу-бизнес

Максим Галкин поделился романтическим фото с Аллой Пугачевой

Максим Галкин и Алла Пугачева порадовали поклонников совместным снимком, опубликованным в сети Instagram.
Обновлено в 00:43
Политика

Зеленский высказался о квартире жены в Крыму

«Недвижимость в Крыму была приобретена Еленой Зеленской, женой Владимира Зеленского, в апреле 2013 года, до незаконной аннексии Крыма, в полном соответствии с действующим законодательством Украины», — приводит телеканал 360 заявление пресс-службы.
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия

Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»

Обновлено вчера в 19:52
Политика

Лавров и Помпео по телефону обсудили ситуацию в Венесуэле

Министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео по телефону обсудили ситуацию в Венесуэле.
Обновлено вчера в 12:51
Авто

Названы самые популярные французские автомобили в России

Первая реализовала в стране 382 автомобиля, что на 42,2% хуже, а вторая показала отрицательную динамику на 35% до 356 проданных авто.
Обновлено вчера в 09:47
Политика

Путин уволил главу московского ГИБДД

Обновлено вчера в 23:09
Происшествия

2 мая 2019 года исполняется пять лет со дня страшной трагедии в Одессе

Сегодня, 2 мая 2019 года, исполняется пять лет со дня трагедии в Одессе.
Обновлено в 00:32
Происшествия

В Улан-Удэ произошел пожар в магазине на площади почти 700 кв. м

Обновлено вчера в 23:22
Происшествия

В Иркутске из торгового центра эвакуировали около двух тысяч посетителей

Около двух тысяч посетителей эвакуировали из торгово-развлекательного центре "Сильвер Молл" в Иркутске из-за возгорания кровли, пострадавших нет, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.
Обновлено в 01:24
Общество

Доходы главы Якутии в 2018 году выросли на 700 тысяч рублей

Доходы главы Якутии Айсена Николаева в 2018 году больше на 700 тысяч рублей, чем в 2017 году, сообщается на официальном правительства региона.
Обновлено в 00:42
Политика

Доклад Мюллера стал бестселлером в США

Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в американские выборы в 2016 году стал бестселлером.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия

Источники сообщили о гибели двух человек при протестах в Венесуэле

Обновлено вчера в 22:38
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
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